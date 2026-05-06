Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Bagaimana Barcelona tahu bahwa wonderkid Lamine Yamal memiliki kualitas ‘istimewa’ yang sama dengan Lionel Messi, sang GOAT
Menemukan bakat langka
Menurut SPORT, Javier Saviola telah berbagi kesan pertamanya tentang Yamal selama menjabat sebagai asisten pelatih Oscar Lopez untuk tim Juvenil A. Potensi awal itu terwujud ketika Yamal melakukan debutnya di La Liga pada 29 April 2023, dengan bermain selama tujuh menit dalam kemenangan 4-0 atas Real Betis. Berbekal pengalamannya yang luas, Saviola mencatat bahwa Yamal memiliki aura yang langka. "Kami melihat Lamine berbeda dari yang lain, misalnya, dalam cara dia menguasai lapangan. Ketika Anda melihat pemain seperti Messi, yang sempat saya saksikan saat berusia 12-13 tahun, Anda langsung menyadarinya, karena Anda telah lama berkecimpung di dunia sepak bola," jelas Saviola.
- AFP
Mengasuh calon bintang masa depan
Meskipun kemampuan teknis remaja itu tak terbantahkan, staf pelatih di La Masia sangat fokus pada aspek psikologis dalam perkembangan pesatnya. Pengelolaan yang cermat tersebut telah membuahkan hasil yang luar biasa, dengan pemain berusia 18 tahun itu telah mencatatkan 151 penampilan untuk Barcelona, mencetak 49 gol, dan memberikan 52 assist. Saviola menekankan bahwa prioritasnya adalah mempersiapkannya secara mental untuk sepak bola level tertinggi. "Kami tidak khawatir dengan kemampuan sepak bolanya, melainkan bagaimana mengelolanya, karena kami tahu bahwa di masa depan ia akan memiliki peluang besar untuk masuk ke tim utama Barça," akunya. "Ketika seorang pemain muda menunjukkan sesuatu yang berbeda, terutama kualitas yang langka pada usia tersebut, Anda tahu ada sesuatu yang istimewa."
Pengaruh Xavi dan era keemasan
Mantan penyerang tersebut menyoroti peran krusial yang dimainkan oleh Xavi Hernandez dalam mengoptimalkan potensi generasi emas ini. Di bawah asuhan Xavi, Yamal mulai mengumpulkan koleksi trofi yang mengesankan, yang kini mencakup dua gelar La Liga, dua Piala Super Spanyol, satu Copa del Rey, dan gelar Kejuaraan Eropa 2024 bersama timnas Spanyol. Ia juga meraih penghargaan individu seperti TM-Player of the Season 2025, dan secara luar biasa finis di posisi kedua dalam peringkat Ballon d'Or 2025 di belakang Ousmane Dembele. "Selain Yamal, ada juga Hector Fort dan dua atau tiga pemain lainnya. Itu benar-benar proses yang luar biasa yang bahkan langsung disadari oleh Xavi dan ia meminta referensi tentangnya kepada kami," kata Saviola, mengungkapkan kebanggaan yang sangat besar atas kemajuan pesat mereka.
- AFP
Bagaimana nasib Barcelona asuhan Flick selanjutnya?
Ke depan, Barcelona memiliki fondasi yang kokoh di bawah asuhan Hansi Flick. Yamal tampil sangat memukau musim ini, sebelum mengalami cedera yang tidak terduga, dengan mencetak 24 gol dan 18 assist dalam 45 pertandingan di semua kompetisi. Saviola memuji kedisiplinan taktis sang manajer. "Bagi seorang pelatih, ini sungguh luar biasa, karena ia bisa memilih pemain mana pun dan tahu bahwa mereka semua akan tampil maksimal," pungkasnya.