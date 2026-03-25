Setelah meraih gelar top skor Serie A, Mateo Retegui pada musim panas lalu mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan Italia; tujuannya: Arab Saudi. Penyerang kelahiran 1999 ini telah menandatangani kontrak dengan Al Qadsiah, klub tempat mantan pemain Cagliari Naithan Nandez dan pemain Spanyol Nacho juga bermain, yang bergabung dengan Saudi Pro League setelah menghabiskan sebagian besar kariernya di Real Madrid. Retegui adalah penyerang utama tim asuhan Brendan Rodgers, di lini depan ia berduet dengan pemain Meksiko Julian Quinoes dalam formasi 3-5-2 pelatih asal Irlandia Utara yang memiliki sejarah panjang di Premier League. Meskipun kariernya di sepak bola top mulai meredup, Retegui tetap menjadi sorotan pelatih timnas Italia Rino Gattuso, yang memanggilnya untuk pertandingan-pertandingan krusial dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang.
Bagaimana kabar Retegui di Arab Saudi bersama Al Qadsiah: ia telah mencetak gol sebanyak Joao Felix, namun kini liga sedang ditangguhkan
STATISTIK RETEGUI DI ARAB SAUDI
Mateo Retegui adalah salah satu penyerang terbaik di Saudi Pro League; dengan 15 gol yang dicetaknya dalam 25 pertandingan, ia masuk dalam lima besar pencetak gol terbanyak di liga Arab tersebut: ia mencetak jumlah gol yang sama dengan Joao Felix, Yannick Carrasco, dan Ramiro Enrique; di atas mereka ada Roger Martinez (peringkat keempat dengan 20 gol), Cristiano Ronaldo (21), Julian Quinones (24), dan Ivan Toney, pencetak gol terbanyak dengan 25 gol. Setelah 26 pekan pertama, liga dihentikan beberapa minggu lalu akibat situasi di Iran; liga diperkirakan akan dilanjutkan pada 3 April, namun sementara itu Retegui memiliki kesempatan untuk beristirahat dan fokus pada pertandingan-pertandingan tim nasional yang akan datang.
STATISTIK RETEGUI DI TIM NASIONAL DI BAWAH ASUHAN GATTUSO
Kontrak berdurasi lima tahun yang akan berakhir pada Juni 2030, mantan pemain Atalanta yang kini bermain di Arab Saudi ini mendapat gaji fantastis sebesar 20 juta euro per musim; transfer ini memungkinkan Inter Milan mengantongi 68 juta euro pada musim panas lalu. Retegui mencetak gol di Arab Saudi dan juga untuk timnas Italia, karena dalam enam pertandingan kualifikasi terakhir, penyerang ini telah mencetak 5 gol dan memberikan empat assist kepada rekan-rekannya: sejak Gattuso bergabung dengan timnas, dia adalah pemain yang paling banyak mencetak gol. Perhatikan bursa transfer, karena dalam beberapa minggu terakhir pemain ini dikaitkan dengan Milan, di mana sudah ada kontak informal sebelum kepindahannya ke Arab Saudi.