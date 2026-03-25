Bagaimana DJ Diogo Dalot menciptakan suasana di Man Utd? Bek asal Portugal itu menjelaskan pilihan lagu yang membuat para Setan Merah bersemangat

Berbicara dalam kerja sama dengan DHL Express, mitra logistik resmi Manchester United, Dalot mengatakan kepada GOAL saat ditanya bagaimana ia memilih lagu yang akan diputar dan apakah keputusan tersebut dipengaruhi oleh lawan yang akan dihadapi: “Saya sudah lama menjadi DJ di ruang ganti, dan bukanlah tugas yang mudah untuk memuaskan 25 pemain dengan selera yang berbeda-beda! Saya merasakan tekanan karena tidak ingin memutar lagu yang buruk, tapi sekarang saya sudah berada di tahap di mana saya bisa memilih lagu yang saya inginkan sambil menyeimbangkan permintaan. Saya melihatnya secara profesional; saya harus memikirkan energi di ruang ganti. Terkadang saya perlu mengangkat suasana hati, dan di lain waktu orang-orang butuh ruang pribadi mereka sendiri - semuanya tergantung pada pertandingan.”

Dalot merupakan bagian dari kelompok kepemimpinan beranggotakan enam orang di Old Trafford yang dibentuk oleh mantan manajer Ruben Amorim dan mencakup kapten klub Bruno Fernandes, bek berpengalaman Harry Maguire, pemenang Piala Dunia Lisandro Martinez, bek sayap asal Maroko Noussair Mazraoui, dan kiper veteran Tom Heaton.

Dia menambahkan mengenai penunjukannya: “Dinobatkan sebagai bagian dari tim kepemimpinan beranggotakan enam orang di United memberi saya banyak tanggung jawab tambahan. Ini adalah peran yang terasa cukup alami bagi saya, bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi ini juga merupakan proses pembelajaran. Ketika ada begitu banyak kepribadian yang berbeda di ruang ganti, Anda harus menemukan cara untuk terhubung dengan semua orang pada saat-saat yang berbeda. Hal ini memberi saya tanggung jawab ekstra untuk memenuhi standar klub dan berusaha menjaga semua orang tetap berada di jalur yang benar.”