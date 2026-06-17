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England line up GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Bagaimana Inggris SEHARUSNYA menyusun susunan pemainnya saat menghadapi Kroasia di laga pembuka Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel tepat memilih Jude Bellingham dan Anthony Gordon, sementara keputusan untuk mengistirahatkan Bukayo Saka masuk akal - namun pelatih Three Lions itu membuat keputusan yang keliru di lini pertahanan

Opinion
England
World Cup
T. Tuchel
J. Bellingham
B. Saka
N. Madueke
A. Gordon
M. Rashford
J. Stones
E. Konsa
M. Guehi
FEATURES
England vs Croatia

Thomas Tuchel telah menghabiskan lebih dari setahun untuk mencari susunan pemain inti terbaik Inggris, namun menjelang dimulainya kampanye Piala Dunia 2026 oleh The Three Lions, situasi tersebut masih belum pasti hingga beberapa hari terakhir menjelang pertandingan Inggris melawan Kroasia di Dallas.

Tuchel sebelumnya mengakui bahwa ia memiliki "14 atau 15" pemain inti yang sedang ia pertimbangkan, dengan empat posisi — sayap kiri, sayap kanan, gelandang serang, dan bek tengah — yang benar-benar masih menjadi bahan perdebatan menjelang turnamen.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa Tuchel telah menentukan pasangan bek tengahnya, dan akan memilih John Stones yang mengejutkan untuk berduet dengan Ezri Konsa dari Aston Villa.

Sementara itu, di sisi kanan, Bukayo Saka tampaknya sudah pasti masuk, namun pemain sayap Arsenal ini sedang mengalami masalah pada tendon Achilles. Di lini tengah, Jude Bellingham memang memiliki bakat luar biasa, namun kecenderungan Tuchel terhadap Morgan Rogers sudah diketahui umum. Lalu di sisi kiri, Anthony Gordon dan Marcus Rashford tengah bersaing terbuka untuk posisi starter.

Namun, siapa yang seharusnya dipilih Tuchel pada Rabu nanti? GOAL menyajikan susunan starting XI Inggris pilihan kami untuk laga pembuka Piala Dunia melawan Kroasia...

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Ada beberapa nama yang secara otomatis masuk dalam skuad Inggris ini, dan Jordan Pickford adalah salah satunya. Meskipun ia mungkin mendapat kritik di level klub, kiper Everton ini sepertinya selalu tampil gemilang saat membela Inggris.

    Sebenarnya, ia telah mengumpulkan prestasi selama hampir satu dekade terakhir. Lagipula, menjadi kiper pemenang dalam adu penalti adalah prestasi langka bagi The Three Lions. Faktanya, empat penyelamatan Pickford dalam adu penalti sejak 2018 adalah dua kali lipat dari yang dicapai para pendahulunya dalam 22 tahun sebelumnya.

    Namun, ia jauh lebih dari sekadar spesialis penalti. Pickford adalah penjaga gawang yang handal dalam menghentikan tembakan, distributor bola yang baik, dan pemimpin sejati bagi tim ini. James Trafford mungkin akan menjadi orang yang menggantikannya dalam jangka panjang, tetapi sampai ia mendapatkan menit bermain reguler di level klub, posisi ini masih menjadi milik Pickford.

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  • Reece James England 2026Getty Images

    RB: Reece James

    Dalam dunia yang ideal, ini akan menjadi persaingan langsung antara Reece James dan Trent Alexander-Arnold. Namun, setelah musim pertamanya yang kurang memuaskan di Real Madrid, Alexander-Arnold seolah-olah sudah tersingkir dari perhitungan. Dan dengan Tino Livramento yang mengalami cedera betis yang tidak tepat waktu, posisi ini kini jelas menjadi milik James—kecuali jika ia sendiri yang menyia-nyiakannya.

    Hal itu bukanlah masalah buruk — dia adalah bek sayap yang benar-benar hebat. Memang akan ada kekhawatiran terkait cedera, tetapi kemampuan kapten Chelsea ini tidak perlu diragukan lagi.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    CB: Ezri Konsa

    Seandainya ia masuk dalam skuad, akan ada argumen yang cukup meyakinkan bahwa Harry Maguire seharusnya menjadi starter untuk Inggris. Namun, pemain Manchester United itu justru ditinggalkan di rumah, karena Tuchel tampaknya lebih memilih opsi lain.

    Konsa sama sekali bukan pilihan yang buruk. Ia benar-benar telah menunjukkan kemampuannya bersama Aston Villa, dan telah berkembang menjadi salah satu bek tengah paling serba bisa di Inggris. Akan ada pertanyaan mengenai kemampuannya dalam memenangkan duel udara, tetapi ia adalah pemain yang sangat baik dalam melakukan tekel, membaca ruang dengan baik, dan memiliki kecepatan pemulihan yang berharga.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    Semua laporan tampaknya menunjukkan bahwa Marc Guehi tidak akan menjadi starter untuk Inggris di Piala Dunia, dan hal itu cukup membingungkan. Selama sebagian besar musim ini — dan mungkin sekitar 18 bulan terakhir — ia telah menjadi bek tengah terbaik Inggris.

    Bersama Crystal Palace, ia adalah bek terakhir yang sangat andal, mahir bermain baik dalam formasi dua bek maupun tiga bek. Kepindahannya ke Manchester City membuatnya mengalami kesulitan di awal, tetapi ia segera beradaptasi setelah menghadapi peningkatan kualitas permainan.

