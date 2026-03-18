Perhatian dan fokus tertuju pada Genoa, namun sesekali pikiran juga tertuju pada Ostiamare. Di satu sisi ada Daniele De Rossi sebagai pelatih, yang sedang berjuang untuk menghindari degradasi bersama tim Rossoblù—ia bergabung pada November menggantikan Patrick Vieira—dan dengan sembilan pertandingan tersisa di musim ini, timnya unggul 9 poin dari tim di peringkat ketiga dari bawah. Di sisi lain ada De Rossi sang presiden, yang pada Januari 2025 membeli Ostiamare dan menjadi pemiliknya. Bagi dia, klub itu adalah bagian dari hatinya: di sanalah dia mulai bermain sepak bola di tim junior, awalnya sebagai bek sayap lalu menjadi penyerang; pada usia 16 tahun dia bergabung dengan Roma di mana ayahnya, Alberto, melatih tim Primavera. Di Trigoria, atas saran Mauro Bencivenga, ia akhirnya pindah ke posisi gelandang.
Bagaimana kabar Ostiamare asuhan De Rossi: saat ini berada di peringkat kedua Serie D, dan menargetkan promosi ke Serie C setelah menyelamatkan klub dari kebangkrutan
KLASIFIKASI OSTIAMARE
Saat ini, Ostiamare yang berlaga di Serie D Grup F, dengan tujuh pertandingan tersisa hingga akhir musim, berada di posisi kedua, tertinggal empat poin dari Ancona yang memimpin klasemen. Apa yang diatur dalam peraturan? Juara pertama otomatis promosi ke Serie C, sedangkan tim yang menempati peringkat kedua hingga kelima akan mengikuti playoff: babak playoff ini tidak menentukan promosi tambahan, melainkan berfungsi untuk menentukan daftar peringkat yang nantinya akan digunakan untuk memilih tim guna melengkapi kuota Serie C musim 2026/27 jika ada klub yang dikeluarkan akibat tidak mendaftar atau bangkrut. Pelatih Ostiamare sejak musim panas lalu adalah David D'Antoni (kontrak dua tahun), mantan gelandang yang sebagian besar bermain di Serie B dan C, dan merupakan pelatih di balik promosi bersejarah Monterosi ke Serie C antara tahun 2019 dan 2021.
PROYEK DE ROSSI
Rencana De Rossi untuk "klubnya" Ostiamare adalah (dan tetap) untuk melunasi semua utang - ia berhasil menyelamatkan klub dari kebangkrutan - memperkuat sektor pemuda (dalam waktu kurang dari setahun, tim-tim dari U-15 hingga U-19 telah dibentuk) dan berinvestasi pada Stadion Anco Marzio yang telah diperbaiki sesuai standar setelah penutupan sebelumnya karena tidak layak digunakan, dan pada musim ini kampanye langganan telah dimulai kembali. De Rossi terus memantau tim dengan cermat, sering hadir di tribun selama pertandingan, dan filosofi barunya menetapkan aturan ketat terkait penggunaan ponsel dan PlayStation oleh para pemain muda.