Bagaimana Endrick menguasai bahasa Prancis hanya dalam empat bulan: Rahasia di balik keahlian bahasa sang bintang muda Real Madrid selama di Lyon terungkap
Seorang poliglot yang sedang berkembang
Kemampuan Endrick beradaptasi dengan cepat terhadap kehidupan di Prancis setelah meninggalkan Bernabeu untuk sementara waktu sangatlah mengesankan, dengan mencetak delapan gol dalam 19 pertandingan sejak kepindahannya. Setelah menguasai bahasa Inggris dan Spanyol selama berkarier di Real Madrid, pemain berusia 19 tahun ini kini menambahkan bahasa Prancis ke dalam daftar kemampuannya yang mengesankan.
Penyerang asal Brasil ini tiba di Groupama Stadium pada bulan Januari dan tidak membuang waktu untuk beradaptasi dengan budaya setempat. Menurut Thiago Freitas, COO Roc Nation - agensi yang mengelola karier Endrick - dalam sebuah wawancara dengan UOL, kemajuan ini bukanlah hasil dari metode latihan rahasia, melainkan lebih karena dedikasi pribadi dan rasa ingin tahu yang dimilikinya.
Yang terpenting, kepindahannya ke Lyon didorong oleh mimpinya untuk mengamankan tempat di skuad Piala Dunia, sebuah tujuan yang akan diuji ketika Carlo Ancelotti secara resmi mengumumkan daftar pemain pada 18 Mei.
Rasa hormat melalui komunikasi
Bagi Endrick, mempelajari bahasa setempat bukanlah sekadar tuntutan profesional, melainkan soal karakter. Ia memandang kemampuan untuk berkomunikasi dengan rekan setim, staf, dan penggemar dalam bahasa ibu mereka sebagai bentuk penghormatan yang sejati. Filosofi inilah yang membimbing transisinya ke Madrid dan kini diterapkan pula di Lyon.
"Nilai yang ditunjukkan Endrick melalui hal ini adalah bahwa meskipun memiliki rutinitas disiplin dalam latihan, istirahat, dan isolasi, ia memahami bahwa ia tidak boleh melewatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda, untuk menunjukkan siapa dirinya tidak hanya melalui foto, dan tidak hanya di lapangan," jelas Freitas. "Selain itu, mempelajari bahasa yang digunakan di tempat Anda akan tinggal adalah bentuk penghormatan pertama dan mungkin yang paling penting bagi orang-orang yang tinggal dan bekerja di sana."
Peran teknologi modern
Meskipun pola pikir pemain merupakan pendorong utamanya, Freitas menekankan bahwa atlet modern tidak punya alasan untuk tetap monolingual mengingat sumber daya yang tersedia saat ini. Endrick telah memanfaatkan berbagai alat digital dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhannya untuk mempercepat proses belajarnya selama berkarier di Ligue 1.
"Atlet generasi ini memiliki berbagai alat yang tidak dimiliki atlet di masa lalu. Pertama, mereka dibayar jauh lebih baik. Mereka bisa mendapatkan bantuan profesional secara individual. Mereka bisa belajar dengan orang-orang yang berada di benua lain melalui panggilan video," tambah Freitas. "Mereka bisa menonton film dan serial dengan dubbing yang berbeda, serta subtitle dalam berbagai bahasa. Mereka memiliki akses ke buku digital. Semuanya ada di telapak tangan mereka. Tidak ada alasan untuk tidak belajar sesuatu, kecuali masalah akomodasi atau kurangnya minat."
Mengikuti jejak Cristiano Ronaldo
Selain 19 penampilannya, delapan gol, dan tujuh assist untuk Lyon, Endrick bertekad untuk meninggalkan warisan sebagai panutan bagi generasi mendatang. Sama seperti idolanya, Cristiano Ronaldo, yang menetapkan standar dalam persiapan fisik, pemain Brasil ini ingin menjadi teladan utama dalam hal bagaimana seorang pesepakbola modern bersikap di luar lapangan.
"Sama seperti Cristiano Ronaldo yang menginspirasi kaum muda di seluruh dunia selama beberapa dekade terakhir, terutama melalui cara dia mempersiapkan diri secara fisik untuk menjadi seperti sekarang ini, saya berharap teladan baik dari Endrick dengan kemampuannya dalam berkomunikasi dan beradaptasi dapat menginspirasi atlet muda lainnya di tahun-tahun mendatang," tutup Freitas. "Komunikasi dengan orang lain adalah langkah pertama untuk menjadi, sepanjang karier mereka dan di akhir karier mereka, orang yang lebih menarik di lapangan."