Bagaimana kabar Retegui di Arab Saudi bersama Al Qadsiah: ia telah mencetak gol sebanyak Joao Felix, namun kini liga sedang ditangguhkan

Kontrak berdurasi lima tahun yang akan berakhir pada Juni 2030, mantan pemain Atalanta yang kini bermain di Arab Saudi ini mendapat gaji fantastis sebesar 20 juta euro per musim; transfer ini memungkinkan Inter Milan mengantongi 68 juta euro pada musim panas lalu. Retegui mencetak gol di Arab Saudi dan juga untuk timnas Italia, karena dalam enam pertandingan kualifikasi terakhir, penyerang ini telah mencetak 5 gol dan memberikan empat assist kepada rekan-rekannya: sejak Gattuso bergabung dengan timnas, dia adalah pemain yang paling banyak mencetak gol. Perhatikan bursa transfer, karena dalam beberapa minggu terakhir pemain ini dikaitkan dengan Milan, di mana sudah ada kontak informal sebelum kepindahannya ke Arab Saudi.