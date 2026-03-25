Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Bagaimana DJ Diogo Dalot menciptakan suasana di Man Utd? Bek asal Portugal itu menjelaskan pilihan lagu yang membuat para Setan Merah bersemangat
- Getty
Dalot siap menanggung tanggung jawab tambahan di Manchester United
Dalot telah bertugas menciptakan suasana musik di Old Trafford selama beberapa tahun terakhir, setelah menjadi pemain reguler bagi klub raksasa Liga Premier berkat masa peminjamannya di AC Milan pada musim 2020-21. Ia telah tampil lebih dari 50 kali di semua kompetisi pada masing-masing dua musim terakhir.
Sebagai sosok penting dalam skuad tim utama United, ia telah sepenuhnya menjalankan tugas-tugas yang jauh melampaui sekadar melakukan pekerjaan hariannya. Dalot merasa senang telah dipercaya untuk memilih musik latar yang membangkitkan semangat kolektif sebelum pertandingan dimulai.
Bagaimana Dalot menentukan lagu apa yang akan diputar dalam perannya sebagai DJ ruang ganti?
Berbicara dalam kerja sama dengan DHL Express, mitra logistik resmi Manchester United, Dalot mengatakan kepada GOAL saat ditanya bagaimana ia memilih lagu yang akan diputar dan apakah keputusan tersebut dipengaruhi oleh lawan yang akan dihadapi: “Saya sudah lama menjadi DJ di ruang ganti, dan bukanlah tugas yang mudah untuk memuaskan 25 pemain dengan selera yang berbeda-beda! Saya merasakan tekanan karena tidak ingin memutar lagu yang buruk, tapi sekarang saya sudah berada di tahap di mana saya bisa memilih lagu yang saya inginkan sambil menyeimbangkan permintaan. Saya melihatnya secara profesional; saya harus memikirkan energi di ruang ganti. Terkadang saya perlu mengangkat suasana hati, dan di lain waktu orang-orang butuh ruang pribadi mereka sendiri - semuanya tergantung pada pertandingan.”
Dalot merupakan bagian dari kelompok kepemimpinan beranggotakan enam orang di Old Trafford yang dibentuk oleh mantan manajer Ruben Amorim dan mencakup kapten klub Bruno Fernandes, bek berpengalaman Harry Maguire, pemenang Piala Dunia Lisandro Martinez, bek sayap asal Maroko Noussair Mazraoui, dan kiper veteran Tom Heaton.
Dia menambahkan mengenai penunjukannya: “Dinobatkan sebagai bagian dari tim kepemimpinan beranggotakan enam orang di United memberi saya banyak tanggung jawab tambahan. Ini adalah peran yang terasa cukup alami bagi saya, bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi ini juga merupakan proses pembelajaran. Ketika ada begitu banyak kepribadian yang berbeda di ruang ganti, Anda harus menemukan cara untuk terhubung dengan semua orang pada saat-saat yang berbeda. Hal ini memberi saya tanggung jawab ekstra untuk memenuhi standar klub dan berusaha menjaga semua orang tetap berada di jalur yang benar.”
- DHL/Manchester United
Bagaimana Manchester United turut berperan dalam mewujudkan lapangan sepak bola berteknologi mutakhir di Thailand
Manchester United terus menyebarkan semangat tersebut ke seluruh dunia, dengan klub raksasa Liga Premier ini berkolaborasi bersama DHL Express untuk menghadirkan lapangan sepak bola berstandar profesional yang dapat digunakan dalam segala cuaca ke salah satu komunitas yang paling terpencil secara geografis di dunia. Terletak 140 km dan lebih dari empat jam perjalanan dari kota besar terdekat, Chiang Mai, serta 2,5 jam perjalanan pulang-pergi dari lapangan sepak bola terdekat yang masih berfungsi, Mae Suek di Thailand adalah rumah bagi 11 desa dan 11.577 orang yang sama-sama mencintai olahraga indah ini, khususnya Manchester United.
Dengan mantan bek kiri Red Devils, Patrice Evra, yang tampil secara khusus pada acara peresmian proyek yang menarik ini, kapten United saat ini, Fernandes, mengatakan: “Proyek-proyek seperti inilah yang menginspirasi anak-anak muda dari seluruh dunia untuk percaya bahwa suatu hari nanti mereka dapat bermain di Theatre of Dreams. Kesenangan dan gairah untuk bermain sepak bola sama saja, baik di lapangan lokal maupun di hadapan 75.000 penonton di Old Trafford. Ini adalah proyek yang hebat dan saya yakin akan dinikmati oleh anak-anak serta masyarakat Mae Suek secara luas.”
Penyerang Red Devils, Matheus Cunha, melanjutkan, yang memulai kariernya di Brasil sebelum pindah ke Eropa: “Ketika saya mengingat kembali pengalaman masa kecil saya, semuanya tentang bermain dengan kebebasan penuh. Saya tidak pernah memikirkan taktik, saya hanya bermain! Kebebasan itu sangat membantu saya berkembang karena memungkinkan saya bertemu orang-orang dari berbagai usia yang masing-masing mengajarkan hal baru. Memiliki pelatih dan tempat bermain membantu saya menjadi orang yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Masa kecil saya ditentukan oleh impian menjadi pesepakbola, jadi sungguh luar biasa melihat anak-anak ini mendapatkan kesempatan yang sama, dengan bantuan lapangan tingkat profesional ini.”
Impian masa kecil tidak boleh dianggap terlalu besar
Dalot memahami apa yang diperlukan untuk mewujudkan impian masa kecil dan menambahkan bahwa budaya akar rumput harus tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari olahraga modern: “Ketika Anda ingin menjadi pemain sepak bola, Anda harus memulainya dari suatu tempat. Inisiatif ini dapat membantu mewujudkan impian banyak anak yang ingin berada di posisi saya saat ini. Jika mereka tidak memiliki lapangan untuk bermain atau fasilitas tempat mereka bisa bahagia dan menikmati olahraga indah ini, hal itu membuat pencapaian mimpi-mimpi tersebut semakin sulit. Ini adalah kampanye yang luar biasa, dan akan menjadi pengalaman yang menakjubkan bagi kami jika suatu hari nanti kami mendengar bahwa seorang pemain Manchester United di masa depan memulai kariernya berkat bantuan ini.”
- DHL/Manchester United
Dalot membantu Manchester United dalam upaya meraih gelar
Dalot memulai kariernya di tanah kelahirannya bersama Porto, sebelum bergabung dengan United pada 2018. Ia memiliki kontrak yang akan mengikatnya selama satu dekade di Old Trafford, dengan rencana untuk membantu klub tetap berada di jalur peningkatan yang membuat pembicaraan mengenai peluang merebut gelar Liga Premier di masa depan—serta upaya meraih lebih banyak trofi domestik dan kontinental—semakin menguat.
DHL Express, Mitra Logistik Resmi Manchester United, telah menyediakan lapangan sepak bola berkualitas profesional yang tahan segala cuaca di Mae Suek, Thailand, sebagai bagian dari kampanye 'Delivering Dreams'. Pelajari lebih lanjut di sini: https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams