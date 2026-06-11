Setelah pulih dari masalah cedera, satu-satunya penampilannya tahun ini hanyalah dalam laga melawan Southampton, namun musim "sebenarnya" pertamanya di Liverpool akan dimulai musim depan. Dibandingkan saat ia tiba di Liverpool setahun lalu—dari Parma seharga 35 juta plus 10% dari hasil penjualan di masa depan—ada yang berubah: terutama pelatih, dengan kedatangan Iraola menggantikan Slot: mantan pelatih Bournemouth ini bekerja baik dengan pemain muda dan dalam peran Leoni, ia telah mengasah beberapa pemain muda, termasuk Huijsen saat masih di Inggris. Saat ini, bek tengah utama adalah Virgil van Dijk dan di sampingnya ada kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Konaté: kemungkinan penggantinya akan datang dari bursa transfer dan Leoni akan memulai dari posisi bawah dalam hierarki, namun pemain muda ini sangat bertekad dan ingin segera menarik perhatian pelatih untuk naik peringkat.