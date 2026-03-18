Bagaimana kabar Ostiamare asuhan De Rossi: saat ini berada di peringkat kedua Serie D, dan menargetkan promosi ke Serie C setelah menyelamatkan klub dari kebangkrutan

Saat ini, Ostiamare yang berlaga di Serie D Grup F, dengan tujuh pertandingan tersisa hingga akhir musim, berada di posisi kedua, tertinggal empat poin dari Ancona yang memimpin klasemen. Apa yang diatur dalam peraturan? Juara pertama otomatis promosi ke Serie C, sedangkan tim yang menempati peringkat kedua hingga kelima akan mengikuti playoff: babak playoff ini tidak menentukan promosi tambahan, melainkan berfungsi untuk menentukan daftar peringkat yang nantinya akan digunakan untuk memilih tim guna melengkapi kuota Serie C musim 2026/27 jika ada klub yang dikeluarkan akibat tidak mendaftar atau bangkrut. Pelatih Ostiamare sejak musim panas lalu adalah David D'Antoni (kontrak dua tahun), mantan gelandang yang sebagian besar bermain di Serie B dan C, dan merupakan pelatih di balik promosi bersejarah Monterosi ke Serie C antara tahun 2019 dan 2021.