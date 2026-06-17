Bagaimana Inggris SEHARUSNYA menyusun susunan pemainnya saat menghadapi Kroasia di laga pembuka Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel tepat memilih Jude Bellingham dan Anthony Gordon, sementara keputusan untuk mengistirahatkan Bukayo Saka masuk akal - namun pelatih Three Lions itu membuat keputusan yang keliru di lini pertahanan

Tuchel sebelumnya mengakui bahwa ia memiliki "14 atau 15" pemain inti yang sedang ia pertimbangkan, dengan empat posisi — sayap kiri, sayap kanan, gelandang serang, dan bek tengah — yang benar-benar masih menjadi bahan perdebatan menjelang turnamen.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa Tuchel telah menentukan pasangan bek tengahnya, dan akan memilih John Stones yang mengejutkan untuk berduet dengan Ezri Konsa dari Aston Villa.

Sementara itu, di sisi kanan, Bukayo Saka tampaknya sudah pasti masuk, namun pemain sayap Arsenal ini sedang mengalami masalah pada tendon Achilles. Di lini tengah, Jude Bellingham memang memiliki bakat luar biasa, namun kecenderungan Tuchel terhadap Morgan Rogers sudah diketahui umum. Lalu di sisi kiri, Anthony Gordon dan Marcus Rashford tengah bersaing terbuka untuk posisi starter.

Namun, siapa yang seharusnya dipilih Tuchel pada Rabu nanti? GOAL menyajikan susunan starting XI Inggris pilihan kami untuk laga pembuka Piala Dunia melawan Kroasia...