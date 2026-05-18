Bagaimana Arsenal mengatasi masalah Khvicha Kvaratskhelia? Legenda Arsenal, Ray Parlour, mengakui adanya ‘kekhawatiran’ terkait posisi bek kanan menjelang laga final Liga Champions melawan PSG
Arsenal bertekad mencetak sejarah dengan meraih gelar Liga Champions
Itulah salah satu dari banyak pertanyaan yang sedang dipikirkan Mikel Arteta menjelang dua pekan yang akan menentukan warisannya bersama Arsenal. Dua trofi besar masih bisa diraih di Emirates Stadium, baik di kompetisi domestik maupun kontinental.
Pemimpin klasemen Liga Premier ini berupaya meraih gelar juara liga Inggris pertama sejak era ‘Invincibles’ yang legendaris pada musim 2003-04. Masih ada dua pertandingan tersisa di jadwal tersebut, dengan Manchester City dan Pep Guardiola terus membayangi The Gunners.
Setelah jadwal tersebut selesai, perhatian akan beralih ke urusan Liga Champions. Arsenal belum pernah mengangkat trofi ikonik tersebut, namun memiliki kesempatan untuk mencatat sejarah baru di Budapest. Mengalahkan PSG bukanlah tugas yang mudah.
Tim asuhan Arteta memiliki banyak pemain penentu kemenangan - seperti Bukayo Saka dan Viktor Gyokeres - tetapi mereka tidak perlu diingatkan bahwa mereka akan menghadapi pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele, sensasi Golden Boy Desire Doue, dan pesulap asal Georgia Kvaratskhelia.
Masalah di posisi bek kanan menjadi kendala bagi Kvaratskhelia di Arsenal
Arsenal harus kehilangan Jurrien Timber dan Ben White akibat cedera yang tak terduga belakangan ini, sehingga membuat mereka kekurangan opsi di posisi bek kanan, yang memicu kekhawatiran di kalangan pendukung di London Utara.
Ditanya tentang bagaimana The Gunners mengatasi hal tersebut, Parlour - saat berbicara kepada GOAL atas nama 10bet, yang menawarkan penawaran pendaftaran kepada para petaruh - mengatakan mengenai tantangan yang akan dihadirkan Kvaratskhelia: “Bagi saya, dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya lihat dalam waktu yang lama. Maksud saya, dia hebat - apa yang dia lakukan dengan bola, dia memotong ke dalam. Jadi itu sedikit mengkhawatirkan.
“Saya tidak tahu sudah berapa lama Timber absen. Lama sekali. Apakah dia bisa langsung memasukkannya kembali, saya tidak tahu, karena situasinya berbeda ketika Anda absen begitu lama karena cedera. Anda tidak bisa tiba-tiba masuk dan langsung tampil bagus. Jadi akan menarik melihat apa yang bisa dia lakukan di sana. Saya tidak tahu. Maksud saya, itu akan menjadi kekhawatiran baginya, tidak diragukan lagi.
“Siapa pun yang bermain di sana harus memberikan segalanya. Sebagai bek kanan, Anda tidak akan terlalu sering maju ke depan; Anda akan lebih berfokus pada pertahanan melawan dia karena Anda tahu apa yang bisa dia lakukan. Jadi, saya pikir para bek sayap tidak akan maju ke depan seperti biasa.
“Saya pikir itu akan menjadi barisan belakang yang lebih terstruktur, dengan mengatakan, ‘Baiklah, biarkan rekan-rekan di depan kami yang mencetak gol jika kami bisa maju, tapi kami pastikan tidak terjebak dalam posisi yang salah’, karena kamu tahu seberapa bagus mereka dalam serangan balik dan seberapa bagus mereka saat menyerang. Saya pikir itulah cara Mikel Arteta akan menghadapi pertandingan ini.”
Arteta tetap optimis menjelang final Liga Champions
Tak mengherankan, Arteta tetap merahasiakan rencananya, dengan pelatih kepala Arsenal itu enggan membocorkan apa pun terkait pemilihan pemain dan formasi taktis. Pernyataan resmi yang keluar dari Emirates Stadium tetap positif dan optimis.
Ketika ditanya tentang sisi kanan lini belakang empat pemainnya, dengan PSG mulai terlihat di cakrawala, Arteta mengatakan: “Kami perlu mencari alternatif. Dua pemain yang kami miliki di sana saat ini tidak tersedia. Kami perlu mencari dan melakukan hal lain.
“Hal baiknya adalah kami telah mengalami hal itu di seluruh lapangan musim ini. Ketika kami menghadapi masalah, biasanya, mereka juga berada di posisi yang sama. Kami berhasil menemukan level performa dan konsistensi yang tepat. Saya yakin kami akan melakukannya.”
Jadwal pertandingan Arsenal: Tinggal dua laga Liga Premier dalam perebutan gelar juara
Sebelum berhadapan dengan Kvaratskhelia dan kawan-kawan, Arsenal harus terlebih dahulu mengalahkan Burnley dan Crystal Palace dalam laga Liga Premier. Pertandingan pertama akan digelar di Emirates pada hari Senin, sebelum bertandang ke Selhurst Park di selatan London pada hari Minggu.
Mendapatkan poin maksimal dari dua laga tersebut akan membawa gelar juara pertama dalam 22 tahun, yang akan membangun kepercayaan diri dan optimisme menjelang laga krusial melawan rival Prancis yang berpotensi mencatat sejarah di Puskas Arena.