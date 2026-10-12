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Bagaimana Bruno Guimaraes, ‘pemain luar biasa’, akan membantu Declan Rice di Arsenal, serta prediksi mantan penyerang Arsenal bahwa ia akan ‘menjadi starter setiap pekan’
Arsenal memiliki kedalaman skuad yang mengesankan
Guimaraes masuk sebagai pemain pengganti setelah laga berjalan sedikit lebih dari satu jam. Arsenal baru saja menyamakan kedudukan lewat gol Riccardo Calafiori yang membalas gol pembuka James Justin ketika Mikel Arteta memutuskan melakukan pergantian pemain. Belum genap tujuh menit berada di lapangan, mantan bintang Newcastle Bruno melepaskan tembakan keras yang tak terbendung dari tepi kotak penalti ke sudut bawah gawang.
Kapten Odegaard dan pemain timnas Inggris Rice sama-sama terlibat dalam proses terciptanya gol itu. Odegaard mengoper bola ke kaki Rice, yang menyentilnya di antara kedua kakinya sendiri ke ruang kosong sekitar 17,4 meter dari gawang. Guimaraes menuntaskannya, sekaligus menegaskan alasan Arsenal berstatus juara bertahan.
Klub raksasa London utara itu memiliki kedalaman skuad yang mengesankan. Guimaraes, Viktor Gyokeres, Mikel Merino, Eberechi Eze, Jurrien Timber, dan pemain berbakat berusia belasan tahun Max Dowman termasuk dalam daftar pemain cadangan.
Ezri Konsa mendapat tempat di susunan pemain inti untuk membantu menutupi absennya William Saliba akibat cedera, tetapi ia juga menjadi pemain lain yang bergabung dengan Arsenal pada musim panas meski tidak mendapat jaminan bermain reguler dalam jangka panjang.
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Mengapa rekrutan musim panas sangat menguntungkan Arsenal
Ditanya apakah aktivitas transfer itu menegaskan posisi Arsenal saat ini, dengan daya tarik global klub yang sulit diabaikan, mantan penyerang Arsenal Dickov, yang berbicara dalam kerja sama dengan 247Bet, mengatakan kepada GOAL: “Ya. Saya pikir Anda membutuhkan itu untuk bersaing di level tertinggi ketika berstatus juara Liga Primer Inggris.
“Untuk melangkah lebih jauh dan mencapai final Liga Champions, Anda perlu mendatangkan pemain yang akan meningkatkan kualitas tim, bukan hanya sebelas pemain inti, tetapi juga skuad secara keseluruhan. Itu juga menciptakan persaingan yang sehat di dalam tim.
“Saya pikir Konsa adalah rekrutan yang luar biasa, karena Saliba sedang absen dan kehadirannya sangat dirindukan. Bagi saya, Bruno adalah salah satu gelandang terbaik di Liga Primer Inggris.”
Dickov menambahkan soal kepindahan Guimaraes dari Newcastle ke Arsenal dengan nilai transfer £75 juta ($99 juta): “Saya pikir kehadirannya menambah sedikit energi dan pengalaman. Mungkin juga sedikit meringankan beban Declan, karena dia tampil luar biasa selama dua atau tiga tahun terakhir. Dia tidak bisa terus melakukan semuanya sendirian di lini tengah.
“[Myles] Lewis-Skelly masuk dan tampil sangat baik, tetapi dia masih muda. Odegaard banyak absen karena cedera musim lalu, meski dia mengawali musim ini dengan sangat, sangat baik.
“Namun, saya pikir pemain seperti Bruno bisa masuk dan sedikit mengurangi tekanan pada Declan dan Martin. Saya bisa membayangkan dia pada akhirnya bermain sebagai starter setiap pekan dan menjadi bagian penting dari tim Arsenal, meski saat ini dia masuk sebagai pemain pengganti, karena menurut saya dia pemain yang luar biasa.”
Arteta yakin Guimaraes masih bisa menunjukkan lebih banyak lagi
Guimaraes, yang juga mencetak gol spektakuler dari jarak jauh dalam kemenangan di kandang Sunderland pada September, melakoni debut kandangnya untuk Arsenal saat menghadapi Leeds, setelah sebelumnya tampil dalam lima pertandingan tandang.
Arteta meyakini pemain yang pramusimnya terganggu oleh saga transfer bernilai besar itu masih bisa menunjukkan kemampuan lebih. Pelatih Arsenal tersebut mengatakan setelah kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Leeds: “Inilah standar Arsenal. Setiap pekan, setiap pertandingan, setiap menit, setiap aksi, kalian harus berada di level itu. Saat melawan Brighton, dia tidak mencapai level tersebut. Hari ini dia jauh lebih baik. Dia masih bisa tampil jauh lebih baik dibandingkan dalam pertandingan-pertandingan yang telah dijalaninya.
“Itulah yang harus kami tuntut. Itu pula yang saya tuntut dari diri sendiri. Saya akan menuntut hal yang sama dari para pemain karena jika kami melakukannya, standar kami akan meningkat dan kami akan menjadi tim yang lebih baik.”
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Jadwal Arsenal 2026-27: Liga Champions jadi agenda berikutnya
Arsenal, yang tetap berada di posisi kedua klasemen Liga Primer setelah enam pekan pertandingan, tertinggal tiga poin dari Manchester City yang belum kehilangan poin, akan kembali berlaga di Liga Champions pada Selasa saat menjamu Lille.
Guimaraes akan mengincar tempat di susunan pemain inti dalam laga tersebut. Arteta pun memiliki kesempatan untuk merotasi skuad dan memberi waktu istirahat yang sangat dibutuhkan pemain seperti Odegaard dan Rice, seiring hadirnya tambahan tenaga di lini tengahnya.
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