Bagaimana Barcelona Bisa Mencetak Sejarah Gelar La Liga dalam Laga El Clásico Melawan Real Madrid
Pertemuan dengan takdir
Semua sudah siap untuk malam yang bersejarah di Catalonia, saat Barcelona bersiap menghadapi Real Madrid dengan peluang untuk dinobatkan sebagai juara Spanyol. Saat ini unggul 11 poin dari rival mereka di puncak klasemen, kemenangan pada hari Minggu akan secara matematis memastikan Blaugrana sebagai raja La Liga untuk musim 2025-26. Belum pernah dalam sejarah panjang dan penuh cerita dari rivalitas ini, Barcelona berhasil mengamankan gelar liga secara khusus dalam pertandingan Clasico, seperti yang dilaporkan oleh MARCA.
Harapan sangat tinggi di kandang yang baru saja direnovasi ini. Terakhir kali Los Blancos mengunjungi stadion ini pada Maret 2023, mereka kalah 2-1 di bawah kepemimpinan Xavi. Kini, dengan Hansi Flick sebagai pelatih, atmosfer stadion bergema dengan kemungkinan terjadinya pukulan telak yang menentukan. Meskipun hasil imbang sudah cukup untuk memastikan trofi secara matematis, klub ini berupaya meraih kemenangan telak untuk menegaskan dominasi mereka di liga domestik tahun ini.
Berusaha memecahkan rekor kemenangan bersejarah di El Clásico
Di luar daya tarik langsung trofi La Liga, ada sebuah tonggak sejarah statistik yang berpotensi mengubah peta kekuatan dalam sejarah sepak bola Spanyol. Saat ini, dalam kompetisi resmi, Madrid telah mengoleksi 106 kemenangan dibandingkan dengan 105 milik Barcelona, yang berarti kemenangan kandang akhir pekan ini akan menyamakan rekor head-to-head sepanjang masa. Ini adalah kesempatan langka bagi tim Catalan untuk menghapus defisit yang telah berlangsung bertahun-tahun sekaligus merayakan gelar liga.
Momentum saat ini sangat menguntungkan tuan rumah. Flick telah mengubah Spotify Camp Nou menjadi benteng yang tak tertembus musim ini, dengan mempertahankan rekor sempurna di hadapan pendukung tuan rumah. Dari 17 pertandingan kandang yang dimainkan di berbagai tempat selama periode renovasi stadion, Barca telah mengamankan 17 kemenangan, mencetak 52 gol, dan hanya kebobolan sembilan gol. Ketangguhan pertahanan dan gaya menyerang yang apik ini telah menjadikan mereka tim tuan rumah yang paling ditakuti di Eropa musim ini.
Kesulitan Real Madrid saat bertanding di kandang lawan
Berbeda jauh dengan performa sempurna Barcelona di kandang, Real Madrid justru mengalami kesulitan saat bertanding di kandang lawan. Tim asal ibu kota Spanyol ini tampak rentan saat bermain jauh dari Bernabeu, hingga kehilangan poin di hampir separuh laga tandang mereka musim ini. Secara spesifik, tim asuhan Alvaro Arbeloa telah mencatatkan tiga kekalahan dan empat hasil imbang dalam 17 pertandingan tandang, sebuah tren performa yang memungkinkan Barcelona membangun keunggulan besar di puncak klasemen.
Keunggulan psikologis juga ada di pihak Blaugrana. Mereka sudah merasakan kemenangan atas rival mereka musim ini, setelah mengalahkan mereka di final Piala Super Spanyol di Arab Saudi. Dengan laporan internal yang menunjukkan bahwa suasana di ruang ganti Madrid sedang tegang, Barcelona mencium peluang. Mereka belum pernah kalah dalam El Clasico kandang domestik sejak Oktober 2023, dan mereka tidak berniat membiarkan rekor itu berakhir saat taruhannya begitu tinggi.
Sebuah mosaik dan sebuah perayaan yang sedang dipersiapkan
Untuk merayakan potensi gelar juara, Barcelona merencanakan pertunjukan visual yang spektakuler. Laporan lain dari MARCA menyebutkan bahwa klub sedang menyiapkan mosaik raksasa untuk menyambut para pemain saat mereka keluar dari terowongan, dengan tujuan menghidupkan kembali atmosfer menakutkan dari pertandingan-pertandingan legendaris sebelumnya. Tiket pertandingan ini telah menjadi barang paling dicari di kota tersebut, dengan permintaan yang melebihi kapasitas stadion karena para penggemar berebut untuk menjadi bagian dari malam bersejarah ini.
Jika hasilnya sesuai rencana, kota ini diperkirakan akan meledak dalam perayaan, meskipun parade gelar resmi di jalan-jalan Barcelona dilaporkan dijadwalkan pada Senin, 11 Mei. Bagi Flick dan para pemainnya, fokus tetap sepenuhnya tertuju pada 90 menit pertandingan melawan tim Madrid yang akan melakukan segala daya upaya untuk menghindari menjadi latar belakang pesta Barca.