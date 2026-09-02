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'Bagaimana dengan Lamine?' Monaco CEO ungkap dorongan telat Chelsea untuk Camara saat kepindahan Folarin Balogun ke Everton kolaps secara dramatis
Pengejaran terlambat Chelsea terhadap Camara
Dalam konferensi pers yang blak-blakan setelah penutupan bursa transfer, CEO Monaco memaparkan upaya Chelsea yang terus-menerus untuk merekrut gelandang berusia 22 tahun, Camara.
Scuro menjelaskan bahwa meski prioritas Monaco adalah mempertahankan sang pemain untuk musim ketiganya, Chelsea terus tanpa henti mengajukan pertanyaan, terutama setelah melepas bintang-bintang lini tengah mereka sendiri. Scuro menuturkan bahwa Chelsea selalu menguji dan mencoba, berulang kali bertanya, "Bagaimana dengan Lamine? Bagaimana dengan Lamine?" meski Monaco bersikukuh bahwa pemain internasional Senegal itu tidak dijual.
Situasi memanas sekitar pukul 16.00 pada hari terakhir bursa transfer ketika Chelsea kembali menghubungi, dengan menyebut penjualan Enzo Fernandez sebagai alasan untuk membuka lagi pembicaraan. Scuro menegaskan bahwa jawabannya tetap tidak, tetapi seiring malam berjalan dan komplikasi muncul di tempat lain, pintu sempat terbuka. "Chelsea datang dan menelepon kami. Oh, mungkin saya bisa berada di sini untuk solusi itu. Dan pada saat itu, kami harus membuka pintu untuk diskusi," aku Scuro.
- Getty
U-turn Balogun soal Everton dijelaskan
Gagalnya kepindahan Balogun ke Goodison Park bahkan lebih dramatis. Penyerang USMNT itu telah pergi ke Merseyside untuk menjalani tes medis, tetapi Everton mengajukan kekhawatiran yang menurut staf Monaco tidak beralasan. Scuro mencatat bahwa Balogun berubah pikiran setelah tengah malam setelah kedua klub akhirnya menyelesaikan sengketa tes medis tersebut.
Alasan Balogun jelas menurut Scuro: "Tuduhan Balogun adalah saya tidak merasa baik karena cara klub memperlakukan saya. Saya tidak merasa baik karena departemen medis Everton menimbulkan keraguan tentang masa depan saya atau kesehatan saya. Saya tidak punya apa-apa (tidak ada masalah kesehatan), jadi saya tidak nyaman menandatangani kontrak jangka panjang di sini."
Tekanan finansial dan pembatasan DNCG
Scuro berbicara secara terbuka tentang kebutuhan klub untuk menghasilkan pemasukan, dengan menyinggung ketatnya situasi finansial sepakbola Prancis. Ia mencatat bahwa strategi tersebut mencakup pengurangan 20% dalam beban gaji, sebuah target yang nyaris tercapai sebelum transfer Balogun gagal terwujud.
Sang CEO juga mengungkapkan penyesalannya karena kepindahan yang gagal itu menggagalkan kesepakatan untuk Erik Lira dari Cruz Azul. Karena Balogun tidak pergi, Monaco tidak bisa mengosongkan satu slot non-Uni Eropa untuk pemain yang akan datang tersebut. "Itu wajib dalam kesepakatan bahwa Balogun akan membuka slot pemain asing (non-Uni Eropa); karena itu, kami tidak dapat mendatangkan Erik Lira," kata Scuro.
- AFP
Mentalitas pemain dan jalan ke depan
Terkait dampak emosional bagi para pemain, Scuro meyakini Camara akan tetap profesional meski ada minat pada saat-saat terakhir dari Chelsea. Ia mengakui sang pemain "mungkin sempat bersemangat kemarin" oleh apa yang bisa dijanjikan klub seperti Chelsea, tetapi menyatakan keyakinannya bahwa Camara akan terus membangun kariernya di Principality.
Untuk Balogun, masa depannya masih belum pasti karena jendela transfer lain di berbagai belahan dunia masih terbuka. Scuro menyebut ia menunggu sang pemain kembali agar mereka bisa membahas langkah berikutnya. "Hari ini, dia adalah pemain Monaco. Ada kemungkinan dia bertahan. Kami masih memiliki pasar lain yang masih terbuka, yang sedang kami diskusikan dengan pemain-pemain berbeda, termasuk 'Balo'."
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