“Bagaimana jika Xabi Alonso gagal dalam enam bulan pertamanya?” - Liverpool disarankan untuk tidak terburu-buru memecat Arne Slot, langkah yang bisa membawa sosok yang sudah tak asing lagi kembali ke Anfield
Alonso dikabarkan akan kembali ke Anfield
Seiring meningkatnya tekanan terhadap Slot akibat serangkaian hasil buruk, bayang-bayang Alonso terus membayangi Anfield. Mantan gelandang The Reds itu saat ini sedang menganggur setelah hengkang dari Real Madrid, sehingga banyak penggemar yang mendesak agar ia kembali ke klub. Namun, ikon Liverpool, Barnes, mempertanyakan apakah pelatih asal Spanyol itu benar-benar orang yang tepat untuk posisi tersebut, dengan mengacu pada kepergiannya baru-baru ini dari Bernabeu.
Risiko budaya pemecatan yang 'tidak konsisten'
"Ya, saya mengerti antusiasme itu karena Xabi adalah idola di Liverpool," kata Barnes kepada Liverpool Echo. "Tapi bukankah dia gagal di Real Madrid? Apakah dia benar-benar manajer yang sukses? Tentu saja, jangan salah paham, saya pikir Xabi hebat dan dia melakukan pekerjaan yang bagus. Tapi dia dipecat oleh Real Madrid karena kegagalan, bukan? Itulah mengapa mereka memecatnya. Tentu saja kami menyukai antusiasme terhadap mantan pemain. Steven Gerrard pernah disebutkan sebelumnya. Jadi saya mengerti bagaimana para penggemar. Tapi begitulah sifat para penggemar. Mereka sangat mudah berubah pikiran."
Barnes percaya bahwa mengganti Slot dengan Alonso hanya akan menciptakan siklus ketidakstabilan di klub. Dia berargumen bahwa kesuksesan yang diraih Slot pada musim perdananya, di mana dia meraih gelar Liga Premier, seharusnya memberinya lebih banyak penghargaan daripada yang dia terima saat ini dari basis penggemar yang tidak puas.
"Kita memenangkan liga bersama Arne Slot dan tiba-tiba kita ingin memecatnya?" tambah Barnes. "Jika dia pergi dan Alonso datang, misalkan Alonso gagal dalam enam bulan pertama atau tahun pertamanya, apakah kita akan mengatakan memecatnya dan membawa orang lain? Saya selalu mendukung manajer, siapa pun mereka, karena mereka datang ke klub karena kesuksesan mereka, karena mereka manajer yang baik, dan mereka harus diberi waktu. Jurgen Klopp tertinggal 20 poin dari puncak klasemen saat pertama kali datang, tapi kami tetap mendukungnya. Jadi, saya pikir Xabi akan menjadi manajer hebat suatu hari nanti, tapi saya ingin Arne Slot tetap bertahan."
Tekanan yang semakin meningkat setelah kekalahan memalukan City
Desakan untuk melakukan perubahan mencapai puncaknya setelah kekalahan telak 4-0 di Piala FA dari Manchester City. Penampilan tersebut jauh dari intensitas khas yang biasanya ditunjukkan klub. Kekalahan ini membuat Slot harus berjuang keras untuk mempertahankan posisinya saat musim memasuki fase kritis.
Secara statistik, Liverpool sedang mengalami salah satu musim terburuk dalam sejarah modern mereka, dengan 15 kekalahan di semua kompetisi. Namun, bagi Barnes, kesalahan lebih terletak pada pergantian skuad yang masif daripada taktik manajer. Dia mengatakan: "Kami merekrut banyak pemain. Mereka semua adalah pemain yang bagus secara individu. Kami sedang mencoba menemukan kombinasi yang tepat. Kami berusaha menemukan cara bermain yang tepat. Ketika Anda merekrut lima atau enam pemain untuk masuk ke tim utama, itu akan membutuhkan waktu. Kami berusaha menemukan cara bermain baru, tetapi Anda bisa melihat bahwa ketika kami bermain bagus, kami benar-benar bermain bagus. Kami hanya perlu konsistensi."
Minggu yang menentukan bagi masa depan Slot
Menjelang laga leg pertama perempat final Liga Champions yang sangat krusial melawan Paris Saint-Germain, pelatih asal Belanda itu sadar bahwa ia tak punya ruang untuk melakukan kesalahan. Lawatan ke Parc des Princes mungkin menjadi kesempatan terakhir untuk menyelamatkan musim yang sudah mulai terpuruk. Untuk saat ini, dukungan dari para legenda seperti Barnes tetap menjadi perisai terkuat Slot dalam menghadapi desakan yang semakin kuat agar Alonso ditunjuk sebagai pelatih.