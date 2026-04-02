Bagaimana kelanjutan karier Jack Grealish? Everton berupaya mempertahankan pemain pinjaman dari Man City itu hingga setelah akhir musim, meski ia sedang cedera
Toffees berupaya merekrut Grealish secara permanen
Everton semakin yakin dapat mempertahankan Grealish di Merseyside, dengan negosiasi mengenai masa depannya sudah berlangsung, menurut Daily Mail. Pemain berusia 30 tahun itu tampil gemilang pada paruh pertama musim ini, menjadi andalan tim asuhan David Moyes sebelum cedera parah memaksanya absen hingga akhir musim. Laporan tersebut menyebutkan bahwa klub sedang menjajaki opsi transfer permanen dan kemungkinan perpanjangan pinjaman selama satu musim lagi. Pemain internasional Inggris ini telah menyumbang dua gol dan enam assist dalam 22 penampilan, membuktikan nilainya bagi proyek Friedkin Group. Meskipun perjanjian pinjamannya saat ini dari Man City mencakup opsi pembelian sebesar £50 juta ($66 juta), jajaran petinggi Everton diperkirakan akan menegosiasikan biaya yang lebih rendah mengingat usia pemain dan masalah kebugarannya belakangan ini.
Cedera yang memilukan mengakhiri musim 2025-26
Momentum yang dibangun Grealish di Hill Dickinson Stadium terhenti pada bulan Januari. Dalam kemenangan 1-0 atas klub lamanya, Villa, pemain berusia 30 tahun itu mengalami retak stres pada kaki kirinya yang memerlukan tindakan bedah. Menanggapi kemunduran ini, Grealish mengungkapkan kekecewaannya kepada para penggemar, namun berjanji akan kembali dengan kondisi yang lebih baik. “Saya tidak ingin musim ini berakhir seperti ini, tapi begitulah sepak bola, saya sangat kecewa,” kata sang pemain sayap. “Operasi sudah selesai dan sekarang semua fokus untuk kembali bugar. Saya yakin akan kembali dengan kondisi yang lebih bugar, lebih kuat, dan lebih baik dari sebelumnya. Dukungan yang saya terima sejak bergabung dengan klub yang luar biasa ini sangat berarti bagi saya. Staf, rekan setim, dan terutama para penggemar telah luar biasa, dan saya sangat senang mewakili klub ini.”
Ambisi Eropa menjadi kunci kesepakatan tersebut
Dengan Everton yang saat ini berada di jalur yang tepat untuk mengamankan tiket ke kompetisi Eropa di bawah asuhan Moyes, prospek bermain di panggung Eropa bisa menjadi faktor penentu bagi Grealish. Kepindahan permanen akan menjadi pernyataan niat yang kuat bagi The Toffees, yang membuktikan bahwa mereka mampu menarik dan mempertahankan talenta-talenta elit. Grealish diyakini tertarik dengan visi yang ditawarkan oleh pemilik baru dan sangat ingin memimpin klub ini memasuki era baru. Keberhasilan dalam negosiasi ini akan memberikan dorongan psikologis yang sangat besar bagi para pendukung dan skuad. Jika Everton berhasil mendapatkan tanda tangannya, hal ini berpotensi membuka pintu bagi kedatangan pemain-pemain ternama lainnya. Pengaruh sang pemain di ruang ganti dan kreativitasnya di lapangan dipandang sebagai komponen penting bagi tim yang ingin menantang para elit Liga Premier yang sudah mapan.
Bagaimana nasib pemain pinjaman Man City ke depannya
Bagi City, minat Everton menawarkan jalan keluar yang jelas bagi seorang pemain yang kontraknya di Etihad sudah memasuki tahap akhir. Karena Grealish kemungkinan besar tidak akan masuk dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026 akibat waktu pemulihannya, fokusnya kini sepenuhnya tertuju pada kesiapannya untuk pramusim. Apakah pramusim tersebut akan berlangsung di Finch Farm atau di tempat lain masih menjadi pertanyaan bernilai jutaan poundsterling. Jika Everton dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak, sang playmaker tampaknya akan tetap menjadi wajah dari upaya rekonstruksi ambisius The Blues. Untuk saat ini, bola ada di tangan para negosiator saat mereka berusaha mengubah pinjaman yang sukses menjadi kemitraan jangka panjang.