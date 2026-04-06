"Ya, saya mengerti antusiasme itu karena Xabi adalah idola di Liverpool," kata Barnes kepada Liverpool Echo. "Tapi bukankah dia gagal di Real Madrid? Apakah dia benar-benar manajer yang sukses? Tentu saja, jangan salah paham, saya pikir Xabi hebat dan dia melakukan pekerjaan yang bagus. Tapi dia dipecat oleh Real Madrid karena kegagalan, bukan? Itulah mengapa mereka memecatnya. Tentu saja kami menyukai antusiasme terhadap mantan pemain. Steven Gerrard pernah disebutkan sebelumnya. Jadi saya mengerti bagaimana para penggemar. Tapi begitulah sifat para penggemar. Mereka sangat mudah berubah pikiran."

Barnes percaya bahwa mengganti Slot dengan Alonso hanya akan menciptakan siklus ketidakstabilan di klub. Dia berargumen bahwa kesuksesan yang diraih Slot pada musim perdananya, di mana dia meraih gelar Liga Premier, seharusnya memberinya lebih banyak penghargaan daripada yang dia terima saat ini dari basis penggemar yang tidak puas.

"Kita memenangkan liga bersama Arne Slot dan tiba-tiba kita ingin memecatnya?" tambah Barnes. "Jika dia pergi dan Alonso datang, misalkan Alonso gagal dalam enam bulan pertama atau tahun pertamanya, apakah kita akan mengatakan memecatnya dan membawa orang lain? Saya selalu mendukung manajer, siapa pun mereka, karena mereka datang ke klub karena kesuksesan mereka, karena mereka manajer yang baik, dan mereka harus diberi waktu. Jurgen Klopp tertinggal 20 poin dari puncak klasemen saat pertama kali datang, tapi kami tetap mendukungnya. Jadi, saya pikir Xabi akan menjadi manajer hebat suatu hari nanti, tapi saya ingin Arne Slot tetap bertahan."