Bagaimana Andoni Iraola berencana menemukan kembali serangan Liverpool setelah era Mohamed Salah

Baru sedikit lebih dari dua bulan sejak Salah meninggalkan Liverpool, klub itu masih menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa jimat mereka asal Mesir. Manajer baru Iraola kini sedang menerapkan pendekatan taktis baru untuk mengisi kekosongan besar tersebut.

Alih-alih merekrut pengganti langsung berkaki kiri untuk sisi kanan, Liverpool memilih untuk sepenuhnya mengubah keseimbangan serangan mereka. Klub menjadikan Barcola sebagai salah satu perekrutan termahal dalam sejarah mereka untuk memikul peran utama dalam lini serang. Barcola datang dari Paris Saint-Germain setelah membukukan 13 gol dan tujuh assist yang impresif musim lalu. Namun, pemain Prancis berkaki kanan itu paling efektif saat bergerak menusuk dari sisi kiri, yang pada praktiknya membalik peran lama Salah.