Getty
Diterjemahkan oleh
BAGAIMANA?! Gus Poyet tidak bisa memahami performa impresif Tottenham di Liga Champions, sementara legenda Spurs menampik alasan 'omong kosong' tentang pertarungan degradasi dan mengatakan mereka kini berada dalam 'bahaya besar'
Tottenham kembali berjuang setelah mengakhiri puasa gelar selama 17 tahun.
Tottenham pernah menjadi bagian dari pembicaraan kontroversial tentang Super League, dengan kemajuan positif di luar lapangan - setelah pindah ke markas baru yang menakjubkan - diharapkan akan tercermin dalam hasil di lapangan. Namun, hal itu tidak terjadi.
Ange Postecoglou memang mengakhiri penantian 17 tahun untuk trofi besar dengan meraih gelar Liga Europa pada 2025, tetapi juga memimpin tim finis di peringkat ke-17 di Premier League dan membayar harga atas kegagalan tersebut dengan kehilangan pekerjaannya.
Thomas Frank telah datang dan pergi sejak itu, dengan Igor Tudor kini menjabat sebagai pelatih kepala interim. Dia mengalami tiga kekalahan berturut-turut di awal masa jabatannya, yang memicu pertanyaan-pertanyaan tidak nyaman tentang arah yang diambil Spurs - saat mereka hanya dua peringkat dan satu poin di atas zona degradasi.
- Getty
Apakah Tottenham Hotspur masih termasuk dalam 'Big Six' Liga Premier?
Mantan pemain internasional Uruguay, Poyet, menghabiskan tiga tahun bersama Tottenham antara tahun 2001 dan 2004. Dia sama bingungnya dengan orang lain mengenai ketidakstabilan yang saat ini dialami oleh tim-tim besar di ibu kota Inggris. Spurs mungkin masih dalam perburuan gelar kontinental lainnya musim ini, tetapi mereka berada dalam bahaya serius kehilangan status liga utama di kandang sendiri.
Ketika ditanya apakah Spurs masih bisa dianggap sebagai 'Big Six' dan layak untuk Super League, Poyet - yang berbicara bekerja sama dengan Casino Guru, situs yang dikenal membantu orang Amerika menemukan pembayaran kasino terbaik - mengatakan kepada GOAL: "Tidak, mereka tidak. Mereka tidak. Dan saya tidak pernah mengharapkan tim itu, dengan ekspektasi sebagai tim enam besar, yang tampil di kompetisi Eropa seolah-olah mereka adalah tim enam besar, ternyata begitu buruk di Premier League.
“Saya mencoba menganalisis banyak hal. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, saya mendalami karakteristik para pemain. Artinya, apakah karakteristik para pemain lebih cocok untuk pertandingan Eropa daripada pertandingan Premier League? Anda tahu, analisis semacam itu, karena pasti ada alasan mengapa mereka bisa tampil begitu baik. Keempat di grup Liga Champions. Keempat dari 32! Baiklah, bagaimana mungkin Anda berada di peringkat ke-16 di liga? Apakah Liga Champions seburuk itu? Apakah benar-benar seburuk itu?”
Poyet tidak menerima alasan untuk performa buruk di Premier League.
Poyet menambahkan tentang situasi sulit yang dihadapi Spurs: “Situasinya sangat sederhana sekarang. Bahaya. Kamu tahu, sebulan yang lalu aku bilang ‘OK, ini tidak bagus’, tapi sekarang bahaya. Bahaya besar. Dan mereka perlu memanfaatkan pertandingan melawan Atletico Madrid, atau dua pertandingan ini, untuk menemukan sesuatu yang bisa dibawa ke Premier League.
“Jika mereka tidak melakukannya, kamu tahu, karena orang-orang berpikir ‘OK, ini kompetisi yang berbeda’, tapi mentalitasnya sama. Ruang ganti sebelum pertandingan hari ini, para pemain, mereka dalam kondisi mental yang sama seperti saat akhir pekan. Ini bukan seperti, ‘oh, kita akan rileks sekarang dan bermain’. Karena jika itu terjadi, bahwa mereka bisa bermain berbeda hari ini dibandingkan saat bermain di Premier League, maka itu lebih buruk. Karena lalu kamu tahu mengapa itu masalah.
“Jadi, apakah kita bisa melakukan sesuatu dalam pertandingan ini untuk mendapatkan motivasi dan hal ekstra yang orang katakan, saya benci kata ini, tapi kepercayaan diri. Bagi saya, kepercayaan diri adalah bermain di level tujuh saya sepanjang waktu. Dan kepercayaan diri adalah saat Anda melakukan tendangan overhead dan bola masuk ke sudut atas. Tapi bermain di level tujuh sepanjang waktu, Anda adalah pemain Premier League. Jangan beri saya omong kosong seperti, 'Saya tidak percaya diri hari ini, saya level empat.' Tidak, teman, maka Anda bukan pemain Liga Premier. Saya tidak suka kata itu, tapi yang saya inginkan adalah sisi mental. Sisi mental.”
- Getty
Jadwal pertandingan Tottenham 2025-26: Rangkaian pertandingan krusial di kandang dan tandang
Spurs akan menghadapi Atletico Madrid dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Selasa. Pertandingan tandang melawan tim La Liga di Tottenham Hotspur Stadium dijadwalkan pada 18 Maret, dengan pertandingan tandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool di antara keduanya.
Dengan pertandingan besar yang datang bertubi-tubi dan begitu banyak yang dipertaruhkan di setiap pertandingan, pertandingan kandang yangberpotensi menentukan nasib melawan sesama tim papan bawah Nottingham Forest akan digelar pada 22 Maret.
Iklan