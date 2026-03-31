Alessia Russo Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Ameé Ruszkai

Bagaimana Alessia Russo menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa, sementara bintang Arsenal dan Inggris itu kembali masuk dalam persaingan Ballon d'Or

Pembicaraan seputar kemampuan mencetak gol Alessia Russo telah mendominasi perbincangan mengenai pemain timnas Inggris ini sepanjang sebagian besar karier seniornya hingga saat ini. Hal ini semakin menonjol sejak kepindahannya dari Manchester United ke Arsenal tiga tahun lalu, dengan sorotan yang semakin intens akibat perpindahan tersebut serta fakta bahwa ia kini menjadi penyerang tengah utama tim Lionesses. Namun, khususnya dalam sepekan terakhir ini, Russo telah menunjukkan kemajuan luar biasa yang telah ia capai sehingga pembicaraan tersebut kini mulai usang.

Selasa lalu, sang penyerang mencetak gol yang sungguh memukau saat melawan Chelsea. Tendangan volinya, yang dilancarkan setelah sentuhan pertamanya mengatur posisi tembakan dengan sempurna, memberi Arsenal keunggulan krusial 3-1 menjelang leg kedua perempat final Liga Champions, yang akan digelar di Stamford Bridge pada Rabu. Empat hari kemudian, ia kembali beraksi, mencetak hat-trick di babak pertama saat The Gunners menghancurkan Tottenham 5-2 dalam derby London Utara.

Memecah kebuntuan dengan sundulan dan melengkapi hat-tricknya setelah mendapat hadiah dari kiper Tottenham Lize Kop, mungkin gol kedua itulah yang paling menggambarkan performa Russo saat ini. Dengan melakukan lari yang tepat waktu di belakang pertahanan Spurs, ia mengelabui Kop dan bahkan tidak menoleh untuk melihat arah gawang sebelum melepaskan tembakan keras yang melewati Toko Koga, bek Tottenham yang sedang menjaga garis gawang. Itu adalah gol ke-10 Russo dalam delapan pertandingan terakhirnya untuk klub dan tim nasional.

Musim lalu, Russo mencetak 19 gol, membantu Arsenal memenangkan Liga Champions dan Inggris memenangkan Kejuaraan Eropa, sehingga ia finis di posisi ketiga dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Ia telah melampaui catatan tersebut musim ini, dengan 23 gol dalam musim yang telah melihat bintang Inggris ini beradaptasi dan berkembang dengan cara baru, untuk menjaga pertahanan gelar Eropa The Gunners tetap di jalurnya dan peluangnya meraih Golden Ball 2026 tetap kuat.

    Pertanyaan yang perlu dijawab

    Russo didatangkan Arsenal secara gratis pada masa kepelatihan mantan pelatih kepala Jonas Eidevall, yang sebenarnya sudah berusaha memboyongnya dari United enam bulan sebelumnya dengan biaya transfer yang saat itu akan menjadi rekor dunia. Dapat dimengerti, mengingat saat itu tengah musim 2022-23, United tidak menerima tawaran sebesar £500.000 ($620.000) dari rival mereka di Women's Super League, tetapi upaya yang dilakukan The Gunners itu sudah cukup menjelaskan penilaian Eidevall terhadap sang pemain.

    Namun, ketika Russo tiba di London Utara, Eidevall sering ditanya tentang kemampuannya mencetak gol. Pemain internasional Inggris itu jelas unggul dalam banyak hal; permainan penguasaan bolanya termasuk yang terbaik di dunia, sementara kemampuannya untuk turun ke belakang atau melebar untuk terlibat dalam pembangunan serangan, serta menjadi pemain kunci dalam hal itu, langsung terlihat. Namun, dalam hal mencetak gol, Russo tidak selalu terlihat alami, terutama karena ia tidak selalu menempati posisi yang biasanya ditempati oleh seorang penyerang tengah.

    "Saya sudah mengatakan sejak awal bahwa kemampuan finishing-nya adalah yang terbaik yang pernah saya temui," kata Eidevall menjelang musim 2024-25. "Yang penting bagi Alessia adalah berkembang dan bermain serta posisi mencetak gol yang semakin sering dia temukan. Saya pikir sebagai penyerang, itu harus menjadi tujuan Anda sepanjang waktu, berada di posisi yang tepat, karena jika Anda berada di sana, gol akan datang sebagai konsekuensinya. Jika dia mendapatkan cukup peluang mencetak gol, gol pasti akan tercipta."

    Peningkatan yang signifikan

    Baik Inggris maupun Arsenal berupaya agar Russo lebih sering berada di posisi yang menguntungkan untuk mencetak gol. Akibatnya, statistik dasarnya pun membaik dan, seperti yang diprediksi Eidevall, jumlah golnya pun terus bertambah. Setelah mencetak 16 gol di semua kompetisi klub pada musim 2023-24, Russo mencetak 20 gol tahun lalu dan saat ini telah mencetak 19 gol musim ini, siap untuk meningkatkan jumlah golnya untuk musim kelima berturut-turut jika juga memperhitungkan masa-masa bermainnya di United.

    Dan meskipun Eidevall sangat yakin bahwa penyelesaiannya selalu fantastis, ada peningkatan yang jelas di bidang itu juga. Mungkin sebagian disebabkan oleh ketenangan Russo di depan gawang, yang mendapat manfaat dari konsistensi posisinya di area tersebut, tetapi sulit untuk tidak melihat penyelesaian indah Russo melawan Chelsea pekan lalu tanpa berpikir bahwa dia juga telah membuat kemajuan di bidang itu, meskipun itu bukan area utama yang perlu diperbaiki.

    "Dia adalah salah satu penyelesai terbaik yang pernah saya lihat," kata Renee Slegers, pelatih kepala Arsenal saat ini, dan asisten Eidevall selama masa jabatannya, pada akhir pekan lalu.

