Bagaimana Harry Kane bisa melakukannya? Vincent Kompany terkesima oleh hat-trick 'luar biasa' yang memastikan trofi lain bagi Bayern Munich

Bayern mengamankan gelar Piala DFB berkat kemenangan telak 3-0 atas Stuttgart, yang sekaligus memberikan gelar pertama bagi Kompany di kompetisi tersebut dan melengkapi gelar ganda domestik. Pertandingan final berlangsung jauh lebih seimbang sebelum jeda babak pertama, dengan Kompany mengakui bahwa Stuttgart sempat menyulitkan timnya di awal pertandingan.

Bayern kesulitan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi satu lawan satu, namun sang pelatih mengatakan para pemainnya tetap percaya diri saat jeda. Keyakinan itu membuahkan hasil setelah jeda. Bayern meningkatkan intensitas, menyerang ruang kosong dengan lebih efektif, dan menciptakan peluang yang jauh lebih banyak. Kane sekali lagi membuktikan perannya yang menentukan, mencetak ketiga gol untuk mengamankan trofi lain bagi juara Bundesliga.