Bagaimana Inggris SEHARUSNYA menyusun susunan pemainnya dalam laga semifinal Piala Dunia yang krusial melawan Argentina: Thomas Tuchel sebaiknya mempertimbangkan formasi sayap kanan yang sepenuhnya baru untuk membantu mengamankan tempat di final

Albiceleste belum tampil terlalu bagus di turnamen ini, dan—sama seperti Inggris—mereka mengandalkan satu-satunya pemain bintang mereka untuk menyelesaikan tugas di momen-momen krusial. Namun, mereka cenderung tampil maksimal saat situasi benar-benar genting. Lagipula, ini pada dasarnya adalah skuad yang sama yang memenangkan dua final yang sangat ketat di Piala Dunia 2022 dan Copa America 2024. Selain itu, jangan pernah meremehkan Messi di laga besar—itu bisa berakibat fatal.

Lalu, bagaimana Inggris menghadapi hal itu? Kabar baiknya, skuad ini hampir dalam kondisi penuh. Declan Rice seharusnya sudah fit. Bukayo Saka mulai menunjukkan performa yang lebih baik. Dan, ya, Jude Bellingham juga tampil cukup baik. Jadi, GOAL sekali lagi berperan sebagai manajer sepak bola dengan menentukan siapa yang harus diturunkan sebagai starter oleh Thomas Tuchel untuk tim Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia yang sangat penting melawan rival lama mereka, Argentina...