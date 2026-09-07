AFP
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Bagaimana Chelsea bisa melewatkan ini?! Chelsea mengurungkan niat membayar €50 juta untuk Fermin Lopez ketika bintang Barcelona itu muncul sebagai gelandang pencetak gol mirip Lampard
Transfer yang tak pernah terjadi
Strategi rekrutmen Chelsea telah menjadi sorotan selama bertahun-tahun, tetapi keputusan mereka untuk melewatkan Lopez bisa terbukti sebagai salah satu kekeliruan terbesar mereka dalam beberapa waktu terakhir. Pada tahap akhir jendela transfer musim panas 2025, klub raksasa London itu sangat erat dikaitkan dengan langkah untuk merekrut lulusan akademi Barcelona tersebut. Namun, laporan dari Spanyol menyebut klub Premier League itu tidak bersedia memenuhi harga yang diminta untuknya.
Pada saat itu, Barcelona sedang menghadapi kendala finansial yang sudah banyak diberitakan dan berpotensi terbuka untuk menjual pemain demi menyeimbangkan pembukuan. Jurnalis sepakbola Eropa Kevin Hatchard mengonfirmasi di 'Trans Europe Express' untuk talkSPORT bahwa Chelsea, terlepas dari pengeluaran besar mereka di bawah kepemilikan klub saat ini, tidak bersedia melampaui €50 juta untuk Lopez. Keraguan itu membuat gelandang tersebut tetap bertahan di Barcelona, tempat ia sejak itu berkembang menjadi salah satu gelandang paling produktif di La Liga.
- AFP
Bayang-bayang Frank Lampard
Perbandingan antara Lopez dan legenda Chelsea, Lampard, kian sulit untuk diabaikan. Sama seperti pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chelsea itu, Lopez memiliki kemampuan unik untuk menentukan waktu larinya ke area penalti dan mencetak gol dari posisi gelandang.
Jurnalis Eropa Andy Brassell menyoroti karakteristik khusus ini saat menganalisis perkembangan sang pemain. "Dia melakukan hal ala Lampard itu, masuk ke kotak penalti sedikit terlambat. Jika Anda memikirkan semua pemain lain yang bisa melakukan itu, dan telah mampu melakukannya selama bertahun-tahun, dia punya kemampuan teknis yang lebih unggul daripada mereka semua."
"Dia benar-benar pesepakbola yang fenomenal dan sangat diremehkan," kata Hatchard. "Saya rasa jika Anda meminta kebanyakan orang untuk menyebutkan banyak bintang Barcelona, dia mungkin tidak akan terlalu tinggi dalam daftar itu. Tapi saya pikir dia terus menjadi semakin baik, dan dia adalah pemain yang menurut saya... tidak di level Lamine, tetapi saya pikir dia adalah pemain papan atas."
- Getty Images Sport
Dominasi statistik di La Liga
Angka-angka di balik start musim Lopez benar-benar bersejarah. Setelah kemenangan 5-0 Barcelona atas Valencia baru-baru ini, gelandang itu menegaskan dirinya sebagai bagian vital dari mesin serang tim asuhan Flick. Dalam empat pertandingan liga pertama, Lopez sudah menyumbang empat gol dan dua assist, membuktikan bahwa dia jauh lebih dari sekadar pemain pelapis.
Penyelesaian akhirnya yang klinis telah membantu Barcelona menetapkan tempo serangan yang jarang terlihat dalam beberapa dekade terakhir. Faktanya, trisula depan yang diperkuat Lopez, Raphinha, dan Lamine Yamal telah mencatat 14 gol dalam empat pekan pembuka, menandai start terbaik Barcelona sepanjang masa dari segi gol yang dicetak oleh trio tersebut.
- Getty
Investasi alternatif Chelsea
Sementara Lopez tampil gemilang di Catalonia, Chelsea mencari opsi lain untuk memperkuat lini serang mereka. Chelsea memilih solusi domestik pada bursa transfer terbaru, dengan mengamankan jasa Morgan Rogers dari Aston Villa dalam kesepakatan senilai £117 juta, yang menjadi rekor klub.
Rogers mengawali kiprahnya di Stamford Bridge dengan menjanjikan, mencetak dua gol dalam empat penampilan pertamanya, termasuk satu gol dalam kekalahan tipis baru-baru ini dari Arsenal.
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