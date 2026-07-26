Bagaimana Cristiano Ronaldo, si ‘penjamin gol’, menyeimbangkan pekerjaan dan hiburan, sebagaimana diungkap oleh mantan rekan setimnya di Juventus mengenai sosok CR7 di balik layar

Saat mengenang masa-masa di Allianz Stadium, Costa memberikan wawasan menarik mengenai realitas sehari-hari berbagi ruang ganti dengan salah satu pemain terhebat dalam sejarah olahraga ini. Berbicara tentang Ronaldo, pemenang Ballon d'Or lima kali, Costa menjelaskan bagaimana penyerang veteran itu menyederhanakan permainan bagi semua orang di sekitarnya.

"Selama hampir 15 tahun, dia sudah menjadi jaminan bagi gol-gol yang dicetaknya. Dia adalah pemain yang sangat mudah diajak bekerja sama: dia sering bercanda saat waktunya tepat, tetapi di lapangan dia seperti mesin. Saya sangat senang memiliki kesempatan untuk bermain bersamanya. Itu jelas merupakan keberuntungan besar," kata Costa kepadaTuttosport.