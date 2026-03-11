Getty/GOAL
Bagaimana hasilnya?! Pelatih Bayer Leverkusen mendekati pelatih tendangan bebas Arsenal setelah tim Jerman mencetak gol dari tendangan sudut dalam laga Liga Champions
Keunggulan Arsenal dalam situasi bola mati
Arsenal telah membuktikan diri sebagai salah satu tim paling produktif dalam mencetak gol dari situasi bola mati musim ini. The Gunners mencapai tonggak sejarah dengan 16 gol dari tendangan sudut di Premier League setelah mencetak dua gol dari situasi bola mati dalam kemenangan mereka melawan Chelsea awal bulan ini, menyamai rekor jumlah gol terbanyak yang dicetak dari tendangan sudut dalam satu musim Premier League.
Mengalahkan Arsenal di kandang mereka sendiri
Mereka menjadi korban efisiensi tersebut pada Rabu, saat Leverkusen membuka skor pada menit ke-46 melalui sundulan Robert Andrich, sementara Kai Havertz menyelamatkan hasil imbang untuk Arsenal dengan penalti yang akurat pada menit ke-89.
Setelah gol pembuka Leverkusen, kamera menangkap manajer Leverkusen, Hjulmand, berbicara dengan pelatih tendangan bebas Arsenal di pinggir lapangan, yang tampaknya menjadi momen kebanggaan bagi manajer Denmark tersebut setelah timnya berhasil mencetak gol menggunakan kekuatan andalan Arsenal.
Menang melampaui kecantikan
Kekuatan Arsenal dalam situasi bola mati telah menuai kritik dari banyak penggemar dan pakar, dengan beberapa di antaranya menyebut gaya bermain mereka "membosankan". Namun, bintang Arsenal, Piero Hincapie, membela strategi mereka menjelang pertandingan. "Kami memperhatikan detail-detail kecil. Kekuatan kami dalam situasi bola mati dibicarakan di seluruh Eropa. Itu hasil dari latihan harian bersama pelatih bola mati kami, Nico Jover," kata Hincapie. Ia menambahkan, "Mungkin terdengar menjengkelkan, tapi hasilnya membuat setiap dari kami bersemangat untuk mencetak gol dari tendangan sudut atau tendangan bebas.
"Hal terpenting bagi saya adalah kami berhasil dan tidak melakukan hal ilegal dalam prosesnya. Anda tidak selalu bisa menang dengan indah."
Semua mata tertuju pada kembalinya Emirates
Arsenal kini tengah bersiap untuk menjamu Bayer Leverkusen dalam leg kedua di Emirates Stadium pada 17 Maret. The Gunners berharap dapat memastikan tempat mereka di perempat final, di mana pemenangnya akan menghadapi Bodø/Glimt atau Sporting CP. Tim asuhan Mikel Arteta berambisi meraih gelar juara pertama kali dalam kompetisi ini, setelah sebelumnya mencapai hasil terbaik mereka dengan lolos ke final pada 2006.
