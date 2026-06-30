Bagaimana Chelsea akan menggantikan Sam Kerr? Pencarian striker The Blues berada di titik kritis setelah penolakan dari Khadija Shaw, Salma Paralluelo, dan Felicia Schroder

Khadija Shaw menjadi incaran utama tim asuhan Sonia Bompastor, dan bintang Manchester City itu sempat terlihat hampir pasti akan bergabung dengan Chelsea, seiring kontraknya di wilayah barat laut yang hampir berakhir. Namun tak lama setelah aksi heroiknya mencetak gol mengantarkan City meraih gelar Women’s Super League pertama dalam 10 tahun—sebagai bagian dari pencapaian ganda liga dan piala—Shaw dengan tegas mengumumkan bahwa ia akan tetap bertahan, bertentangan dengan semua laporan yang beredar.

Perhatian kemudian tampaknya beralih ke Felicia Schroder, mesin pencetak gol berusia 19 tahun yang mencetak 30 gol dan menyumbang sembilan assist saat Hacken menjuarai Damallsvenskan Swedia tahun lalu, sebelum menjadi top skor dan mengantarkan timnya meraih gelar perdana Piala Eropa pada bulan Mei. Namun, meski telah mengajukan tawaran rekor dunia untuk remaja tersebut bulan lalu, Chelsea kembali kalah tipis dalam perburuan ini, karena Real Madrid berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya dan mengumumkan kedatangan Schroder pekan lalu.

Konon, kesialan datang bertiga, dan trio nasib buruk Chelsea ini ditutup oleh penolakan Salma Paralluelo terhadap tawaran untuk bergabung dengan The Blues saat kontraknya di Barcelona berakhir. Pemain internasional Spanyol ini mencetak dua gol di final Liga Champions bulan lalu dan sedang diburu habis-habisan oleh banyak klub elit Eropa, dengan salah satunya akan menjadi destinasi berikutnya alih-alih The Blues.

Lalu, bagaimana nasib Chelsea kini? Apa rencana selanjutnya bagi tim asuhan Sonia Bompastor ini, saat mereka berusaha bangkit dari musim WSL dengan jumlah gol terendah dalam tujuh tahun terakhir dan musim pertama tanpa gelar juara dalam rentang waktu yang sama? Pasalnya, tidak banyak pilihan yang tersisa di bursa transfer, bahkan pada tahap awal musim panas ini.