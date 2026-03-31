Bagaimana Alessia Russo menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa, sementara bintang Arsenal dan Inggris itu kembali masuk dalam persaingan Ballon d'Or

Russo didatangkan Arsenal secara gratis pada masa kepelatihan mantan pelatih kepala Jonas Eidevall, yang sebenarnya sudah berusaha memboyongnya dari United enam bulan sebelumnya dengan biaya transfer yang saat itu akan menjadi rekor dunia. Dapat dimengerti, mengingat saat itu tengah musim 2022-23, United tidak menerima tawaran sebesar £500.000 ($620.000) dari rival mereka di Women's Super League, tetapi upaya yang dilakukan The Gunners itu sudah cukup menjelaskan penilaian Eidevall terhadap sang pemain.

Namun, ketika Russo tiba di London Utara, Eidevall sering ditanya tentang kemampuannya mencetak gol. Pemain internasional Inggris itu jelas unggul dalam banyak hal; permainan penguasaan bolanya termasuk yang terbaik di dunia, sementara kemampuannya untuk turun ke belakang atau melebar untuk terlibat dalam pembangunan serangan, serta menjadi pemain kunci dalam hal itu, langsung terlihat. Namun, dalam hal mencetak gol, Russo tidak selalu terlihat alami, terutama karena ia tidak selalu menempati posisi yang biasanya ditempati oleh seorang penyerang tengah.

"Saya sudah mengatakan sejak awal bahwa kemampuan finishing-nya adalah yang terbaik yang pernah saya temui," kata Eidevall menjelang musim 2024-25. "Yang penting bagi Alessia adalah berkembang dan bermain serta posisi mencetak gol yang semakin sering dia temukan. Saya pikir sebagai penyerang, itu harus menjadi tujuan Anda sepanjang waktu, berada di posisi yang tepat, karena jika Anda berada di sana, gol akan datang sebagai konsekuensinya. Jika dia mendapatkan cukup peluang mencetak gol, gol pasti akan tercipta."