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Chelsea striker search GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Bagaimana Chelsea akan menggantikan Sam Kerr? Pencarian striker The Blues berada di titik kritis setelah penolakan dari Khadija Shaw, Salma Paralluelo, dan Felicia Schroder

Analysis
Chelsea FC Women
WSL
S. Kerr
K. Shaw
Felicia Schroeder
A. Beever-Jones
M. Ramirez
S. Paralluelo
M. Katoto
R. Leuchter
M. Agyemang
FEATURES

Merekrut seorang penyerang menjadi prioritas utama bagi Chelsea pada jendela transfer musim panas ini. Catarina Macario meninggalkan klub pada bulan Maret, sebelum Sam Kerr hengkang di akhir musim, sehingga The Blues kini hanya memiliki Mayra Ramirez—yang hanya bermain selama satu menit pada musim lalu—dan Aggie Beever-Jones, yang masa depannya belum diumumkan meskipun kontraknya akan segera berakhir. Namun, dengan tiga target utama Chelsea kini telah bergabung dengan klub lain, apa langkah selanjutnya bagi klub ini dalam pencarian mereka akan seorang penyerang tengah kelas atas?

Khadija Shaw menjadi incaran utama tim asuhan Sonia Bompastor, dan bintang Manchester City itu sempat terlihat hampir pasti akan bergabung dengan Chelsea, seiring kontraknya di wilayah barat laut yang hampir berakhir. Namun tak lama setelah aksi heroiknya mencetak gol mengantarkan City meraih gelar Women’s Super League pertama dalam 10 tahun—sebagai bagian dari pencapaian ganda liga dan piala—Shaw dengan tegas mengumumkan bahwa ia akan tetap bertahan, bertentangan dengan semua laporan yang beredar.

Perhatian kemudian tampaknya beralih ke Felicia Schroder, mesin pencetak gol berusia 19 tahun yang mencetak 30 gol dan menyumbang sembilan assist saat Hacken menjuarai Damallsvenskan Swedia tahun lalu, sebelum menjadi top skor dan mengantarkan timnya meraih gelar perdana Piala Eropa pada bulan Mei. Namun, meski telah mengajukan tawaran rekor dunia untuk remaja tersebut bulan lalu, Chelsea kembali kalah tipis dalam perburuan ini, karena Real Madrid berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya dan mengumumkan kedatangan Schroder pekan lalu.

Konon, kesialan datang bertiga, dan trio nasib buruk Chelsea ini ditutup oleh penolakan Salma Paralluelo terhadap tawaran untuk bergabung dengan The Blues saat kontraknya di Barcelona berakhir. Pemain internasional Spanyol ini mencetak dua gol di final Liga Champions bulan lalu dan sedang diburu habis-habisan oleh banyak klub elit Eropa, dengan salah satunya akan menjadi destinasi berikutnya alih-alih The Blues.

Lalu, bagaimana nasib Chelsea kini? Apa rencana selanjutnya bagi tim asuhan Sonia Bompastor ini, saat mereka berusaha bangkit dari musim WSL dengan jumlah gol terendah dalam tujuh tahun terakhir dan musim pertama tanpa gelar juara dalam rentang waktu yang sama? Pasalnya, tidak banyak pilihan yang tersisa di bursa transfer, bahkan pada tahap awal musim panas ini.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Angka yang kurang memuaskan

    Angka-angka tidak pernah berbohong; Chelsea tampil kurang memuaskan di depan gawang musim lalu. Sejak musim 2018-19—musim terakhir mereka yang juga tidak diakhiri dengan gelar juara WSL—The Blues belum pernah mencetak gol liga lebih sedikit daripada 44 gol yang mereka raih pada musim lalu, sementara hanya tiga tim—Leicester City yang terdegradasi, West Ham yang berada di peringkat ketiga dari bawah, dan London City Lionesses yang baru promosi—yang tampil lebih buruk di depan gawang, menurut statistik expected goals. Tingkat konversi tembakan Chelsea juga merupakan yang terendah ketiga di WSL, hanya di atas Leicester dan West Ham.

    Terkadang ada faktor-faktor di luar kendali yang berkontribusi terhadap hal ini. Kerr, misalnya, baru kembali dari cedera yang membuatnya absen selama 20 bulan pada awal musim, sehingga membutuhkan waktu untuk kembali ke performa terbaiknya, sementara Ramirez absen sepanjang musim karena masalah otot paha belakang. Beever-Jones dan Macario juga mengalami cedera ringan, sehingga Bompastor terkadang harus memainkan Lauren James atau Alyssa Thompson di posisi yang bukan posisi aslinya untuk mengisi peran penyerang tengah.

