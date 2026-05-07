Bagaimana Barcelona Bisa Mencetak Sejarah Gelar La Liga dalam Laga El Clásico Melawan Real Madrid

Semua sudah siap untuk malam yang bersejarah di Catalonia, saat Barcelona bersiap menghadapi Real Madrid dengan peluang untuk dinobatkan sebagai juara Spanyol. Saat ini unggul 11 poin dari rival mereka di puncak klasemen, kemenangan pada hari Minggu akan secara matematis memastikan Blaugrana sebagai raja La Liga untuk musim 2025-26. Belum pernah dalam sejarah panjang dan penuh cerita dari rivalitas ini, Barcelona berhasil mengamankan gelar liga secara khusus dalam pertandingan Clasico, seperti yang dilaporkan oleh MARCA.

Harapan sangat tinggi di kandang yang baru saja direnovasi ini. Terakhir kali Los Blancos mengunjungi stadion ini pada Maret 2023, mereka kalah 2-1 di bawah kepemimpinan Xavi. Kini, dengan Hansi Flick sebagai pelatih, atmosfer stadion bergema dengan kemungkinan terjadinya pukulan telak yang menentukan. Meskipun hasil imbang sudah cukup untuk memastikan trofi secara matematis, klub ini berupaya meraih kemenangan telak untuk menegaskan dominasi mereka di liga domestik tahun ini.