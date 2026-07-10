Bagaimana cara menghentikan Erling Haaland? Bek legendaris Inggris mencoba menjawab pertanyaan itu saat Three Lions diberi ‘kunci’ menuju kesuksesan di perempat final Piala Dunia

Saat ditanya tentang cara yang ia terapkan untuk mencoba menghentikan pemain sekelas Haaland, Walker—mantan bek tengah timnas Inggris yang telah tampil dalam 59 pertandingan internasional—dalam wawancara terkait taruhanPiala Dunia mengatakan kepada GOAL: “Mari kita jujur, ini Piala Dunia, ada banyak pemain sepak bola hebat di sana, jadi tentu saja akan selalu sulit.

“Pemain seperti Haaland dan [Kylian] Mbappé, mereka tidak selalu terlibat dalam permainan, tapi mereka punya momen-momen brilian. Menurut saya, konsentrasi akan menjadi kunci saat kami menghadapi Norwegia. Karena, seperti yang kita semua lihat, Anda bisa membungkam Haaland selama 98 menit, tapi di menit ke-99 dia tiba-tiba muncul dan mencetak dua gol. Konsentrasi akan menjadi kunci, begitu pula kekompakan tim.

“Ketika ada pemain yang diusir seperti yang kami alami [di babak 16 besar melawan Meksiko], persatuan tim secara kolektiflah yang membawa hasil. Individu-individu mencetak gol, tapi persatuan tim itu—kita bisa lihat semua orang telah berkomitmen: ‘Kami tidak akan meninggalkan lapangan ini dengan kebobolan gol setelah [Jarell] Quansah diusir’.

“Saya pikir semua orang harus berkomitmen pada hal itu. Dan begitu seluruh tim berkomitmen, seperti yang saya lihat saat kami bermain di Piala Dunia, hal itu mulai meningkat. Seiring berjalannya babak demi babak, kekompakan itu semakin erat, dan saya pikir itulah yang harus mereka manfaatkan.

“Dan ini bukan soal satu bek yang mengawal Haaland, melainkan soal semua orang menjalankan perannya, semua orang bermain rapat, semua orang berlari ke depan, karena Anda tahu dia adalah pemain yang berbahaya.

“Saya tidak berpikir seluruh pertandingan ini hanya tentang Haaland, sama sekali tidak. Kita harus memenangkan pertarungan di seluruh lapangan. Namun, kekompakan yang telah mereka manfaatkan saat melawan Meksiko itu, harus mereka bawa juga saat menghadapi Norwegia.”