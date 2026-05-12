Bagaimana kelanjutan karier Marcus Rashford dan Robert Lewandowski? Hansi Flick menanggapi masa depan duo Barcelona tersebut usai meraih gelar juara La Liga

Menatap ke depan, Barcelona kini mengalihkan fokusnya untuk mengejar target 100 poin musim ini. "Target kami adalah 100 poin," kata Flick. "Untuk mencapainya, kami harus memenangkan tiga pertandingan. Itulah target untuk tiga pertandingan berikutnya. Kami memang sering merayakan kemenangan, tapi kami juga bisa bermain bagus." Menegaskan komitmennya terhadap klub, Flick mengonfirmasi perpanjangan kontrak hingga 2028: "Ini kesepakatan yang sangat bagus. Kami bisa bertahan hingga 2028 dan kemudian kita lihat; jika semuanya berjalan lancar, kami akan memutuskan untuk memperpanjang satu tahun lagi. Ini adalah komitmen besar bagi kami untuk bekerja lebih keras, lebih keras dari musim ini, untuk mencoba mencapai level terbaik bersama tim dan memenangkan gelar. Ini hal yang biasa bagi Barcelona dan saya tahu semua orang memiliki impian luar biasa untuk memenangkan Liga Champions. Kami sudah mencoba. Kami akan mencobanya lagi."