Berbicara di The Overlap, Gerrard membahas kemungkinan Liverpool dinyatakan sebagai juara musim 2013/14 jika gelar Manchester City dibatalkan. Meski banyak penggemar menyambut gagasan itu dengan antusias, Gerrard memiliki pandangan berbeda.

“Bagi saya, ini bukan persoalan pribadi dengan para pemain Man City karena mereka semua pemain luar biasa. Mereka telah merasakan momen itu dan mereka pantas [menang],” kata Gerrard. “Saya bukan orang yang akan duduk di sini dan mengatakan bahwa saya akan menerima medali juara Liga Primer atau menginginkan medali yang mereka miliki.”