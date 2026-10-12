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Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

“Bagaimana dengan kenangan itu?” Steven Gerrard menolak medali Liga Primer Inggris yang diberikan secara retroaktif di tengah dakwaan terhadap Manchester City

S. Gerrard
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League

Steven Gerrard menegaskan bahwa ia tidak ingin dianugerahi medali juara Liga Primer Inggris secara retroaktif jika Manchester City dinyatakan bersalah atas dakwaan pelanggaran finansial dan gelar-gelarnya dicabut. Gerrard menyatakan bahwa ia sudah berdamai dengan masa lalunya, tetapi ia dengan tegas mempertanyakan kenangan sepakbola luar biasa yang mungkin telah dirampas dari semua orang lainnya.


  • Kenangan yang direnggut lebih penting daripada medali yang diberikan secara retroaktif

    Berbicara di The Overlap, Gerrard membahas kemungkinan Liverpool dinyatakan sebagai juara musim 2013/14 jika gelar Manchester City dibatalkan. Meski banyak penggemar menyambut gagasan itu dengan antusias, Gerrard memiliki pandangan berbeda.

    “Bagi saya, ini bukan persoalan pribadi dengan para pemain Man City karena mereka semua pemain luar biasa. Mereka telah merasakan momen itu dan mereka pantas [menang],” kata Gerrard. “Saya bukan orang yang akan duduk di sini dan mengatakan bahwa saya akan menerima medali juara Liga Primer atau menginginkan medali yang mereka miliki.”

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    Berdamai dengan masa lalu

    Gerrard mengalami insiden terpeleset yang terkenal dalam laga krusial melawan Chelsea saat persaingan memperebutkan gelar di bawah Brendan Rodgers. Insiden itu pada akhirnya membuka jalan bagi City untuk menjuarai liga. Namun, Gerrard telah melewati kekecewaan tersebut dan menegaskan bahwa ia tidak terus memikirkan apa yang mungkin terjadi seandainya keadaan berbeda.

    "Saya rasa saya sudah menerima kenyataan bahwa saya tidak pernah menjuarai Premier League, bahwa saya gagal meraihnya," tambah Gerrard. "Saya sudah menerima itu. Saya juga sudah menerima insiden yang menimpa saya pada penghujung musim tersebut."

  • Dampak yang lebih luas terhadap sepakbola Inggris

    Meski para pemain yang pernah membela City mungkin berpendapat bahwa tak seorang pun bisa menghapus pengalaman mereka, Gerrard menyoroti dampak besar yang dirasakan tim-tim lain di liga.

    "Saya mendengar banyak pemain City, banyak penggemar City, termasuk penggemar dari kalangan selebritas, berkata, ‘Kalian tidak bisa merenggut momen-momen itu dari kami’. Lalu bagaimana dengan kenangan yang telah mereka renggut? Bagaimana dengan kenangan yang telah mereka renggut, bukan hanya dari saya dan tim yang saya bela, tetapi juga dari orang-orang lain selama kurun sembilan atau 10 tahun itu? Penggemar Tottenham Hotspur, penggemar Manchester United, penggemar Everton, tim-tim di papan bawah, tim-tim di kompetisi piala. Mantan pemain City, pemain City saat ini, pemilik City, semua orang yang terkait dengan City, harus memikirkan kenangan yang mungkin telah mereka rampas dari semua orang lain."

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    Apa langkah Manchester City selanjutnya?

    Manchester City dengan tegas membantah seluruh tuduhan tersebut dan saat ini membela diri dalam sidang yang masih berlangsung. Komisi independen pada akhirnya akan mengeluarkan putusan akhir yang bisa mengubah secara drastis sejarah sepakbola Inggris, sementara klub-klub rival menanti dengan cemas apakah sanksi olahraga yang belum pernah dijatuhkan sebelumnya akan diterapkan.

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