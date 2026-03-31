Bagaimana Alessia Russo menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa, sementara bintang Arsenal dan Inggris itu kembali masuk dalam persaingan Ballon d'Or

Selasa lalu, sang penyerang mencetak gol yang sungguh memukau saat melawan Chelsea. Tendangan volinya, yang dilancarkan setelah sentuhan pertamanya mengatur posisi tembakan dengan sempurna, memberi Arsenal keunggulan krusial 3-1 menjelang leg kedua perempat final Liga Champions, yang akan digelar di Stamford Bridge pada Rabu. Empat hari kemudian, ia kembali beraksi, mencetak hat-trick di babak pertama saat The Gunners menghancurkan Tottenham 5-2 dalam derby London Utara.
Memecah kebuntuan dengan sundulan dan melengkapi hat-tricknya setelah mendapat hadiah dari kiper Tottenham Lize Kop, mungkin gol kedua itulah yang paling menggambarkan performa Russo saat ini. Dengan melakukan lari yang tepat waktu di belakang pertahanan Spurs, ia mengelabui Kop dan bahkan tidak menoleh untuk melihat arah gawang sebelum melepaskan tembakan keras yang melewati Toko Koga, bek Tottenham yang sedang menjaga garis gawang. Itu adalah gol ke-10 Russo dalam delapan pertandingan terakhirnya untuk klub dan tim nasional.
Musim lalu, Russo mencetak 19 gol, membantu Arsenal memenangkan Liga Champions dan Inggris memenangkan Kejuaraan Eropa, sehingga ia finis di posisi ketiga dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Ia telah melampaui catatan tersebut musim ini, dengan 23 gol dalam musim yang telah melihat bintang Inggris ini beradaptasi dan berkembang dengan cara baru, untuk menjaga pertahanan gelar Eropa The Gunners tetap di jalurnya dan peluangnya meraih Golden Ball 2026 tetap kuat.