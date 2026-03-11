Bagaimana hasilnya?! Pelatih Bayer Leverkusen mendekati pelatih tendangan bebas Arsenal setelah tim Jerman mencetak gol dari tendangan sudut dalam laga Liga Champions

Kekuatan Arsenal dalam situasi bola mati telah menuai kritik dari banyak penggemar dan pakar, dengan beberapa di antaranya menyebut gaya bermain mereka "membosankan". Namun, bintang Arsenal, Piero Hincapie, membela strategi mereka menjelang pertandingan. "Kami memperhatikan detail-detail kecil. Kekuatan kami dalam situasi bola mati dibicarakan di seluruh Eropa. Itu hasil dari latihan harian bersama pelatih bola mati kami, Nico Jover," kata Hincapie. Ia menambahkan, "Mungkin terdengar menjengkelkan, tapi hasilnya membuat setiap dari kami bersemangat untuk mencetak gol dari tendangan sudut atau tendangan bebas.

"Hal terpenting bagi saya adalah kami berhasil dan tidak melakukan hal ilegal dalam prosesnya. Anda tidak selalu bisa menang dengan indah."