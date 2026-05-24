Bagaimana Harry Kane bisa melakukannya? Vincent Kompany terkesima oleh hat-trick 'luar biasa' yang memastikan trofi lain bagi Bayern Munich
Bayern mengambil alih kendali setelah babak pertama yang menegangkan
Bayern mengamankan gelar Piala DFB berkat kemenangan telak 3-0 atas Stuttgart, yang sekaligus memberikan gelar pertama bagi Kompany di kompetisi tersebut dan melengkapi gelar ganda domestik. Pertandingan final berlangsung jauh lebih seimbang sebelum jeda babak pertama, dengan Kompany mengakui bahwa Stuttgart sempat menyulitkan timnya di awal pertandingan.
Bayern kesulitan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi satu lawan satu, namun sang pelatih mengatakan para pemainnya tetap percaya diri saat jeda. Keyakinan itu membuahkan hasil setelah jeda. Bayern meningkatkan intensitas, menyerang ruang kosong dengan lebih efektif, dan menciptakan peluang yang jauh lebih banyak. Kane sekali lagi membuktikan perannya yang menentukan, mencetak ketiga gol untuk mengamankan trofi lain bagi juara Bundesliga.
Kane terus menunjukkan performa terbaiknya di panggung terbesar
Hattrick Kane menegaskan betapa pentingnya perannya bagi Bayern, namun Kompany menegaskan bahwa pengaruh sang penyerang tidak hanya sebatas gol saja. Pelatih Bayern itu memuji kerendahan hati dan dedikasi sang penyerang terhadap tim, terlepas dari rekor golnya yang luar biasa.
"Bukan hanya soal kualitasnya," kata pemain asal Belgia itu kepada ARD. "Dia bahkan melakukan tekel meluncur di dekat bendera sudut. Saya tidak tahu bagaimana seseorang bisa mencetak begitu banyak gol sepanjang kariernya dan tetap terlihat seperti salah satu dari kami. Pada suatu saat menjelang akhir, Anda merasa: Apakah dia mencetak gol hari ini? Lalu kami berkata: Ya, tiga kali. Luar biasa!"
Kompany memuji Bayern dengan penuh pujian
Kompany merasa senang dengan cara Bayern merespons setelah awal pertandingan yang sulit melawan apa yang ia gambarkan sebagai “lawan yang tangguh”. Pelatih Bayern itu juga mengungkapkan rasa percaya diri di ruang ganti saat jeda babak pertama, meski pertandingan berlangsung ketat.
"Kami bermain melawan lawan yang tangguh hari ini. Babak pertama berlangsung sangat seimbang," jelas Kompany. "Tim ini selalu mampu meningkatkan level permainannya. Kami menciptakan lebih banyak peluang di babak kedua dan tetap bertahan dengan baik dan kokoh – ini adalah final piala yang hampir sempurna. Semua pemain berkata saat jeda: Kami sudah sangat dekat, segalanya bisa berubah."
Bayern menargetkan kesuksesan lebih lanjut pada musim depan
Kemenangan di Piala DFB menjadi penutup musim yang mengesankan bagi Bayern di bawah asuhan Kompany, dengan klub tersebut berhasil meraih kedua gelar domestik. Performa Kane juga akan menjadi dorongan besar menjelang musim depan. Penyerang tersebut terus tampil gemilang di momen-momen krusial, sementara Bayern tampaknya telah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan tuntutan Kompany.