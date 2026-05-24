Bagaimana Cristiano Ronaldo menjadi seorang ‘jenius’, sementara mantan pemain Portugal itu menjelaskan mengapa ia tak pernah memilih Lionel Messi dalam pemungutan suara Ballon d’Or
Messi memang jenius, tapi Ronaldo-lah yang menjadi jenius
Scolari, yang memimpin tim nasional Portugal antara tahun 2003 dan 2008, membagikan sudut pandang yang menarik mengenai dua pemain terbaik di era modern. Bagi "Felipao", perbedaan antara Messi dan Ronaldo terletak pada asal-usul bakat masing-masing, sesuatu yang telah sangat memengaruhi pandangannya terhadap keduanya selama bertahun-tahun.
Dalam sebuah wawancara dengan program Abre Aspas, Scolari mengenang percakapan langsung yang ia lakukan dengan bintang Argentina tersebut: "Messi berkata kepada saya: 'Bos, Anda tidak pernah memilih saya untuk Ballon d'Or, Anda selalu memilih Cristiano.' Dan saya menjawab: 'Saya harus memilih Cristiano, dia seperti anak bagi saya.' Messi adalah seorang jenius. Jika dia menutup matanya, dia tahu di mana bola itu berada. Cristiano tidak dilahirkan sebagai jenius. Dia menjadi jenius berkat kemauan dan dedikasinya."
Kecanduan berlatih dan ribuan target
Pelatih asal Brasil itu juga menyoroti etos kerja Ronaldo yang nyaris obsesif, yang mulai terlihat sejak tahun-tahun awalnya di Manchester United. Scolari mengungkapkan bahwa ia sering menerima telepon dari Sir Alex Ferguson, yang khawatir akan kelelahan fisik sang striker muda asal Portugal akibat latihan individu yang berlebihan setelah pertandingan resmi.
"Ferguson akan menelepon saya dan berkata, 'Scolari, katakan padanya untuk tidak mengambil tendangan bebas hari ini, karena dia sudah mengambil 30 di sini.' Lalu dia akan datang ke tim nasional dan ingin mengambil 30 lagi. Saya akan berkata, 'Astaga, kamu sudah melakukannya.' Tapi itulah dedikasinya," kata sang pelatih. Scolari juga yakin Ronaldo akan mencapai tonggak sejarah 1.000 gol: "Saya bersama dia setahun yang lalu dan saya bertanya, 'Apakah kamu sedang mengejar 1.000 gol? Apakah kamu benar-benar mengejar itu?' Dan dia menjawab, 'Tidak, pelatih, tidak.' Dan saya berkata, 'Ah... kamu tidak bisa menipu saya.' Saya pikir dia akan mencapainya."
Momen tersulit dan persahabatan abadi
Salah satu momen paling berkesan dalam karier Scolari adalah ketika ia harus memberi tahu Ronaldo tentang meninggalnya ayahnya, Dinis Aveiro, tak lama sebelum pertandingan krusial di Moskow. Reaksi sang pemain semakin memperkuat rasa saling menghormati dan ikatan emosional yang mereka jalin hingga kini, jauh melampaui batas lapangan.
"Mereka menelepon saya dan memberi tahu apa yang terjadi. Saya pikir saya harus menyampaikan berita itu kepadanya. Saya memanggilnya ke kamar saya, memeluknya, menangis bersamanya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia bebas untuk pergi. Dan dia menjawab: 'Tim nasional dulu. Ayah saya pasti ingin saya bermain.' Dan dia adalah pemain terbaik di lapangan dalam pertandingan itu. Begitulah cara saya membangun persahabatan yang lebih kuat dengan keluarganya juga," ungkap Felipao dengan penuh emosi.
Pertarungan memperebutkan supremasi pada tahun 2026
Tahun 2026 menandai apa yang oleh banyak orang diprediksi sebagai bab terakhir dari rivalitas terbesar dalam sejarah sepak bola, seiring dengan kembalinya Piala Dunia ke Amerika Utara, sementara Ronaldo dan Messi bersiap untuk penampilan keenam mereka di turnamen ini—sebuah rekor baru. Bagi Ronaldo, turnamen 2026 bukan sekadar penampilan perpisahan; ini adalah kesempatan terakhirnya untuk merebut satu-satunya trofi besar yang masih belum ada di lemari trofinya. Sementara itu, peran Messi sebagai jantung tim juara dunia bertahan tetap tak terbantahkan, dan kesiapannya memimpin tim Albiceleste menjadikan mereka salah satu favorit utama untuk mempertahankan gelar mereka di tanah Amerika.