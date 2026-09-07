Perbandingan antara Lopez dan legenda Chelsea, Lampard, kian sulit untuk diabaikan. Sama seperti pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chelsea itu, Lopez memiliki kemampuan unik untuk menentukan waktu larinya ke area penalti dan mencetak gol dari posisi gelandang.

Jurnalis Eropa Andy Brassell menyoroti karakteristik khusus ini saat menganalisis perkembangan sang pemain. "Dia melakukan hal ala Lampard itu, masuk ke kotak penalti sedikit terlambat. Jika Anda memikirkan semua pemain lain yang bisa melakukan itu, dan telah mampu melakukannya selama bertahun-tahun, dia punya kemampuan teknis yang lebih unggul daripada mereka semua."

"Dia benar-benar pesepakbola yang fenomenal dan sangat diremehkan," kata Hatchard. "Saya rasa jika Anda meminta kebanyakan orang untuk menyebutkan banyak bintang Barcelona, dia mungkin tidak akan terlalu tinggi dalam daftar itu. Tapi saya pikir dia terus menjadi semakin baik, dan dia adalah pemain yang menurut saya... tidak di level Lamine, tetapi saya pikir dia adalah pemain papan atas."