Abdukodir Khusanov Man City
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Bagaimana Abdukodir Khusanov bangkit kembali dan menjadi pahlawan baru yang digemari di Man City — serta bagaimana perannya dalam skema pertahanan klub di masa depan

Beberapa jam setelah tim mereka memenangkan final Carabao Cup melawan Arsenal, para penggemar Manchester City yang tampak lelah berdesakan di kereta Avanti West Coast dalam perjalanan pulang dari London Euston ke Manchester — dan ada satu nama yang terus terucap di bibir mereka. Namun, itu bukanlah Nico O’Reilly, pemain lokal yang menjadi pahlawan kemenangan. "Seberapa hebat [Abdukodir] Khusanov?!" seru salah satu dari mereka. "Dia benar-benar luar biasa!" jawab yang lain. Jelas bahwa para penggemar setia City kini memiliki pahlawan baru yang diidolakan.

Antusiasme para penggemar yang meluap-luap terhadap pemain internasional Uzbekistan yang tampak sederhana namun mampu melakukan tekel-tekel keras itu terus berlanjut saat kereta, yang tak lama kemudian mulai terasa seperti masa-masa akhir Kekaisaran Romawi, melaju kencang ke utara. "Orang-orang Uzbekistan menyukainya, dia adalah Gareth Bale-nya mereka," kata seorang lainnya.

Lalu ada momen penghargaan bagi orang-orang yang telah menemukan permata ini dari Lens dan membawanya ke City seharga £31 juta pada Januari 2025: "Kerja yang luar biasa dari para pencari bakat kami!"

Para pemandu bakat itu tentu bisa bangga karena Khusanov, yang jelas merupakan rekrutan terbaik City pada Januari 2025 di tengah gelombang belanja sebesar £180 juta, bisa jadi salah satu kesepakatan paling cerdas yang dibuat oleh Txiki Begiristain selama 13 tahun bersama klub sebelum ia hengkang pada 2025.

Khusanov baru tampil 31 kali untuk Lens saat ia pindah dan bahkan lebih sedikit lagi saat City mulai melihat potensinya. Rekrutmennya terwujud berkat kolaborasi di seluruh jaringan pemandu bakat City, karena para pemandu bakat di Prancis langsung terkesan saat melihat Khusanov beraksi, meyakini dia sebagai pemain muda dengan banyak potensi dan atribut yang bisa membawanya jauh

Dijelaskan sebagai pemain yang sangat agresif namun dalam arti positif, ia meninggalkan kesan mendalam pada seluruh jaringan pemandu bakat City, dan upaya besar dilakukan untuk mendatangkannya pada Januari lalu, tepat saat klub-klub seperti Newcastle, Real Madrid, dan Manchester United mulai menunjukkan minat.

Khusanov memiliki semua sifat yang disukai penggemar sepak bola Inggris: Kecepatan, agresivitas, kekuatan, dan semangat. Dan ketika City berada dalam posisi terdesak dalam pertandingan, tidak ada pemandangan yang lebih mendebarkan daripada melihat Khusanov mengejar lawannya dan melakukan tekel untuk merebut kembali bola.

    Bertenaga seperti kereta api

    Pemain asal Uzbekistan itu menciptakan salah satu momen kunci di awal pertandingan final saat ia berlari mengejar Kai Havertz dan merebut bola, sementara Khusanov kemudian menghadirkan momen yang memukau para penggemar City dengan tekel kerasnya terhadap Viktor Gyokeres.

    Tekel terhadap striker Arsenal itu mengingatkan pada kutipan dari jurnalis Narzulla Saydullaev, yang mengatakan, "Di Uzbekistan, mereka mengatakan bahwa tertabrak kereta api atau ditabrak Abdukodir adalah hal yang sama."

