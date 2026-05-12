Bagaimana kelanjutan karier Marcus Rashford dan Robert Lewandowski? Hansi Flick menanggapi masa depan duo Barcelona tersebut usai meraih gelar juara La Liga
Menunda pengambilan keputusan terkait penyerang utama
Barcelona menunda pengambilan keputusan terkait para penyerang andalannya. Setelah meraih kemenangan 2-0 atas Real Madrid pada Minggu lalu yang memastikan gelar juara liga, Hansi Flick memberikan keterangan pers pada Selasa. Ia memuji Marcus Rashford dan Robert Lewandowski atas kontribusi penting mereka bagi kesuksesan tim, namun menegaskan bahwa pembicaraan resmi akan ditunda hingga tiga pertandingan terakhir selesai. Mengungkapkan pandangannya, pelatih asal Jerman itu menyatakan: "Di akhir musim, kami akan menganalisis segalanya. Baru setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi. Marcus telah memberi banyak hal kepada kami. Dia memiliki catatan yang bagus. Saya berterima kasih atas hal itu."
Dilema transfer permanen Rashford
Rashford kembali bersinar selama masa peminjamannya dari Manchester United, dengan mencetak 14 gol dan 14 assist. Barcelona memiliki opsi untuk merekrutnya secara permanen. Penyerang tersebut mengungkapkan keinginannya untuk tetap tinggal di Spanyol setelah kemenangan krusial akhir pekan lalu. Menanggapi situasinya, ia mengakui: "Saya bukan pesulap, tapi jika saya pesulap, saya pasti akan tetap tinggal." Namun, masih belum jelas apakah keuangan klub akan memungkinkan pengeluaran tersebut. Keputusan ini memerlukan evaluasi yang cermat setelah perayaan mereda, karena dewan direksi harus menyeimbangkan tujuan olahraga yang ambisius dengan realitas ekonomi.
Masa depan Lewandowski masih belum pasti
Meskipun situasi pemain asal Inggris itu melibatkan opsi pembelian, kontrak Lewandowski hampir berakhir. Pemain veteran yang akan genap berusia 38 tahun pada Agustus ini telah menarik minat dari Arab Saudi dan Amerika Serikat. Ia mencatatkan statistik yang mengesankan musim ini, dengan 18 gol dan empat assist dalam 43 penampilan. Secara keseluruhan, ia telah bermain dalam 190 pertandingan untuk Barcelona, mencetak 119 gol dan memberikan 24 assist. Flick, yang sebelumnya melatih pemain internasional Polandia tersebut, menambahkan: "Mengenai Robert, apa yang harus saya katakan? Saya telah memenangkan setiap gelar bersama klub-klub tempat ia bermain. Saya bangga menjadi pelatih bagi pemain luar biasa ini. Kita harus menganalisisnya dan melihat apa yang akan terjadi musim depan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Barcelona?
Menatap ke depan, Barcelona kini mengalihkan fokusnya untuk mengejar target 100 poin musim ini. "Target kami adalah 100 poin," kata Flick. "Untuk mencapainya, kami harus memenangkan tiga pertandingan. Itulah target untuk tiga pertandingan berikutnya. Kami memang sering merayakan kemenangan, tapi kami juga bisa bermain bagus." Menegaskan komitmennya terhadap klub, Flick mengonfirmasi perpanjangan kontrak hingga 2028: "Ini kesepakatan yang sangat bagus. Kami bisa bertahan hingga 2028 dan kemudian kita lihat; jika semuanya berjalan lancar, kami akan memutuskan untuk memperpanjang satu tahun lagi. Ini adalah komitmen besar bagi kami untuk bekerja lebih keras, lebih keras dari musim ini, untuk mencoba mencapai level terbaik bersama tim dan memenangkan gelar. Ini hal yang biasa bagi Barcelona dan saya tahu semua orang memiliki impian luar biasa untuk memenangkan Liga Champions. Kami sudah mencoba. Kami akan mencobanya lagi."