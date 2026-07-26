AFP
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Bagaimana Cristiano Ronaldo, si ‘penjamin gol’, menyeimbangkan pekerjaan dan hiburan, sebagaimana diungkap oleh mantan rekan setimnya di Juventus mengenai sosok CR7 di balik layar
Kehidupan di samping 'mesin' Portugal
Saat mengenang masa-masa di Allianz Stadium, Costa memberikan wawasan menarik mengenai realitas sehari-hari berbagi ruang ganti dengan salah satu pemain terhebat dalam sejarah olahraga ini. Berbicara tentang Ronaldo, pemenang Ballon d'Or lima kali, Costa menjelaskan bagaimana penyerang veteran itu menyederhanakan permainan bagi semua orang di sekitarnya.
"Selama hampir 15 tahun, dia sudah menjadi jaminan bagi gol-gol yang dicetaknya. Dia adalah pemain yang sangat mudah diajak bekerja sama: dia sering bercanda saat waktunya tepat, tetapi di lapangan dia seperti mesin. Saya sangat senang memiliki kesempatan untuk bermain bersamanya. Itu jelas merupakan keberuntungan besar," kata Costa kepadaTuttosport.
- Getty Images Sport
Memilih Juventus daripada Inter
Pemain berusia 33 tahun itu juga menceritakan secara rinci keadaan seputar kepindahannya pertama kali ke Turin dari Bayern Munich pada tahun 2017.
Costa mengenang: "Itu adalah kesepakatan yang cepat, tapi sebenarnya sudah direncanakan sejak beberapa waktu sebelumnya. Agnelli dan Paratici berbicara denganku segera setelah pertandingan Liga Champions 2016 antara Juve dan Bayern Munich. Kemudian aku pergi ke Australia bersama Alex Sandro untuk bertanding dalam laga persahabatan melawan Brasil. Dia mendengar bahwa Inter ingin membawaku ke Italia, dan aku tahu mereka tertarik. Lalu Alex Sandro bertanya kepada saya, 'Apakah kamu mau bergabung dengan Juve?' Saya tidak pernah ragu sedikit pun, terutama karena saya akan lebih jarang bermain di bawah asuhan Ancelotti di Bayern Munich; sang manajer sudah sangat jelas kepada saya. Jadi, Paratici menelepon saya dan semuanya berlangsung sangat cepat, tapi sekali lagi, ketika Juve memanggilmu, kamu tidak bisa menolak."
Pengaruh Allegri
Proses adaptasi pemain asal Brasil ini ke dalam dunia sepak bola Italia tidak terjadi secara instan; ia membutuhkan masa penyesuaian di bawah pengawasan ketat Massimiliano Allegri.
"Awalnya, saya sempat duduk di bangku cadangan sebentar, lalu dia memasukkan saya ke lapangan setelah saya memahami sepak bola Italia," kata Costa. "Saya menemukan jati diri saya dan jatuh cinta pada Italia, dan rekan-rekan setim saya juga sangat mendukung. Allegri membuat saya memahami bahwa untuk bisa bermain, saya harus selalu siap siaga, tidak boleh lengah; dia sangat berperan penting dalam mengubah mentalitas saya."
- Getty Images
Peran Ronaldo yang terus berkembang di klub dan tim nasional
Douglas Costa kini berkarier di UEA bersama Al-Ittifaq, sementara Ronaldo tetap menjadi pencetak gol produktif di Liga Pro Arab Saudi bersama Al-Nassr. Namun, muncul pertanyaan mengenai masa depan Ronaldo di tim nasional Portugal. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa penyerang legendaris tersebut mungkin harus menyesuaikan ekspektasinya seiring dimulainya era baru di bawah asuhan Jorge Jesus.
Ronaldo hanya mencetak tiga gol untuk Portugal di Piala Dunia 2026 saat mereka tersingkir secara menyakitkan di babak 16 besar, dan para kritikus menyarankan agar ia harus duduk di bangku cadangan seiring tim nasional mempersiapkan diri untuk Kejuaraan Eropa dua tahun mendatang.
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