Bosnia akan menjadi lawan Italia dalam pertandingan pada Selasa, 31 Maret: langkah terakhir bagi Azzurri sebelum memastikan tiket ke Piala Dunia yang akan digelar pada 10 Juni hingga 19 Juli mendatang, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Azzurri telah menyingkirkan Irlandia Utara, sementara Bosnia berhasil mengalahkan Wales asuhan Craig Bellamy. Pelatih Bosnia adalah Sergej Barbarez (54 tahun), mantan penyerang pada awal tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an dan pemain asing dengan penampilan terbanyak di Bundesliga; ia lahir di Mostar, kota yang berjarak 120 km dari Sarajevo dan di mana sebuah jalan telah dinamai menurut namanya. Ia memimpin tim nasional Bosnia sejak April 2024; dari 20 pertandingan, ia memenangkan 6, imbang 5, dan kalah 8.
Bagaimana gaya bermain Bosnia, lawan Italia berikutnya di babak playoff Piala Dunia: waspadai Dzeko dan Alajbegovic
BAGAIMANA BOSNIA BERMAIN
Bosnia adalah tim yang mengandalkan kekuatan fisik (tinggi rata-rata 1,85 m) yang memanfaatkan sundulan dan kekuatan fisik dalam perebutan bola; salah satu tuntutan pelatih adalah kecepatan dalam membangun serangan melalui penguasaan bola yang cepat dan umpan-umpan vertikal untuk segera mengubah serangan bertahan menjadi serangan menyerang. Formasi yang paling sering digunakan adalah 4-4-2 yang seringkali - bahkan saat pertandingan berlangsung - berubah menjadi 3-5-2; peran gelandang tengah sangat krusial dalam filosofi sepak bola Barbarez - dalam susunan pemain inti pelatih tersebut terdapat mantan pemain Roma Benjamin Tahirovic, yang kini bermain di Brondby, Denmark, dan Armin Gigović dari Young Boys—yang diminta untuk memberikan pengorbanan lebih dan intensitas tinggi.
PERHATIKAN...
Perhatikan Edin Dzeko, siapa lagi kalau bukan dia. Di usia 40 tahun, dia masih menjadi motor penggerak Bosnia, dan justru mantan pemain Roma dan Inter inilah yang mencetak gol pada menit ke-89 yang membawa kedua tim ke babak perpanjangan waktu dan kemudian ke adu penalti. Saat ini ia bermain di divisi kedua Jerman bersama Schalke dan, sejak bergabung pada Januari, ia telah mencetak 6 gol (ditambah 3 assist) dalam 8 pertandingan. Nama Kerim Alajbegovic patut dicatat, dan bukan hanya karena tendangan penalti penentu yang mengeliminasi Wales. Penyerang sayap (lebih disukai di sisi kiri) dan salah satu permata terakhir Salzburg yang pada usia 18 tahun - kelahiran 2007 - sedang menonjol di liga Austria. Dalam skuad juga terdapat dua pemain yang bermain di Serie A: Sead Kolasinac (Atalanta) dan Tarik Muharemovic (Sassuolo).