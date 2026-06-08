AFP
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Bagaimana Disney Membantu Bintang Inggris Mendapatkan 'Keunggulan Awal' di Piala Dunia - dengan Tim Tiga Singa Menemukan Sumber Bantuan yang Tak Terduga
Menyesuaikan Diri di Negara Bagian Matahari
Menyusul arahan dari pelatih Inggris Thomas Tuchel agar para pemain berlibur di zona waktu yang sama dengan tuan rumah turnamen, Burn memilih berlibur ke Florida bersama keluarganya. Bek tengah bertubuh jangkung ini yakin bahwa seminggu tambahan yang dihabiskannya di tengah cuaca panas dan lembap di Walt Disney World Resort telah memberinya keunggulan penting dibandingkan mereka yang tiba lebih lambat.
"Merenungkan kondisi fisiknya selama pertandingan persahabatan Inggris baru-baru ini melawan Selandia Baru, Burn menjelaskan dalam pernyataan yang disoroti oleh Expressbahwa transisinya berjalan mulus. "Sejujurnya, saya tidak terlalu merasakan panasnya. Saya sudah berada di sini seminggu sebelumnya; saya mengunjungi Disney bersama anak-anak karena ingin memulai lebih awal," katanya. "Sejujurnya, saya rasa itu membantu. Jangan salah paham, ini tidak seperti Sabtu sore di Newcastle, tetapi saya merasa jauh lebih baik daripada yang saya perkirakan."
- AFP
Menyeimbangkan waktu bersama keluarga dengan persiapan tingkat elit
Meskipun perjalanan ini pada dasarnya bertujuan untuk berkumpul bersama keluarga, manfaat fisiknya sangat terasa bagi pemain berusia 34 tahun tersebut. Burn mencatat bahwa sekitar setengah dari skuad mengikuti saran serupa untuk mengatasi jet lag dan perubahan iklim. Bagi seorang pemain yang mengakui bahwa ia secara alami tidak terbiasa dengan musim panas Amerika yang terik, sinar matahari Florida justru memberikan jenis latihan fisik yang tepat yang dibutuhkan untuk Piala Dunia.
Bek ini juga menyempatkan diri untuk menikmati sisi rekreasi resor tersebut, dan menyebutkan atraksi favoritnya bagi para penggemar yang akan berkunjung ke Amerika Serikat. "Wahana-wahana! Anak-anak saya sangat menyukai wahana-wahana itu. Guardians of the Galaxy adalah wahana terbaik. Jika Anda pergi ke Disney, itulah yang harus Anda coba," tambah Burn. Meskipun ada beberapa sore yang hujan selama kamp pelatihan Inggris, ia merasa lebih siap daripada kebanyakan orang untuk menghadapi panas terik yang diperkirakan akan terjadi dalam pertandingan-pertandingan mendatang.
Membangun ritme untuk turnamen
Kemenangan Inggris 1-0 atas Selandia Baru menjadi langkah penting bagi skuad ini dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip taktis Tuchel. Bagi Burn, yang telah meniti karier dari divisi-divisi bawah hingga mencapai puncak sepak bola internasional, betapa pentingnya momen ini mulai terasa nyata seiring persiapan The Three Lions menjelang babak penyisihan grup.
"Rasanya belum seperti Piala Dunia, tapi saat masuk dan melihat para penggemar, antusiasme yang ada, dan merasa bersemangat karenanya, ya, saya senang dengan hasilnya," kata Burn. "Saya pikir kami mengatasi panasnya cuaca dengan cukup baik, meraih kemenangan dan clean sheet. Kami bisa membangun dari situ. Ini lebih seperti penyegaran atas hal-hal yang kami lakukan dengan baik, terutama pada Oktober dan November, serta menjalankan prinsip-prinsip kami. Kami tahu ini bukan pertandingan yang luar biasa hari ini di mana kami bermain dengan performa terbaik."
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Tiga Singa Berusaha Membalas Kekalahan
Tim Tiga Singa berharap dapat merebut trofi Piala Dunia yang belum pernah menghiasi lemari trofi mereka sejak kemenangan bersejarah pada tahun 1966. Untuk mengakhiri puasa gelar selama 60 tahun ini, Inggris harus terlebih dahulu melewati babak penyisihan grup, di mana mereka tergabung dalam Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama.
Inggris juga akan berusaha melupakan serangkaian kegagalan tipis di panggung internasional. The Three Lions finis sebagai runner-up di UEFA Euro 2020 dan Euro 2024 setelah dikalahkan oleh Italia dan Spanyol, masing-masing, sementara mereka tersingkir di babak semifinal dua Piala Dunia terakhir oleh Kroasia pada 2018 dan Prancis pada 2022.