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  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Satu nama menonjol yang masih tersisa

    Semua tanda menunjukkan bahwa posisi penyerang tengah menjadi prioritas utama bagi Chelsea; tak heran jika posisi tersebut tidak menjadi fokus utama pada bursa transfer Januari, mengingat betapa beratnya perjuangan The Blues saat itu. Kabar yang mengaitkan Shaw masuk akal, terutama di bursa transfer yang minim striker berpengalaman, namun ia memilih untuk tetap di Manchester. Schroder, yang memiliki potensi tinggi, kemudian menjadi opsi berikutnya dalam daftar incaran, namun kepindahannya ke Madrid diumumkan pekan lalu, meskipun Chelsea mengajukan tawaran besar.

    Paralluelo adalah nama menonjol yang masih tersedia di bursa transfer, namun ia pun telah menolak tawaran Chelsea. Menurut The Athletic, The Blues mengajukan tawaran kepada Paralluelo awal bulan ini, namun ditolak karena tidak memenuhi tuntutan gaji sang pemain, yang melebihi £1 juta per tahun.

    Pemain berusia 22 tahun ini merupakan sosok yang menarik. Kadang-kadang ditempatkan sebagai penyerang tengah dan kadang-kadang dimainkan di sayap, Paralluelo telah menunjukkan penampilan gemilang sekaligus mengecewakan sepanjang karier seniornya hingga saat ini, dengan konsistensi jangka panjang yang masih harus diraih di usianya yang masih muda. Arsenal, Lyon, Paris Saint-Germain, dan London City yang kaya raya semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan kehormatan membantu Paralluelo mencapai titik tersebut, sementara Chelsea jelas yakin mereka bisa mendapatkan nilai yang lebih baik di tempat lain.

  • Marie-Antoinette Katoto Lyon Women 2025-26Getty Images

    Hanya sedikit calon elit lainnya

    Di mana ya tempatnya? Mungkinkah di Lyon, di mana Marie-Antoinette Katoto belum benar-benar tampil gemilang sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari PSG?

    Pemain internasional Prancis ini pindah klub musim panas lalu, setelah hengkang dengan cara yang kurang harmonis dari ibu kota. Ia meninggalkan PSG sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut, dengan rekor 180 gol dalam 223 pertandingan. Namun, pada musim pertamanya bersama OL, ia hanya mencetak enam gol di liga dan satu gol di Liga Champions, dengan kesempatan bermain sebagai starter yang sulit didapat, terutama di kompetisi Eropa, di tengah persaingan untuk posisi No. 9 dengan Ada Hegerberg.

    Tidak ada indikasi bahwa Lyon akan melepas Katoto, yang menandatangani kontrak empat tahun musim panas lalu. Lagipula, ia telah menjadi pencetak gol yang konsisten dan brilian sepanjang kariernya hingga saat ini, dan satu musim yang kurang memuaskan—yang terjadi saat ia beradaptasi dengan gaya permainan Jonatan Giraldez—tidak akan menjadi masalah besar.

    Namun, jika Chelsea ingin mendatangkan penyerang tengah kelas atas untuk menjadi titik fokus serangan mereka, Katoto adalah salah satu dari sedikit nama elit yang terlintas di benak yang saat ini tidak berada dalam posisi yang sempurna di klubnya sendiri, dan karenanya, tidak kebal terhadap godaan yang mungkin ditawarkan Chelsea.

  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    Siap untuk langkah selanjutnya

    Selain Katoto, nama-nama pemain kelas dunia dan level elit lainnya sulit ditemukan. Barbra Banda, dari Orlando Pride, hanya memiliki sisa kontrak satu tahun di Amerika Serikat, sehingga wajar jika ia menjadi pemain yang akan menarik perhatian dan berpotensi mendapat tawaran dari klub lain. Namun demikian, kemungkinan besar dibutuhkan sesuatu yang luar biasa untuk membujuknya meninggalkan Florida. Sementara itu, Temwa Chawinga baru saja menandatangani kontrak baru berdurasi tiga tahun dengan Kansas City Current, setelah meraih penghargaan MVP dan Sepatu Emas NWSL dalam dua musim berturut-turut.

