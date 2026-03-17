Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

"Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu?!" - Micky van de Ven membantah tuduhan bahwa para pemain Tottenham tidak peduli dengan ancaman degradasi di Liga Premier

Bek Tottenham Hotspur, Micky van de Ven, dengan tegas membantah rumor yang menyebutkan bahwa timnya telah menyerah pada musim ini di tengah pertarungan sengit untuk menghindari degradasi di Liga Premier. Berbicara menjelang laga babak 16 besar Liga Champions yang krusial melawan Atletico Madrid, pemain asal Belanda itu dengan penuh semangat membela rekan-rekan setimnya, sambil menegaskan bahwa semua orang di klub berkomitmen penuh untuk membalikkan keadaan yang sulit ini.

  • Van de Ven membantah keras rumor yang tidak berdasar

    Van de Ven memanfaatkan konferensi pers prapertandingan untuk mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam terhadap narasi media seputar klub. Dengan tim asuhan Igor Tudor yang saat ini terpuruk hanya satu poin di atas zona degradasi dan tanpa kemenangan dalam delapan pertandingan, bermunculan laporan bahwa para pemain telah "menyerah". Menanggapi klaim-klaim tersebut secara langsung saat klub asal London ini berusaha bangkit dari kekalahan 5-2 pada leg pertama, bek tengah tersebut menyatakan: "Tentu saja saya melihat hal-hal itu. Wartawan kadang-kadang hanya mengada-ada dan saya berpikir: 'Bagaimana mereka bisa memikirkan hal ini?' Seolah-olah para pemain sudah tidak bersemangat. Itu tidak benar. Mereka mengatakan para pemain akan hengkang bagaimanapun juga. Itu hanya omong kosong dan orang-orang mulai mempercayainya."

    • Iklan
  • Tottenham Hotspur FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Kekecewaan di ruang ganti akibat narasi yang menyesatkan

    Suasana di dalam skuad Spurs telah tegang sepanjang musim ini dan semangat para pemain belum membaik di tengah awal musim yang sulit di bawah asuhan Tudor, termasuk kekalahan dalam empat pertandingan pertamanya. Meskipun hasil imbang 1-1 baru-baru ini melawan Liverpool menghentikan tren negatif tersebut, skuad tetap merasa sangat tersinggung oleh tuduhan apatis. Van de Ven menyoroti kebingungan yang ditimbulkan oleh berita-berita semacam itu di kalangan tim. "Kadang-kadang kami hanya membaca berita tentang diri kami sendiri dan pemain lain. Kami hanya berpikir: 'Apa ini?' Kami membaca sesuatu tentang seorang pemain yang mengatakan akan hengkang dan tidak peduli dengan situasi yang mereka hadapi, lalu seseorang membaca ini dan berpikir: 'Bagaimana hal ini bisa terungkap?'"

  • Seruan mendesak kepada para pendukung Tottenham

    Dengan posisi Tottenham yang sangat tipis di atas West Ham dan Nottingham Forest di klasemen, sang bek sangat khawatir bahwa berita-berita palsu akan menjauhkan basis penggemar setia mereka. Ia menyampaikan permohonan yang tulus kepada para pendukung, meyakinkan mereka bahwa bertahan di liga adalah satu-satunya fokus. Ia menekankan: "Orang-orang hanya mengada-ada dan itu membuat kami frustrasi karena menimbulkan begitu banyak masalah. Para penggemar kemudian mulai mempercayai hal itu atau mulai berkata: 'Oh, para pemain sudah tidak peduli lagi. 'Apa yang akan terjadi dengan klub ini?' Tapi, percayalah, semua orang yang terlibat di lapangan, seluruh staf, para pemain, semua orang, mereka sangat peduli dengan situasi yang kami hadapi dan kami hanya ingin membalikkan keadaan. Itulah fokus utama bagi semua orang. Jika ada laporan yang mengatakan para pemain tidak peduli lagi, itu hanya membuat para pemain kami frustrasi."

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Pertandingan yang berat melawan Atlético Madrid

    Spurs kini harus mengalihkan fokus dari masalah di liga domestik ke laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang menantang melawan Atletico Madrid. Setelah penampilan yang mengecewakan pada leg pertama di ibu kota Spanyol, pasukan Tudor harus menang dengan selisih tiga gol hanya untuk memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu melawan tim asuhan Diego Simeone yang disiplin.

Champions League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
0