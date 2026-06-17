Bagaimana Elliot Anderson menjadi ‘penawaran yang sangat menguntungkan’ dengan harga lebih dari £125 juta - sementara Man City mempertimbangkan kesepakatan transfer rekor Inggris untuk gelandang Nottingham Forest dan timnas Inggris tersebut

Ketika ditanya apakah angka-angka semacam itu bisa dianggap mewakili “nilai”, mengingat uang dilemparkan begitu saja layaknya uang mainan Monopoly, mantan striker Forest dan timnas Inggris, Collymore—yang berbicara atas nama BetWright, platform taruhan sepak bola—mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa Arab Saudi kini sedikit mengendurkan langkahnya. Saya tahu bahwa [Cristiano] Ronaldo telah menandatangani kontrak baru, dan kasus Ronaldo sedikit berbeda karena dia adalah merek global. Namun, saya rasa pihak Saudi telah menyadari bahwa, misalnya dalam kasus LIV Golf, sekadar membuang-buang uang untuk apa pun tidak berarti kesuksesan akan datang dengan sendirinya.

“Jadi akan sangat menarik untuk melihat bagaimana hubungan mereka dengan Newcastle United berkembang, terutama karena Newcastle United, seperti Forest dan Villa, pernah menghadapi masalah PSR serta masalah kepatuhan. Mereka tidak bisa begitu saja mendobrak pintu dan menghabiskan uang sesuka hati.

“Saya pikir para investor modal ventura dari Abu Dhabi, Arab Saudi, dan Amerika Serikat, termasuk Todd Boehly—saya sudah berada di Amerika Serikat selama seminggu ini, dan saya datang ke sana setiap tahun, dan saya tidak percaya betapa mahalnya biaya hidup di sana selama perjalanan ini.

“Kita sudah membahas soal harga tiket. Orang-orang rela membayar 10.000, 30.000, atau 50.000 hanya untuk menonton playoff NBA New York Knicks, begitu saja tanpa pikir panjang. Jadi, menurut saya, tidak ada nilai apa pun di situ.

“Jadi, tiba-tiba saja, jika Anda adalah Manchester City dan ingin merevolusi klub secara total, sejujurnya, itu hanya uang receh bagi Abu Dhabi. Jadi, apakah menurut saya Elliot Anderson layak dibeli dengan harga sebesar itu di usianya sekarang? Untuk 10 tahun ke depan, tentu saja.

“Dan menurut saya, jika harganya £120 juta, lihat saja Declan Rice—‘murah’ itu relatif, tapi dalam konteks sepak bola, jika Anda memenangkan Liga Premier dan belum pernah memenangkannya selama 20 tahun, serta Anda adalah klub sebesar Arsenal, £100 juta itu tidak berarti apa-apa. Dan saya yakin Elliot Anderson akan membuktikan nilai yang sama.

“Jadi menurut saya ini agak lucu, ya. Hal ini membuat klub lain sangat sulit bersaing. Lihat saja Unai Emery, Aston Villa yang memanfaatkan enam, tujuh, atau delapan pemain yang pernah bermain di Championship di bawah asuhan Dean Smith, atau pemain yang kami dapatkan secara gratis, Ross Barkley.

“Inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Elliot Anderson mewakili nilai yang sepadan dengan harganya di pasar saat ini karena jika Manchester City memilikinya selama 10 tahun dan dia memenangkan lima gelar Liga Premier, maka itu benar-benar penawaran yang sangat menguntungkan.”