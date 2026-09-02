Dalam konferensi pers yang blak-blakan setelah penutupan bursa transfer, CEO Monaco memaparkan upaya Chelsea yang terus-menerus untuk merekrut gelandang berusia 22 tahun, Camara.

Scuro menjelaskan bahwa meski prioritas Monaco adalah mempertahankan sang pemain untuk musim ketiganya, Chelsea terus tanpa henti mengajukan pertanyaan, terutama setelah melepas bintang-bintang lini tengah mereka sendiri. Scuro menuturkan bahwa Chelsea selalu menguji dan mencoba, berulang kali bertanya, "Bagaimana dengan Lamine? Bagaimana dengan Lamine?" meski Monaco bersikukuh bahwa pemain internasional Senegal itu tidak dijual.

Situasi memanas sekitar pukul 16.00 pada hari terakhir bursa transfer ketika Chelsea kembali menghubungi, dengan menyebut penjualan Enzo Fernandez sebagai alasan untuk membuka lagi pembicaraan. Scuro menegaskan bahwa jawabannya tetap tidak, tetapi seiring malam berjalan dan komplikasi muncul di tempat lain, pintu sempat terbuka. "Chelsea datang dan menelepon kami. Oh, mungkin saya bisa berada di sini untuk solusi itu. Dan pada saat itu, kami harus membuka pintu untuk diskusi," aku Scuro.