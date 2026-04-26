Bagaimana istri Endrick, Gabriely Miranda, memengaruhi keputusan transfer setelah Real Madrid 'mengambil lapangan bermain' dari wonderkid Brasil berusia 19 tahun itu

Real Madrid kembali menjadi sorotan terkait penanganan mereka terhadap talenta-talenta muda setelah pernyataan tegas dari keluarga Endrick. Bintang muda Brasil tersebut, yang tiba di ibu kota Spanyol dengan ekspektasi tinggi, kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten di bawah asuhan Xabi Alonso. Kurangnya kesempatan itu pada akhirnya membuatnya dipinjamkan ke Lyon pada bursa transfer musim dingin, sebuah keputusan yang kini tampaknya telah mengubah performa dan mentalitasnya di lapangan.

Saat merefleksikan masa Endrick di Spanyol, Douglas Sousa menggunakan analogi yang mencolok untuk menggambarkan situasi tersebut, dengan menyatakan bahwa putranya telah dirampas satu hal yang paling ia hargai – bermain sepak bola. "Mereka mengambil tempat bermainnya," kata Douglas kepada ESPN Brasil.