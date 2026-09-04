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Bagaimana Andoni Iraola berencana menemukan kembali serangan Liverpool setelah era Mohamed Salah
Kehidupan setelah legenda Anfield
Baru sedikit lebih dari dua bulan sejak Salah meninggalkan Liverpool, klub itu masih menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa jimat mereka asal Mesir. Manajer baru Iraola kini sedang menerapkan pendekatan taktis baru untuk mengisi kekosongan besar tersebut.
Alih-alih merekrut pengganti langsung berkaki kiri untuk sisi kanan, Liverpool memilih untuk sepenuhnya mengubah keseimbangan serangan mereka. Klub menjadikan Barcola sebagai salah satu perekrutan termahal dalam sejarah mereka untuk memikul peran utama dalam lini serang. Barcola datang dari Paris Saint-Germain setelah membukukan 13 gol dan tujuh assist yang impresif musim lalu. Namun, pemain Prancis berkaki kanan itu paling efektif saat bergerak menusuk dari sisi kiri, yang pada praktiknya membalik peran lama Salah.
- Getty Images Sport
Iraola menjelaskan solusi untuk sayap kanan
Dengan Barcola mendominasi sisi kiri, Liverpool menghadapi dilema taktis di flank seberang. Skuad saat ini memiliki empat winger kiri, tetapi tidak punya winger kanan alami setelah penutupan jendela transfer musim panas.
Prospek remaja Rio Ngumoha kesulitan di sisi kanan saat melawan Newcastle, sementara Cody Gakpo hanya sedikit lebih efektif saat menghadapi Nottingham Forest. Namun, Iraola meyakini rekrutan baru Víctor Munoz bisa menjadi solusi sempurna di area sayap.
"Víctor telah memainkan lebih banyak pertandingan di sisi kiri sepanjang kariernya, tetapi mungkin malah lebih baik di sisi kanan," jelas Iraola menjelang laga Premier League Liverpool melawan Ipswich Town.
Ngumoha didukung untuk mempelajari peran baru
Terlepas dari kesesuaian Munoz yang langsung terlihat untuk peran tersebut, Iraola tetap bertekad mengembangkan talenta-talenta mudanya di sisi kanan. Sang manajer bersikeras bahwa Ngumoha akan berkembang dengan lebih banyak pengalaman di posisi yang tidak familiar baginya itu.
"Kami tahu Rio bisa bermain di kiri dan menunjukkan kualitasnya," kata Iraola. "Dia perlu berkembang di kanan agar memberinya lebih banyak opsi untuk bermain. Dia masih sangat muda. [Namun] karena dia tidak tampil luar biasa dalam pertandingan pertama di kanan, kami tidak bisa mengatakan dia tidak akan pernah bermain di kanan lagi."
- AFP
Menyesuaikan serangan untuk Isak
Liverpool akan menguji skema taktik yang terus berkembang ini saat menghadapi Ipswich Town di Premier League pada Jumat. Iraola harus segera menemukan keseimbangan yang tepat untuk memastikan timnya tetap berbahaya di sepertiga akhir lapangan. Winger yang lebih tradisional di sisi kanan bisa sangat menguntungkan striker Alexander Isak. Penyerang Swedia yang punya postur fisik kuat itu berkembang sebagai striker kotak penalti dan membutuhkan suplai bola langsung untuk memaksimalkan ancaman golnya.
Sementara itu, Gakpo tetap menjadi bagian penting dari skuad setelah adanya minat transfer pada akhir musim panas dari Manchester City dan Tottenham. Pemain Belanda itu akan terus bersaing untuk mendapatkan menit bermain saat Liverpool menjalani era taktik baru ini.
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