    Mungkin opsi terbaik lainnya bagi Chelsea—yang belum sepenuhnya berada di level elit namun telah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bisa mencapainya—adalah Romee Leuchter. Diboyong oleh PSG pada musim panas 2024, ia awalnya menjadi pemain cadangan bagi Katoto di musim pertamanya sebelum mengambil alih peran utama musim lalu, menyusul kepergian pemain internasional Prancis tersebut. Dengan status tersebut, Leuchter menjadi top skor di Ligue 1, mencetak 18 gol dalam hanya 17 penampilan sebagai starter.

    Leuchter masih berusia 25 tahun, sedang memasuki tahun terakhir kontraknya, dan pasti akan menjadi incaran klub-klub papan atas, dengan alasan yang kuat.

  • Michelle Agyemang England Euro 2025Getty

    Mencari talenta berpotensi tinggi?

    Atau apakah Chelsea ingin mengambil jalur serupa dengan yang pernah mereka coba lakukan bersama Schroder? Apakah mereka ingin merekrut pemain muda berbakat yang mereka yakini bisa menjadi pemain kelas dunia? Masalahnya, pemain seperti Schroder tidak tumbuh di pohon. Sebagai salah satu pencetak gol paling produktif di Eropa pada usia 19 tahun, dia benar-benar sosok yang langka.

    Salah satu dari sedikit nama sekelasnya yang ada, dalam hal striker muda yang telah menunjukkan kemampuan untuk tampil di level sangat tinggi di panggung besar dan mungkin sudah siap untuk langkah berikutnya, adalah Michelle Agyemang, pemain internasional Inggris berusia 20 tahun yang bermain untuk salah satu rival terbesar Chelsea: Arsenal. Meskipun masih dalam masa pemulihan dari cedera ACL, Agyemang menunjukkan kemampuannya untuk tampil di bawah tekanan tertinggi pada Euro 2025, di mana kontribusinya membantu The Lionesses mempertahankan gelar juara mereka.

    Namun, jalannya menuju tim utama Arsenal sangat kompetitif, terutama jika, seperti yang diperkirakan, The Gunners merekrut Selina Cerci untuk memperkuat lini penyerang tengah yang sudah dihuni oleh Alessia Russo dan Stina Blackstenius. Merekrut Agyemang mungkin merupakan langkah yang hampir mustahil bagi Chelsea, tetapi klub-klub papan atas akan bodoh jika tidak memantau situasinya, baik musim panas ini maupun di masa mendatang.

    Ada juga penyerang muda top lainnya di luar sana, tetapi mereka masih kurang teruji dan akan menjadi risiko yang jauh lebih besar, terutama dalam hal kontribusi langsung.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Target semakin berkurang

    Situasi lini depan Chelsea saat ini tidak sepenuhnya menjadi mimpi buruk. Meskipun sempat dikaitkan dengan Real Madrid oleh ESPN awal tahun ini, Ramirez masih bertahan di klub, dan kepindahan Schroder ke ibu kota Spanyol itu mungkin saja meredam minat mereka terhadap pemain internasional Kolombia tersebut. Ramirez mengalami musim yang sangat sulit musim lalu akibat cedera hamstring, namun ia sempat tampil dalam dua pertandingan untuk timnas negaranya pada awal Juni, yang merupakan pertanda baik. Kontribusi yang diberikan Ramirez bagi Chelsea pada musim 2024-25 juga sangat baik, dan Bompastor berharap ia dapat mengulanginya pada musim 2026-27.

    Beever-Jones juga diperkirakan akan tetap bertahan di klub, meskipun kontraknya akan berakhir musim panas ini dan belum ada pengumuman mengenai perpanjangan kontrak, dengan James dan Thompson juga menjadi opsi di lini depan jika diperlukan. Namun, seperti yang dipelajari Chelsea tahun lalu, satu atau dua cedera dapat dengan cepat mengikis kedalaman skuad dan menimbulkan masalah serius saat bersaing memperebutkan trofi, terutama jika hal itu memengaruhi performa di depan gawang.

    Jika The Blues ingin kembali ke puncak klasemen WSL, mereka harus merekrut seorang penyerang pada musim panas ini yang mampu membuat perbedaan. Siapa yang akan menjadi pilihan itu? Hal ini semakin tidak jelas.