Bagaimana istri Endrick, Gabriely Miranda, memengaruhi keputusan transfer setelah Real Madrid 'mengambil lapangan bermain' dari wonderkid Brasil berusia 19 tahun itu
Analogi 'taman bermain' di balik rasa frustrasi Endrick di Madrid
Real Madrid kembali menjadi sorotan terkait penanganan mereka terhadap talenta-talenta muda setelah pernyataan tegas dari keluarga Endrick. Bintang muda Brasil tersebut, yang tiba di ibu kota Spanyol dengan ekspektasi tinggi, kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten di bawah asuhan Xabi Alonso. Kurangnya kesempatan itu pada akhirnya membuatnya dipinjamkan ke Lyon pada bursa transfer musim dingin, sebuah keputusan yang kini tampaknya telah mengubah performa dan mentalitasnya di lapangan.
Saat merefleksikan masa Endrick di Spanyol, Douglas Sousa menggunakan analogi yang mencolok untuk menggambarkan situasi tersebut, dengan menyatakan bahwa putranya telah dirampas satu hal yang paling ia hargai – bermain sepak bola. "Mereka mengambil tempat bermainnya," kata Douglas kepada ESPN Brasil.
Gabriely Miranda berperan dalam kepindahan ke Lyon
Di luar kekecewaan taktis di Bernabeu, Sousa mengungkapkan bahwa keputusan untuk pindah ke Ligue 1 tidak diambil dengan mudah, dengan lingkaran terdekat sang pemain memainkan peran kunci dalam menentukan hasilnya. Secara khusus, ia menyebut istri Endrick, Gabriely Miranda, sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam negosiasi yang membuat sang remaja itu berangkat ke Prancis demi mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama. "Menantu perempuanku (istri Endrick) berperan penting dalam kepindahan Endrick ke Lyon. Itulah yang penting bagi kami: melihatnya bahagia," tutup Sousa.
Menemukan kembali kebahagiaan dan kebugaran di Prancis
Sejak pindah ke Lyon, Endrick tampak seperti pemain yang sama sekali berbeda. Dengan tujuh gol dan tujuh assist dalam 18 pertandingan, ia telah membuktikan dirinya sebagai sosok kunci di lini serang di Prancis. Penampilannya baru-baru ini melawan PSG, di mana ia mencetak gol sekaligus memberikan assist, semakin memperkuat anggapan bahwa bermain secara reguler mampu memunculkan performa terbaik dari mantan bintang muda Palmeiras ini.
Ayahnya percaya bahwa kembalinya performa ini terkait langsung dengan kegembiraan bermain lagi. "Endrick punya pepatah: lapangan sepak bola adalah tempat bermainnya. Yang ia inginkan hanyalah bermain sepak bola. Dalam arti tertentu, mereka telah mengambil tempat bermain itu darinya. Dan ia telah menemukan kebahagiaan itu di Lyon. Ia bahagia, seluruh keluarga pun bahagia," tambahnya.
Impian Piala Dunia mulai terlihat di cakrawala
Menjelang Piala Dunia 2026, kebangkitan Endrick telah mengembalikan namanya ke dalam perbincangan tim nasional. Ayahnya meyakini bahwa penampilannya saat ini merupakan sinyal bagi staf kepelatihan tim nasional bahwa ia siap memimpin lini depan di panggung terbesar dunia setelah musim dingin yang sulit.
“Harapannya tinggi. Setelah apa yang ia tunjukkan saat melawan PSG, ada alasan yang jelas bagi [Carlo] Ancelotti untuk terus memantaunya,” kata Sousa. Ia menyimpulkan dengan menekankan pentingnya beberapa pekan terakhir musim ini: “Ia tetap rendah hati dan fokus. Jika ia terus seperti ini dalam empat pertandingan berikutnya, ia layak mendapatkan tempat di Piala Dunia.”