Bagaimana Endrick menguasai bahasa Prancis hanya dalam empat bulan: Rahasia di balik keahlian bahasa sang bintang muda Real Madrid selama di Lyon terungkap

Kemampuan Endrick beradaptasi dengan cepat terhadap kehidupan di Prancis setelah meninggalkan Bernabeu untuk sementara waktu sangatlah mengesankan, dengan mencetak delapan gol dalam 19 pertandingan sejak kepindahannya. Setelah menguasai bahasa Inggris dan Spanyol selama berkarier di Real Madrid, pemain berusia 19 tahun ini kini menambahkan bahasa Prancis ke dalam daftar kemampuannya yang mengesankan.

Penyerang asal Brasil ini tiba di Groupama Stadium pada bulan Januari dan tidak membuang waktu untuk beradaptasi dengan budaya setempat. Menurut Thiago Freitas, COO Roc Nation - agensi yang mengelola karier Endrick - dalam sebuah wawancara dengan UOL, kemajuan ini bukanlah hasil dari metode latihan rahasia, melainkan lebih karena dedikasi pribadi dan rasa ingin tahu yang dimilikinya.

Yang terpenting, kepindahannya ke Lyon didorong oleh mimpinya untuk mengamankan tempat di skuad Piala Dunia, sebuah tujuan yang akan diuji ketika Carlo Ancelotti secara resmi mengumumkan daftar pemain pada 18 Mei.