    "Saya pikir dalam pertandingan, yang Anda lihat sekarang adalah ketika dia berada di ruang yang tepat dengan waktu yang tepat, dia memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap apa yang dilakukannya dan saya pikir itulah yang telah membawanya ke level yang lebih tinggi," kata Slegers beberapa hari sebelumnya, setelah kemenangan atas Chelsea. "Dia sudah berada di level tertinggi, hampir, tetapi dia hanya memenangkan selisih kecil itu saat ini."

    Beradaptasi dan berkembang

    Yang paling mengesankan adalah Russo mampu menunjukkan semua itu meski ditempatkan sebagai gelandang serang (No. 10). Itulah posisi yang ia tempati saat Arsenal menjamu Chelsea pekan lalu dan juga saat mereka mengalahkan West Ham akhir pekan lalu. Ia mencetak gol di kedua pertandingan tersebut.

    "Itu adalah sesuatu yang mungkin pada awalnya sedikit sulit bagi saya," aku Russo pada Sabtu, saat berbicara di Sky Sports setelah kemenangan atas Tottenham. "Saya rasa sekarang saya lebih memahami detail posisi nomor 10, jadi saya merasa sedikit lebih mudah. Saat menguasai bola, saya menyukai keduanya, karena keduanya menawarkan aspek berbeda dalam permainan saya."

    Hal itu selalu terasa seperti dilema bagi Russo. Jika Anda memaksanya menjadi penyerang tengah tradisional yang selalu mengintai di kotak penalti, dan melarangnya bergerak ke sayap atau turun ke belakang untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, apakah Anda akan kehilangan sebagian dari kehebatannya? Namun, Slegers mungkin benar dalam hal membiarkan semua aspek permainan Russo bersinar.

    Duo mematikan

    Hal itu bukan hanya karena Slegers sesekali menempatkan Russo di posisi nomor 10, tetapi juga karena ia lebih sering memasukkannya ke dalam susunan pemain inti bersama Stina Blackstenius. Itu adalah taktik yang sesekali dicoba oleh Eidevall, namun hanya diterapkan pada kesempatan yang jarang. Slegers, bagaimanapun, lebih sering menggunakannya, terutama belakangan ini, dan melihat kemitraan yang berkembang di antara keduanya.

    Hal ini memungkinkan Russo untuk menempati ruang yang lebih dalam tanpa membuat Arsenal kehilangan kehadiran yang konsisten di kotak penalti, sekaligus menciptakan suasana yang tidak terduga dalam serangan The Gunners. Hal ini karena Blackstenius telah menunjukkan kekuatannya dalam mengisi posisi lain, sehingga memungkinkan Russo untuk menerobos ke ruang nomor 9, yang terkadang mengejutkan lawan.

    Gambaran yang lebih luas

    Russo bukanlah pencetak gol ulung seperti Khadija Shaw dari Manchester City, misalnya, atau Ewa Pajor dari Barcelona. Di lima liga teratas Eropa, tak ada yang mencetak lebih banyak gol musim ini daripada Shaw, sementara Pajor berada di peringkat ketiga dalam daftar tersebut. Claudia Pina dari Barcelona, seorang penyerang yang lebih serba bisa, berada di antara kedua striker tradisional tersebut dalam daftar.

    Namun, Russo terus berkembang di bidang tersebut sambil tetap menonjolkan permainan serba bisa-nya, yang memungkinkan timnya juga meraih kesuksesan. Bagaimanapun, itulah hal terpenting dalam sepak bola, dan hal itu juga berperan ketika menyangkut penghargaan seperti Ballon d'Or.

    Kontribusi Russo untuk Arsenal dan Inggris musim lalu tidak terbatas pada golnya, atau bahkan assistnya. Apa yang dilakukannya saat tidak menguasai bola, atau saat timnya menguasai bola, juga sangat vital dan membantu The Gunners memenangkan Liga Champions sementara The Lionesses menjuarai Euro 2025, dua prestasi yang berperan dalam mengangkat peringkat Russo di Ballon d'Or.

    Setiap tim membutuhkan hal yang berbeda dari penyerang tengah mereka, dan bagi Arsenal maupun Inggris, pemain berusia 27 tahun ini memenuhi semua kriteria.

    Memperkuat argumennya untuk meraih Ballon d'Or

    Persaingan perebutan Bola Emas 2026 cukup menarik. Aitana Bonmati telah memenangkan tiga Bola Emas terakhir, namun kali ini ia harus melepaskan gelarnya, karena sayangnya ia absen hampir sepanjang musim akibat cedera. Meskipun demikian, Barca tampil luar biasa dan tampak sebagai kandidat terdepan untuk Liga Champions, sehingga Pina, Pajor, dan Alexia Putellas akan menjadi favorit untuk menjadi pemenang tahun 2026, dengan pesaing lain bergantung pada siapa yang mampu menghadapi tantangan untuk bersaing dengan tim Catalan demi trofi besar tersebut.

    Itulah yang dilakukan Russo dan Arsenal tahun lalu, mengalahkan Barcelona di final dan menciptakan kejutan besar. Kemenangan itu tidak terbukti menjadi katalisator untuk tantangan gelar WSL yang banyak diharapkan musim ini, namun, asalkan tidak terjadi kekalahan di Stamford Bridge pada Rabu, The Gunners tetap berada di jalur untuk mempertahankan gelar Eropa mereka.

    Selama hal itu terjadi, Russo kemungkinan besar akan kembali berada di barisan terdepan saat malam Ballon d'Or tiba, dengan peningkatan berkelanjutan dan penampilannya yang konsisten menunjukkan mengapa ia pantas mendapatkannya.

