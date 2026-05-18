Bagaimana Arsenal mengatasi masalah Khvicha Kvaratskhelia? Legenda Arsenal, Ray Parlour, mengakui adanya ‘kekhawatiran’ terkait posisi bek kanan menjelang laga final Liga Champions melawan PSG

Arsenal harus kehilangan Jurrien Timber dan Ben White akibat cedera yang tak terduga belakangan ini, sehingga membuat mereka kekurangan opsi di posisi bek kanan, yang memicu kekhawatiran di kalangan pendukung di London Utara.

Ditanya tentang bagaimana The Gunners mengatasi hal tersebut, Parlour mengatakan mengenai tantangan yang akan dihadirkan Kvaratskhelia: "Bagi saya, dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya lihat dalam waktu yang lama. Maksud saya, dia hebat - apa yang dia lakukan dengan bola, dia memotong ke dalam. Jadi itu sedikit mengkhawatirkan.

“Saya tidak tahu sudah berapa lama Timber absen. Lama sekali. Apakah dia bisa langsung memasukkannya kembali, saya tidak tahu, karena situasinya berbeda ketika Anda absen begitu lama karena cedera. Anda tidak bisa tiba-tiba masuk dan langsung tampil bagus. Jadi akan menarik melihat apa yang bisa dia lakukan di sana. Saya tidak tahu. Maksud saya, itu akan menjadi kekhawatiran baginya, tidak diragukan lagi.

“Siapa pun yang bermain di sana harus memberikan segalanya. Sebagai bek kanan, Anda tidak akan terlalu sering maju ke depan; Anda akan lebih berfokus pada pertahanan melawan dia karena Anda tahu apa yang bisa dia lakukan. Jadi, saya pikir para bek sayap tidak akan maju ke depan seperti biasa.

“Saya pikir itu akan menjadi barisan belakang yang lebih terstruktur, dengan mengatakan, ‘Baiklah, biarkan rekan-rekan di depan kami yang mencetak gol jika kami bisa maju, tapi kami pastikan tidak terjebak dalam posisi yang salah’, karena kamu tahu seberapa bagus mereka dalam serangan balik dan seberapa bagus mereka saat menyerang. Saya pikir itulah cara Mikel Arteta akan menghadapi pertandingan ini.”