Bagaimana kabar Liberali di Catanzaro: gol dan assist di Serie B, rincian kesepakatan dengan Milan

Ngomong-ngomong: justru sang pelatihlah yang sangat mendesak untuk mendatangkan Liberali, sebuah permintaan yang juga didukung oleh direktur olahraga Ciro Polito yang sangat menghargai kualitas sang pemain. Dalam 18 penampilan di liga, mantan pemain Milan ini telah mencetak tiga gol dan tiga assist serta menerima dua kartu kuning, ditambah satu penampilan di Coppa Italia pada babak pertama melawan Sassuolo. Liberali mulai bermain secara reguler sejak pertengahan Desember lalu, dengan beberapa menit di sini dan di sana, dan pada debutnya sebagai starter melawan Sudtirol, ia langsung memberikan assist; dalam tiga pertandingan pertama yang dimainkannya sejak awal, ia mencetak dua gol dan satu assist.



