Bagaimana kelanjutan karier Jack Grealish? Everton berupaya mempertahankan pemain pinjaman dari Man City itu hingga setelah akhir musim, meski ia sedang cedera

Momentum yang dibangun Grealish di Hill Dickinson Stadium terhenti pada bulan Januari. Dalam kemenangan 1-0 atas klub lamanya, Villa, pemain berusia 30 tahun itu mengalami retak stres pada kaki kirinya yang memerlukan tindakan bedah. Menanggapi kemunduran ini, Grealish mengungkapkan kekecewaannya kepada para penggemar, namun berjanji akan kembali dengan kondisi yang lebih baik. “Saya tidak ingin musim ini berakhir seperti ini, tapi begitulah sepak bola, saya sangat kecewa,” kata sang pemain sayap. “Operasi sudah selesai dan sekarang semua fokus untuk kembali bugar. Saya yakin akan kembali dengan kondisi yang lebih bugar, lebih kuat, dan lebih baik dari sebelumnya. Dukungan yang saya terima sejak bergabung dengan klub yang luar biasa ini sangat berarti bagi saya. Staf, rekan setim, dan terutama para penggemar telah luar biasa, dan saya sangat senang mewakili klub ini.”