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England line-up vs Argentina GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Bagaimana Inggris SEHARUSNYA menyusun susunan pemainnya dalam laga semifinal Piala Dunia yang krusial melawan Argentina: Thomas Tuchel sebaiknya mempertimbangkan formasi sayap kanan yang sepenuhnya baru untuk membantu mengamankan tempat di final

Opinion
England
World Cup
T. Tuchel
B. Saka
R. James
FEATURES
England vs Argentina

Dan kini kita sampai pada bagian yang sesungguhnya. Sejujurnya, Inggris sejauh ini telah menjalani perjalanan yang cukup mulus di Piala Dunia. Laga melawan Meksiko di Stadion Azteca memang menjadi ujian sesungguhnya, namun mereka belum pernah berhadapan dengan tim yang, secara objektif, lebih baik dari mereka. Kini giliran Argentina, juara bertahan yang dipimpin oleh Lionel Messi.

Albiceleste belum tampil terlalu bagus di turnamen ini, dan—sama seperti Inggris—mereka mengandalkan satu-satunya pemain bintang mereka untuk menyelesaikan tugas di momen-momen krusial. Namun, mereka cenderung tampil maksimal saat situasi benar-benar genting. Lagipula, ini pada dasarnya adalah skuad yang sama yang memenangkan dua final yang sangat ketat di Piala Dunia 2022 dan Copa America 2024. Selain itu, jangan pernah meremehkan Messi di laga besar—itu bisa berakibat fatal.

Lalu, bagaimana Inggris menghadapi hal itu? Kabar baiknya, skuad ini hampir dalam kondisi penuh. Declan Rice seharusnya sudah fit. Bukayo Saka mulai menunjukkan performa yang lebih baik. Dan, ya, Jude Bellingham juga tampil cukup baik. Jadi, GOAL sekali lagi berperan sebagai manajer sepak bola dengan menentukan siapa yang harus diturunkan sebagai starter oleh Thomas Tuchel untuk tim Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia yang sangat penting melawan rival lama mereka, Argentina...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Jordan Pickford telah bangkit dari penampilan yang buruk di turnamen ini menjadi penampilan yang cukup meyakinkan. Penampilannya di Stadion Azteca akan tercatat dalam sejarah sepak bola Inggris. Dan, sejujurnya, ia selalu tampil gemilang saat Inggris membutuhkannya.

    Jika kita ingin sedikit kritis, memang mengecewakan melihatnya salah mengantisipasi umpan silang/tendangan yang berujung pada gol pembuka Norwegia. Namun, seandainya ia berhasil menepisnya, reaksi yang muncul pasti akan menjadi, “Sungguh penyelamatan yang luar biasa, Jordan!” Dalam tim, tidak ada keraguan sama sekali.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    Dia kembali! Tuchel mempercayakan Reece James untuk bermain cukup lama saat melawan Norwegia. Ia berhasil bermain hampir 50 menit dalam proses pemulihannya dari cedera otot paha belakang, dan memberikan kontribusi baik di posisi gelandang tengah maupun bek kanan.

    Masuknya James pada akhirnya sangat penting, karena hal itu memberi Inggris kendali yang sangat dibutuhkan. Masih harus dilihat apakah dia bisa bermain penuh selama 90 menit, tetapi Inggris memiliki Djed Spence yang penuh energi yang siap menggantikannya.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    CB: Ezri Konsa

    Ezri Konsa mungkin lebih efektif sebagai bek kanan daripada bek tengah. Namun kenyataannya, John Stones tidak bisa diandalkan untuk bermain selama 90 menit dua kali dalam waktu kurang dari seminggu — terutama setelah musim yang penuh pasang surut bagi Man City. Jadi, Stones masuk sebagai pemain pengganti, sedangkan Konsa diturunkan sejak awal.

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  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    CB: Marc Guehi

    Marc Guehi tampil luar biasa saat melawan Norwegia. Inggris membutuhkan seseorang yang bisa menyulitkan Erling Haaland. Sebenarnya, kita tidak bisa benar-benar menghentikan striker Man City itu, melainkan hanya memperlambat gerakannya. Guehi berhasil melakukan hal itu melalui penampilan yang sangat berani dan penuh kekuatan fisik.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    LB: Nico O'Reilly

    Sepanjang turnamen ini, kemampuan bertahan Nico O'Reilly terus menjadi bahan perbincangan. Nah, bagaimana kalau dia harus mengawal Lionel Messi? Pemain asal Argentina itu sering bergerak ke sisi kanan dalam beberapa pertandingan terakhir, dan O'Reilly pasti akan diminta untuk turut membantu mengawal pemenang Ballon d'Or delapan kali itu—bahkan mungkin menjadi pemain kunci dalam tugas tersebut. Ini akan menjadi ujian terbesarnya sejauh ini—dan Inggris berharap dia siap menghadapinya.

  • Elliot AndersonGetty

    CM: Elliot Anderson

    Sebagai pahlawan tak dikenal dalam laga melawan Norwegia, Elliot Anderson tetap kokoh di lini tengah sementara begitu banyak pemain bergerak di sekelilingnya. Dia juga tampil sangat apik dalam memancing pelanggaran terhadap Haaland menjelang apa yang mungkin menjadi gol penentu kemenangan Norwegia. Akhirnya, kita bisa melihat mengapa City rela merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkannya.

  • Declan RiceGetty

    CM: Declan Rice

    Terungkap setelah pertandingan melawan Norwegia bahwa Rice telah menghabiskan sebagian besar waktu selama tiga hari terakhir di tempat tidur untuk memulihkan diri dari sakit. Karena itu, ia layak mendapat pujian besar karena berhasil bertahan selama 45 menit sebelum Tuchel mengambil keputusan berani untuk menggantikannya pada babak pertama.

    Namun, Rice seharusnya sudah siap bermain pada hari Rabu, yang berarti Inggris akan kembali memiliki jantung lini tengah mereka. Ini tentu saja merupakan pertandingan terbesar dalam karier Rice bersama timnas Inggris.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CAM: Jude Bellingham

    Hal ini sama sekali tidak perlu dijelaskan.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Saatnya melihat seberapa besar kontribusi yang bisa diberikan Bukayo Saka bagi Inggris. Pemain Arsenal itu tampak seolah-olah selalu cedera, dan meskipun ia memberikan umpan matang saat melawan Meksiko, melihatnya berlari hampir membuat penonton merasa cemas. Namun, ia harus melakukannya di sini—setidaknya karena kontribusinya di lini pertahanan akan sangat, sangat penting.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Harry Kane memang tidak tampil maksimal saat melawan Norwegia, tapi dia belum sampai harus ditarik keluar lapangan. Seperti yang dikatakan Tuchel: "Berikan bola kepada Harry dan Jude, dan mereka akan mengurus sisanya."

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LW: Anthony Gordon

    Setelah pertandingan yang berat melawan Ghana—di mana Anthony Gordon mungkin mendapat kritikan yang agak berlebihan—ia layak diturunkan sebagai starter di laga ini. Gordon tampil luar biasa di Stadion Azteca, memberikan kontribusi besar saat melawan Norwegia, dan telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemain serba bisa yang lebih berpengaruh daripada Marcus Rashford—meski mantan pemain sayap kiri Barcelona itu memang lebih tajam dalam mencetak gol daripada pemain sayap kiri baru mereka.

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