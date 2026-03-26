Setelah paruh pertama musim yang berlalu tanpa banyak sorotan, kini Mattia Liberali menjadi sorotan utama. Gelandang serang kelahiran 2007 yang tumbuh besar di Milan ini, musim panas lalu meninggalkan Rossoneri secara permanen untuk bergabung dengan Catanzaro di Serie B: transfer tanpa biaya dengan imbalan 50% dari hasil penjualan di masa depan. Beberapa bulan pertama berjalan sulit; pemain kelahiran 2007 ini jarang bermain dan tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya, namun begitu ia menemukan konsistensi, ia langsung melesat dengan mencetak gol, memberikan assist, dan melakukan aksi-aksi krusial untuk membantu tim asuhan Aquilani lolos ke babak playoff.
Diterjemahkan oleh
Bagaimana kabar Liberali di Catanzaro: gol dan assist di Serie B, rincian kesepakatan dengan Milan
JUMLAH ANGGOTA LIBERALI DI CATANZARO
Ngomong-ngomong: justru sang pelatihlah yang sangat mendesak untuk mendatangkan Liberali, sebuah permintaan yang juga didukung oleh direktur olahraga Ciro Polito yang sangat menghargai kualitas sang pemain. Dalam 18 penampilan di liga, mantan pemain Milan ini telah mencetak tiga gol dan tiga assist serta menerima dua kartu kuning, ditambah satu penampilan di Coppa Italia pada babak pertama melawan Sassuolo. Liberali mulai bermain secara reguler sejak pertengahan Desember lalu, dengan beberapa menit di sini dan di sana, dan pada debutnya sebagai starter melawan Sudtirol, ia langsung memberikan assist; dalam tiga pertandingan pertama yang dimainkannya sejak awal, ia mencetak dua gol dan satu assist.
SIAPA YANG INGIN LIBERAL
Pada fase bursa transfer lainnya, Lecce, Atalanta, dan Parma juga sempat mengincar Liberali, namun pembicaraan tersebut tidak pernah dilanjutkan lebih jauh dan klub-klub tersebut akhirnya memilih opsi lain. Sebaliknya, Empoli lah yang secara konkret menunjukkan minat, siap memberikan kesempatan kepada pemain muda tersebut untuk bermain secara reguler di Serie B. Namun, sang pemain dan tim manajemennya akhirnya terpesona oleh proyek Catanzaro: Mattia, seperti yang telah disebutkan, sangat disukai oleh direktur olahraga Polito dan terutama oleh Alberto Aquilani, yang menjaminnya peran sebagai pemain inti dan kini menepati janji yang dibuat beberapa bulan lalu.