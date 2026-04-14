Bagaimana Keputusan Matt Crocker untuk Mundur dari Sepak Bola AS Akan Berdampak pada Tim Nasional Pria AS (USMNT), Tim Nasional Wanita AS (USWNT), dan Sepak Bola Amerika

Matt Crocker akan meninggalkan Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat (U.S. Soccer). Pengumuman tersebut sungguh mengejutkan. Hanya beberapa minggu menjelang ajang terbesar dalam sejarah federasi tersebut, direktur olahraga itu akan mengundurkan diri.

Dia akan mengundurkan diri setelah tiga tahun menjabat, dan tiga tahun itu tentu saja penuh peristiwa. Sebenarnya, akan sulit untuk menilai tiga tahun tersebut dalam waktu dekat. Sebagian besar yang dilakukan Crocker sebagai direktur olahraga U.S. Soccer adalah meletakkan dasar untuk masa depan, baik untuk Piala Dunia ini maupun seterusnya. Kini, ia akan ditugaskan untuk meletakkan landasan serupa bagi Arab Saudi saat mereka memulai persiapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2034.

Namun, dampak Crocker di Asosiasi Sepak Bola AS tidak terbatas pada persiapan Piala Dunia. Ia telah menjadi pengambil keputusan kunci di federasi tersebut, yang memberikan dampak besar pada arah perkembangan Tim Nasional Pria dan Wanita AS. Mulai dari penunjukan pelatih hingga fasilitas latihan, jejak Crocker terlihat di seluruh level tertinggi sepak bola Amerika.

Jadi, seiring kepergian Crocker, apa yang akan dikenang dari masa jabatannya? Momen mana yang paling berkesan, dan mana yang masih kurang memuaskan? GOAL meninjau kepergian Crocker dan apa artinya bagi masa depan...