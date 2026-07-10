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Bagaimana cara menghentikan Erling Haaland? Bek legendaris Inggris mencoba menjawab pertanyaan itu saat Three Lions diberi ‘kunci’ menuju kesuksesan di perempat final Piala Dunia
Kane & Bellingham menjadi bintang bagi Inggris
Dalam upaya berkelanjutan untuk mengakhiri 60 tahun kekecewaan, Inggris berhasil melaju ke perempat final turnamen besar lainnya — setelah sebelumnya mencapai semifinal Piala Dunia 2018 dan dua kali berturut-turut masuk final Kejuaraan Eropa.
Para pemain kunci tampil gemilang di bawah sorotan olahraga yang paling terang, dengan Jude Bellingham mengingatkan semua orang mengapa ia menikmati status ‘Galactico’ di Real Madrid. Di lini depan, kapten pemecah rekor Harry Kane sedang menunjukkan performa terbaik dalam kariernya.
- GOAL
Pertandingan perempat final melawan Norwegia akan digelar di Miami
Kane tetap tampil tajam dan akan menjadi ancaman nyata bagi Norwegia di Florida. Lawannya — penyerang Manchester City, Haaland — akan membuat barisan pertahanan Inggris tetap waspada di ujung lapangan yang lain.
Haaland saat ini telah mencetak tujuh gol di Piala Dunia, sementara Kane tertinggal satu gol dalam perburuan Sepatu Emas. Keduanya akan berupaya keras untuk tetap bersaing memperebutkan penghargaan individu tersebut saat saling berhadapan di markas tim NFL Miami Dolphins.
Bagaimana cara menghentikan Haaland yang sangat produktif itu?
Saat ditanya tentang cara yang ia terapkan untuk mencoba menghentikan pemain sekelas Haaland, Walker—mantan bek tengah timnas Inggris yang telah tampil dalam 59 pertandingan internasional—dalam wawancara terkait taruhanPiala Dunia mengatakan kepada GOAL: “Mari kita jujur, ini Piala Dunia, ada banyak pemain sepak bola hebat di sana, jadi tentu saja akan selalu sulit.
“Pemain seperti Haaland dan [Kylian] Mbappé, mereka tidak selalu terlibat dalam permainan, tapi mereka punya momen-momen brilian. Menurut saya, konsentrasi akan menjadi kunci saat kami menghadapi Norwegia. Karena, seperti yang kita semua lihat, Anda bisa membungkam Haaland selama 98 menit, tapi di menit ke-99 dia tiba-tiba muncul dan mencetak dua gol. Konsentrasi akan menjadi kunci, begitu pula kekompakan tim.
“Ketika ada pemain yang diusir seperti yang kami alami [di babak 16 besar melawan Meksiko], persatuan tim secara kolektiflah yang membawa hasil. Individu-individu mencetak gol, tapi persatuan tim itu—kita bisa lihat semua orang telah berkomitmen: ‘Kami tidak akan meninggalkan lapangan ini dengan kebobolan gol setelah [Jarell] Quansah diusir’.
“Saya pikir semua orang harus berkomitmen pada hal itu. Dan begitu seluruh tim berkomitmen, seperti yang saya lihat saat kami bermain di Piala Dunia, hal itu mulai meningkat. Seiring berjalannya babak demi babak, kekompakan itu semakin erat, dan saya pikir itulah yang harus mereka manfaatkan.
“Dan ini bukan soal satu bek yang mengawal Haaland, melainkan soal semua orang menjalankan perannya, semua orang bermain rapat, semua orang berlari ke depan, karena Anda tahu dia adalah pemain yang berbahaya.
“Saya tidak berpikir seluruh pertandingan ini hanya tentang Haaland, sama sekali tidak. Kita harus memenangkan pertarungan di seluruh lapangan. Namun, kekompakan yang telah mereka manfaatkan saat melawan Meksiko itu, harus mereka bawa juga saat menghadapi Norwegia.”
- Getty Images
Tuchel perlu melakukan penyesuaian taktis
Dengan Quansah menjalani skorsing dua pertandingan akibat kartu merah yang diterimanya di Stadion Azteca, serta kapten Chelsea Reece James yang belakangan ini sedang pulih dari cedera, timnas Inggris memang harus menghadapi masalah di lini pertahanan menjelang pertemuan dengan Haaland.
Namun, Thomas Tuchel memiliki cukup banyak pemain berkualitas di skuadnya sehingga ia bisa melakukan sedikit penyesuaian taktis tanpa mengganggu pola permainan tim secara keseluruhan. Jika The Three Lions mampu meredam satu penyerang nomor 9 yang mematikan pada akhir pekan ini, maka ada peluang besar bagi mereka untuk selangkah lebih dekat meniru prestasi legendaris tahun 1966.
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