    Sebaliknya, Tuchel tampaknya lebih memilih rekan setim Guehi, Stones, meskipun riwayat cedera dan kondisi kebugarannya yang kurang seharusnya membuatnya tidak masuk dalam pertimbangan.

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    LB: Nico O'Reilly

    Posisi bek kiri telah menjadi masalah bagi Inggris selama beberapa waktu. The Three Lions belum memiliki komposisi yang mantap di posisi tersebut sejak penampilan mengesankan Luke Shaw di Euro 2021, dan sulit menemukan bek kiri yang sedang dalam performa terbaik serta bugar sepenuhnya untuk mengisi posisi tersebut.

    Dan akhirnya kita sampai pada Nico O'Reilly, yang sebenarnya bukanlah seorang bek kiri. Dia, pada kenyataannya, adalah eksperimen klasik ala Pep Guardiola, seorang gelandang serang yang dibentuk menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda berkat kemampuannya mengolah bola. Hal ini pun berhasil dengan sangat baik, dengan insting menyerang O'Reilly terbukti krusial dalam sejumlah pertandingan besar bagi Man City musim lalu.

    Kemampuan defensifnya memang bisa dipertanyakan — setidaknya karena dia tidak perlu terlalu banyak melakukan tugas bertahan di City. Namun, ini adalah pilihan bek kiri yang paling meyakinkan bagi Inggris dalam beberapa waktu terakhir.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Elliot Anderson memang bukan pemain sepak bola yang terlalu menawan, tetapi ia memberikan keseimbangan yang sangat penting bagi tim Inggris ini. Gelandang Nottingham Forest ini mahir dalam hampir segala hal—tanpa harus menjadi spesialis sejati.

    Dan bagi Inggris, hal itu merupakan hal yang baik. Anderson adalah penghubung yang menyatukan rekan-rekan gelandangnya. Dialah, lebih dari siapa pun, yang akan menentukan apakah Inggris akan dikenang sebagai sekumpulan individu berbakat atau sebagai tim yang dapat diandalkan.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Apakah perlu penjelasan di sini? Declan Rice adalah gelandang terbaik di Liga Premier, dan termasuk yang terbaik di dunia. Dia sudah menjadi pemain inti timnas Inggris dalam dua turnamen terakhir, dan hal itu seharusnya tidak berubah kali ini.

    Kabar baiknya? Dia mungkin bisa lebih sering naik ke depan karena Anderson akan bermain di posisi yang lebih dalam. Rice pasti akan masuk dalam skuad ini, apa pun yang terjadi.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CAM: Jude Bellingham

    Dengan segala hormat, perdebatan mengenai Rogers dan Bellingham seharusnya tidak perlu ada. Rogers adalah pesepakbola hebat yang telah menorehkan prestasi luar biasa bersama Aston Villa, dan ia kemungkinan besar akan pindah ke klub besar dengan nilai transfer yang sangat tinggi pada musim panas ini.

    Namun, Bellingham adalah pemain yang mampu mengubah permainan. Pemain Real Madrid ini memang memiliki para pengkritiknya, tetapi bakat alaminya, kemampuannya membaca permainan, dan insting mencetak golnya menjadikannya salah satu pemain terpenting Inggris. Jika Bellingham tampil bagus di turnamen ini, ada peluang yang cukup besar bagi Inggris untuk melaju jauh.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    RW: Noni Madueke

    Pada hari-hari biasa, tanpa masalah kebugaran, Saka jelas menjadi pemain inti dan sosok yang benar-benar mampu membuat perbedaan bagi Inggris. Ia juga memiliki catatan yang bagus di ajang turnamen.

    Namun, Saka tidak bisa tetap bugar. Ia berjuang melawan cedera sepanjang akhir musim lalu, dan hal itu terlihat jelas, karena performanya terus menurun. Penampilan yang cukup mengecewakan di final Liga Champions cukup menggambarkan semuanya.

    Madueke, yang pada dasarnya merupakan cadangannya di Arsenal, memang tidak sekuat Saka, tetapi kondisinya lebih segar. Dan mengingat Tuchel menyukai pemain yang lincah, Madueke adalah pilihan yang tepat — meskipun hal itu terasa seperti sedikit penurunan kualitas.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Apakah ini perlu dijelaskan? Nirwana taktisnya adalah memainkan Harry Kane dan Ollie Watkins dalam satu tim, dengan Kane sebagai nomor 10 dan Watkins berlari di belakangnya. Pasti akan seru untuk ditonton, tapi membutuhkan persiapan taktis yang terlalu rumit.

    Jadi, buatlah sesederhana mungkin. Kane di lini depan.

  • Anthony Gordon HIC 2-1Getty/ GOAL

    LW: Anthony Gordon

    Ironisnya, dua pemain sayap kiri terbaik Inggris bermain untuk klub yang sama — atau setidaknya saling berpapasan di pintu ruang ganti.

    Marcus Rashford tampil luar biasa pada beberapa kesempatan bersama Barcelona musim lalu, menunjukkan pengaruhnya melalui serangkaian penampilan yang menentukan kemenangan. Namun, tampaknya hal itu belum cukup bagi Blaugrana untuk menjadikan kepindahannya dari Manchester United permanen.

    Hal itu karena Barca telah merekrut Anthony Gordon. Sebagai pemain dengan profil serupa, Gordon adalah pemain sayap kiri yang mampu memperlebar lapangan dan mencetak beberapa gol.

    Tidak ada jawaban yang salah bagi Inggris dalam hal ini, tetapi Gordon seharusnya mendapat kesempatan, setidaknya karena ia lebih unggul dalam melakukan tekanan dibandingkan Rashford.

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