BAGAIMANA?! Gus Poyet tidak bisa memahami performa impresif Tottenham di Liga Champions, sementara legenda Spurs menampik alasan 'omong kosong' tentang pertarungan degradasi dan mengatakan mereka kini berada dalam 'bahaya besar'

Poyet menambahkan tentang situasi sulit yang dihadapi Spurs: “Situasinya sangat sederhana sekarang. Bahaya. Kamu tahu, sebulan yang lalu aku bilang ‘OK, ini tidak bagus’, tapi sekarang bahaya. Bahaya besar. Dan mereka perlu memanfaatkan pertandingan melawan Atletico Madrid, atau dua pertandingan ini, untuk menemukan sesuatu yang bisa dibawa ke Premier League.

“Jika mereka tidak melakukannya, kamu tahu, karena orang-orang berpikir ‘OK, ini kompetisi yang berbeda’, tapi mentalitasnya sama. Ruang ganti sebelum pertandingan hari ini, para pemain, mereka dalam kondisi mental yang sama seperti saat akhir pekan. Ini bukan seperti, ‘oh, kita akan rileks sekarang dan bermain’. Karena jika itu terjadi, bahwa mereka bisa bermain berbeda hari ini dibandingkan saat bermain di Premier League, maka itu lebih buruk. Karena lalu kamu tahu mengapa itu masalah.

“Jadi, apakah kita bisa melakukan sesuatu dalam pertandingan ini untuk mendapatkan motivasi dan hal ekstra yang orang katakan, saya benci kata ini, tapi kepercayaan diri. Bagi saya, kepercayaan diri adalah bermain di level tujuh saya sepanjang waktu. Dan kepercayaan diri adalah saat Anda melakukan tendangan overhead dan bola masuk ke sudut atas. Tapi bermain di level tujuh sepanjang waktu, Anda adalah pemain Premier League. Jangan beri saya omong kosong seperti, 'Saya tidak percaya diri hari ini, saya level empat.' Tidak, teman, maka Anda bukan pemain Liga Premier. Saya tidak suka kata itu, tapi yang saya inginkan adalah sisi mental. Sisi mental.”