Ditanya apakah aktivitas transfer itu menegaskan posisi Arsenal saat ini, dengan daya tarik global klub yang sulit diabaikan, mantan penyerang Arsenal Dickov, yang berbicara dalam kerja sama dengan 247Bet, mengatakan kepada GOAL: “Ya. Saya pikir Anda membutuhkan itu untuk bersaing di level tertinggi ketika berstatus juara Liga Primer Inggris.

“Untuk melangkah lebih jauh dan mencapai final Liga Champions, Anda perlu mendatangkan pemain yang akan meningkatkan kualitas tim, bukan hanya sebelas pemain inti, tetapi juga skuad secara keseluruhan. Itu juga menciptakan persaingan yang sehat di dalam tim.

“Saya pikir Konsa adalah rekrutan yang luar biasa, karena Saliba sedang absen dan kehadirannya sangat dirindukan. Bagi saya, Bruno adalah salah satu gelandang terbaik di Liga Primer Inggris.”

Dickov menambahkan soal kepindahan Guimaraes dari Newcastle ke Arsenal dengan nilai transfer £75 juta ($99 juta): “Saya pikir kehadirannya menambah sedikit energi dan pengalaman. Mungkin juga sedikit meringankan beban Declan, karena dia tampil luar biasa selama dua atau tiga tahun terakhir. Dia tidak bisa terus melakukan semuanya sendirian di lini tengah.

“[Myles] Lewis-Skelly masuk dan tampil sangat baik, tetapi dia masih muda. Odegaard banyak absen karena cedera musim lalu, meski dia mengawali musim ini dengan sangat, sangat baik.

“Namun, saya pikir pemain seperti Bruno bisa masuk dan sedikit mengurangi tekanan pada Declan dan Martin. Saya bisa membayangkan dia pada akhirnya bermain sebagai starter setiap pekan dan menjadi bagian penting dari tim Arsenal, meski saat ini dia masuk sebagai pemain pengganti, karena menurut saya dia pemain yang luar biasa.”