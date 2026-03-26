Bagaimana gaya bermain Bosnia, lawan Italia berikutnya di babak playoff Piala Dunia: waspadai Dzeko dan Alajbegovic

Perhatikan Edin Dzeko, siapa lagi kalau bukan dia. Di usia 40 tahun, dia masih menjadi motor penggerak Bosnia, dan justru mantan pemain Roma dan Inter inilah yang mencetak gol pada menit ke-89 yang membawa kedua tim ke babak perpanjangan waktu dan kemudian ke adu penalti. Saat ini ia bermain di divisi kedua Jerman bersama Schalke dan, sejak bergabung pada Januari, ia telah mencetak 6 gol (ditambah 3 assist) dalam 8 pertandingan. Nama Kerim Alajbegovic patut dicatat, dan bukan hanya karena tendangan penalti penentu yang mengeliminasi Wales. Penyerang sayap (lebih disukai di sisi kiri) dan salah satu permata terakhir Salzburg yang pada usia 18 tahun - kelahiran 2007 - sedang menonjol di liga Austria. Dalam skuad juga terdapat dua pemain yang bermain di Serie A: Sead Kolasinac (Atalanta) dan Tarik Muharemovic (Sassuolo).