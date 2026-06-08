Menyusul arahan dari pelatih Inggris Thomas Tuchel agar para pemain berlibur di zona waktu yang sama dengan tuan rumah turnamen, Burn memilih berlibur ke Florida bersama keluarganya. Bek tengah bertubuh jangkung ini yakin bahwa seminggu tambahan yang dihabiskannya di tengah cuaca panas dan lembap di Walt Disney World Resort telah memberinya keunggulan penting dibandingkan mereka yang tiba lebih lambat.

"Merenungkan kondisi fisiknya selama pertandingan persahabatan Inggris baru-baru ini melawan Selandia Baru, Burn menjelaskan dalam pernyataan yang disoroti oleh Expressbahwa transisinya berjalan mulus. "Sejujurnya, saya tidak terlalu merasakan panasnya. Saya sudah berada di sini seminggu sebelumnya; saya mengunjungi Disney bersama anak-anak karena ingin memulai lebih awal," katanya. "Sejujurnya, saya rasa itu membantu. Jangan salah paham, ini tidak seperti Sabtu sore di Newcastle, tetapi saya merasa jauh lebih baik daripada yang saya perkirakan."