Goal.com
Live
Matt CrockerGetty Images
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Bagaimana Keputusan Matt Crocker untuk Mundur dari Sepak Bola AS Akan Berdampak pada Tim Nasional Pria AS (USMNT), Tim Nasional Wanita AS (USWNT), dan Sepak Bola Amerika

Analysis
USA
FEATURES

GOAL mengulas pengaruh direktur olahraga tersebut dan apa arti kepergiannya bagi masa depan

Matt Crocker akan meninggalkan Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat (U.S. Soccer). Pengumuman tersebut sungguh mengejutkan. Hanya beberapa minggu menjelang ajang terbesar dalam sejarah federasi tersebut, direktur olahraga itu akan mengundurkan diri.

Dia akan mengundurkan diri setelah tiga tahun menjabat, dan tiga tahun itu tentu saja penuh peristiwa. Sebenarnya, akan sulit untuk menilai tiga tahun tersebut dalam waktu dekat. Sebagian besar yang dilakukan Crocker sebagai direktur olahraga U.S. Soccer adalah meletakkan dasar untuk masa depan, baik untuk Piala Dunia ini maupun seterusnya. Kini, ia akan ditugaskan untuk meletakkan landasan serupa bagi Arab Saudi saat mereka memulai persiapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2034.

Namun, dampak Crocker di Asosiasi Sepak Bola AS tidak terbatas pada persiapan Piala Dunia. Ia telah menjadi pengambil keputusan kunci di federasi tersebut, yang memberikan dampak besar pada arah perkembangan Tim Nasional Pria dan Wanita AS. Mulai dari penunjukan pelatih hingga fasilitas latihan, jejak Crocker terlihat di seluruh level tertinggi sepak bola Amerika.

Jadi, seiring kepergian Crocker, apa yang akan dikenang dari masa jabatannya? Momen mana yang paling berkesan, dan mana yang masih kurang memuaskan? GOAL meninjau kepergian Crocker dan apa artinya bagi masa depan...

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    Apa artinya hal ini bagi Tim Nasional Sepak Bola Pria AS?

    Dalam jangka pendek, tidak akan banyak yang berubah. Persiapan Piala Dunia sebagian besar sudah selesai, dengan segala sesuatunya telah direncanakan matang-matang menjelang turnamen. Jadwal sudah ditetapkan, fasilitas latihan siap digunakan, dan segala sesuatunya telah dipesan di Pantai Barat menjelang acara besar tersebut. Dari sudut pandang Crocker, kerja kerasnya sudah terlewati.

    Sedangkan untuk jangka panjang, dampaknya bisa sangat besar. Kontrak pelatih USMNT Mauricio Pochettino berakhir pada musim panas ini dan, meskipun ia telah menyatakan bersedia untuk tetap tinggal, minat klub-klub Eropa terhadapnya menunjukkan bahwa ia mungkin akan kembali ke seberang Atlantik setelah musim panas ini. Jika itu terjadi, direktur olahraga akan bertugas menunjuk penggantinya.

    Dalam siklus ini, kita melihat dampak dari penundaan proses tersebut karena AS memiliki lima pelatih berbeda yang memimpin pertandingan setelah Piala Dunia 2022. Menentukan situasi kepelatihan akan menjadi prioritas utama bagi siapa pun yang mengambil alih jabatan tersebut.

  • United States v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Apa artinya hal ini bagi Tim Nasional Wanita AS?

    Tim Nasional Wanita AS (USWNT) adalah tim yang sangat terorganisir dengan baik, yang berarti program ini seharusnya tidak akan mengalami masalah dalam jangka pendek.

    Mungkin tidak ada sosok yang lebih mumpuni daripada Emma Hayes, yang terikat kontrak setidaknya hingga Piala Dunia 2027. Mengingat hasil yang diraih tim, termasuk kesuksesan di Olimpiade 2024, tidak ada keraguan mengenai masa depan Hayes saat ia terus membangun program ini.

    Bahkan tanpa arahan langsung dari direktur olahraga, Hayes lebih dari mampu menjaga agar segala sesuatunya tetap berjalan lancar saat tim mempersiapkan diri menuju turnamen 2027 tersebut.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    Bagaimana hal ini berdampak pada Sepak Bola AS?

    Di sinilah ketidakhadiran Crocker akan sangat terasa. Tim Nasional Wanita AS (USWNT) dan Tim Nasional Pria AS (USMNT) memang berada dalam kondisi yang baik, tetapi ada 27 tim nasional di bawah naungan Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer), dan Crocker turut berperan dalam semuanya.

    Selama masa jabatannya, federasi mengembangkan "U.S. Way", yang menjadi pedoman strategi federasi dalam pengembangan pemain. Strategi tersebut berfokus pada jalur pengembangan, infrastruktur, dan pengembangan, semua bidang di mana Crocker sangat terlibat.

