Bagaimana Cristiano Ronaldo menjadi seorang ‘jenius’, sementara mantan pemain Portugal itu menjelaskan mengapa ia tak pernah memilih Lionel Messi dalam pemungutan suara Ballon d’Or

Scolari, yang memimpin tim nasional Portugal antara tahun 2003 dan 2008, membagikan sudut pandang yang menarik mengenai dua pemain terbaik di era modern. Bagi "Felipao", perbedaan antara Messi dan Ronaldo terletak pada asal-usul bakat masing-masing, sesuatu yang telah sangat memengaruhi pandangannya terhadap keduanya selama bertahun-tahun.

Dalam sebuah wawancara dengan program Abre Aspas, Scolari mengenang percakapan langsung yang ia lakukan dengan bintang Argentina tersebut: "Messi berkata kepada saya: 'Bos, Anda tidak pernah memilih saya untuk Ballon d'Or, Anda selalu memilih Cristiano.' Dan saya menjawab: 'Saya harus memilih Cristiano, dia seperti anak bagi saya.' Messi adalah seorang jenius. Jika dia menutup matanya, dia tahu di mana bola itu berada. Cristiano tidak dilahirkan sebagai jenius. Dia menjadi jenius berkat kemauan dan dedikasinya."