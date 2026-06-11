Sering dikatakan bahwa, terutama saat masih muda, cedera dapat membantu seseorang berkembang. Entah apakah hal itu juga terjadi pada Giovanni Leoni, yang dalam waktu kurang lebih satu setengah jam berubah dari kegembiraan debutnya bersama Liverpool menjadi tragedi (olahraga) akibat robeknya ligamen anterior cruciatum (ACL) lutut kirinya: pada September lalu, pemain kelahiran 2006 ini menjadi starter dalam pertandingan Carabao Cup melawan Southampton dan bermain dengan baik, hingga lututnya berderak pada menit ke-80. "Rasa sakit yang sangat hebat, yang terparah yang pernah saya rasakan seumur hidup," kata Leoni kemudian.
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Bagaimana kabar Leoni, rencana Liverpool, dan kapan ia akan kembali bermain. Cerita di balik pemulihannya: "Dia semakin tangguh"
PEMULIHAN SEPENUHNYA
Sepanjang musim ia bekerja keras tanpa henti untuk pulih dari cedera: pengorbanan dan tekad untuk kembali ke lapangan, saat-saat putus asa, serta target-target baru yang ditetapkan untuk memulai kembali. Sebuah perjalanan pemulihan fisik dan psikologis, Leoni tertekuk namun tidak patah. Dan kini ia lebih bersemangat dari sebelumnya. Setelah melewati masa paling sulit dalam rehabilitasi, pada Maret lalu ia mulai berlatih secara individu di pusat olahraga Kirkby dan sebulan kemudian kembali berlatih sebagian bersama tim dengan target kembali berlatih penuh selama persiapan musim panas. Sebuah proses bertahap tanpa memaksakan pemulihan agar tidak berisiko kambuh, klub sangat percaya pada sang pemain dan menurut media Inggris, staf medis terkesan dengan respons fisik sang pemain pasca cedera. Mantan pelatih Liverpool Arne Slot berkomentar demikian mengenai kondisi Leoni sekitar pertengahan April: "Dia sedang menjadi binatang buas."
LEONI DI LIVERPOOL YANG BARU
Setelah pulih dari masalah cedera, satu-satunya penampilannya tahun ini hanyalah dalam laga melawan Southampton, namun musim "sebenarnya" pertamanya di Liverpool akan dimulai musim depan. Dibandingkan saat ia tiba di Liverpool setahun lalu—dari Parma seharga 35 juta plus 10% dari hasil penjualan di masa depan—ada yang berubah: terutama pelatih, dengan kedatangan Iraola menggantikan Slot: mantan pelatih Bournemouth ini bekerja baik dengan pemain muda dan dalam peran Leoni, ia telah mengasah beberapa pemain muda, termasuk Huijsen saat masih di Inggris. Saat ini, bek tengah utama adalah Virgil van Dijk dan di sampingnya ada kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Konaté: kemungkinan penggantinya akan datang dari bursa transfer dan Leoni akan memulai dari posisi bawah dalam hierarki, namun pemain muda ini sangat bertekad dan ingin segera menarik perhatian pelatih untuk naik peringkat.