    Selain itu, Crocker berperan penting dalam pembangunan markas baru federasi, yaitu Arthur M. Blank National Training Center. Meskipun fasilitas tersebut telah selesai dibangun, Crocker tidak akan hadir saat pembukaan resminya pada bulan Mei menjelang Piala Dunia.

  • Brazil v United States: Gold Medal Match: Women's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport

    Kemenangan terbesar selama masa jabatan Crocker

    Pusat pelatihan ini akan memberikan pengaruh bagi generasi-generasi pemain Amerika, namun Crocker hanyalah salah satu dari banyak orang yang memimpin upaya tersebut. Momen paling krusial bagi Crocker sebenarnya terjadi saat ia merekrut pelatih kedua, yaitu saat ia membawa Hayes bergabung.

    Mudah untuk melupakannya sekarang, tetapi pada saat kedatangan Hayes, USWNT berada di persimpangan jalan. Kekuatan-kekuatan lain mulai muncul dan dominasi Amerika dalam sepak bola wanita tampaknya telah berakhir. Setelah tersingkir dari Piala Dunia 2023 di babak 16 besar, Crocker beralih ke Hayes. Sepak bola Amerika bersyukur dia melakukannya.

    Mantan bos Chelsea itu langsung membawa USWNT kembali meraih kejayaan di Olimpiade 2024 dan terus membangun prestasi dari sana. Namun, perekrutan Hayes bukanlah tentang hasil jangka pendek. Hal itu merupakan pengingat jangka panjang bahwa USWNT masih bisa menjadi tujuan utama bagi siapa pun yang terlibat dalam sepak bola wanita.

  • United States Introduce Gregg BerhalterGetty Images Sport

    Kekecewaan terbesar

    Pada akhirnya, Crocker dan Asosiasi Sepak Bola AS tampaknya telah mengambil keputusan yang tepat, tetapi proses untuk merekrut Pochettino jauh dari kata ideal.

    Bahkan jika dilihat dari sudut pandang sekarang, Anda dapat memahami keputusan Crocker untuk mempekerjakan kembali Gregg Berhalter pada tahun 2023. Tujuannya adalah untuk terus membangun, tetapi karena proses perekrutan tersebut, kemajuan menjadi tertunda. Pada saat Berhalter benar-benar kembali ke posisinya, semangat tim sudah memudar dan ia tidak pernah benar-benar mampu mengembalikannya sebelum ia mengundurkan diri setelah Copa America.

    Secara keseluruhan, Asosiasi Sepak Bola AS membutuhkan waktu hampir dua tahun untuk mendatangkan pelatih yang pada akhirnya akan memimpin tim menuju Piala Dunia 2026. Selama periode tersebut, empat pelatih lain memimpin tim untuk periode tertentu, membuang waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk persiapan Piala Dunia yang krusial. Apakah hal ini akan berdampak pada akhirnya? Itu masih harus dilihat, namun tak dapat dipungkiri bahwa proses menuju kesana seharusnya bisa jauh lebih lancar.

  • FBL-WOMEN-USA-COLAFP

    Bagaimana Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat akan menggantikannya?

    Proses penilaian calon pengganti masih dalam tahap awal dan, sejujurnya, belum banyak yang bisa dilakukan oleh calon pengganti tersebut dalam waktu dekat. Rencana Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) untuk Piala Dunia sudah ditetapkan, dan Tim Nasional Sepak Bola Wanita AS (USWNT) berada di tangan yang tepat bersama Hayes, yang berarti keputusan besar berikutnya dalam agenda adalah masa depan Pochettino pasca-Piala Dunia.

    Karena itu, federasi pasti akan mengevaluasi semua opsi. Sejauh ini, telah ada dua direktur olahraga, keduanya memiliki tingkat keterkaitan yang berbeda dengan sepak bola Amerika. Mantan gelandang USMNT Earnie Stewart adalah yang pertama menjabat posisi tersebut sebelum meninggalkan federasi untuk bergabung dengan PSV setelah Piala Dunia. Hal itu memicu kedatangan Crocker setelah ia bekerja di Southampton dan timnas Inggris.

    Masih harus dilihat bagaimana proses pencarian ini akan berjalan, namun, dalam jangka pendek, Chief Operating Officer Dan Helfrich akan bekerja sama dengan Asisten Direktur Olahraga Oguchi Onyewu dan Kepala Pengembangan Tim Nasional Remaja Wanita Tracey Kevins untuk memastikan kelangsungan operasional hingga perekrutan permanen dilakukan.

Friendlies
USA crest
USA
USA
Japan crest
Japan
JPN