    Dalam pertandingan City sebelumnya melawan Real Madrid, Khusanov memberikan harapan bagi para penggemar City di malam yang suram, dengan menunjukkan kecepatan pemulihannya yang kini terkenal saat mengejar Vinicius Jr dan Brahim Diaz. Ia juga memainkan peran besar dalam kemenangan luar biasa City di Liverpool pada Februari, menghentikan ancaman ganda dari Mohamed Salah dan Hugo Ekitike sebelum terpaksa keluar lapangan karena mengalami gegar otak.

    'Begitu cepat'

    Kecepatan Khusanov adalah aset terbesarnya. CIES Football Observatory baru-baru ini menyebutnya sebagai bek tengah tercepat di Liga Champions. Ia juga memiliki daya tahan paru-paru yang memadai untuk melakukan lari pengejaran berulang kali, dengan rata-rata 17,85 sprint per 90 menit, angka tertinggi di antara semua bek tengah di Liga Premier.

    Kecepatan pemulihannya membuatnya sangat berharga bagi Guardiola, yang timnya bermain dengan garis pertahanan yang semakin tinggi setelah merekrut Pep Lijnders, mantan asisten Jurgen Klopp, musim panas lalu.

    Guardiola telah berulang kali mengatakan bahwa Khusanov "sangat cepat", tetapi ia juga menekankan kecerdasan sepak bola sang pemain muda: "Biasanya, ketika seorang pemain memiliki fisik yang kuat, itu berarti ia tidak perlu menggunakan akal. Ia memiliki keduanya. Itulah mengapa ia semakin baik saat menguasai bola dan hal itu selalu membuat saya optimis bahwa ia akan terus berkembang."

    Ketahanan mental

    Satu lagi hal yang patut disoroti adalah ketangguhan mental Khusanov. Ia harus melalui awal yang sulit bersama City, melakukan kesalahan fatal yang berujung pada gol saat debutnya melawan Chelsea; ia salah mengantisipasi waktu saat berebut bola sundulan dengan Nicolas Jackson, lalu dengan ceroboh membungkuk untuk mengarahkan bola kembali ke arah kiper Ederson, sehingga Jackson berhasil merebut bola dan memberikan umpan kepada Noni Madueke untuk mencetak gol.

    Satu menit kemudian, Khusanov mendapat kartu kuning sebelum kemudian membiarkan Cole Palmer tidak offside, namun ia segera menenangkan diri dan melakukan blok luar biasa untuk menghentikan Jadon Sancho mencetak gol. Khusanov kemudian mengambil risiko diusir dari lapangan dengan melakukan pelanggaran ceroboh lainnya, dan Guardiola mengambil tindakan pencegahan dengan menariknya keluar di awal babak kedua.

    Dia mendapat tepuk tangan meriah dari para penggemar City, tetapi itu terasa lebih karena rasa simpati daripada yang lainnya. Dalam tugasnya sebagai komentator diSky Sports, Gary Neville mengatakan bahwa dia "merasa ingin menangis untuk anak itu".

    Jauh dari sorotan

    Situasi tidak menjadi lebih mudah bagi pemain muda itu karena ia berhasil dikalahkan oleh Kylian Mbappe dan Vinicius dalam debutnya di Liga Champions melawan Real Madrid, dengan mantan kiper Inggris Paul Robinson mengatakan bahwa Khusanov 'terperangkap seperti kelinci yang terpaku oleh lampu mobil'. Sebulan kemudian, ia mencetak gol bunuh diri dalam pertandingan kandang yang berakhir imbang melawan Brighton.

    Itu adalah pertandingan liga terakhir yang dimainkan Khusanov pada musim 2024-25, dan ia bahkan tidak masuk dalam skuad City untuk empat pertandingan terakhir mereka. Oleh karena itu, ketika Vitor Reis - yang datang pada waktu yang sama dengannya dan dengan biaya transfer yang hampir sama - dipinjamkan ke Girona pada musim panas, orang-orang pun bertanya-tanya apakah Khusanov juga akan mendapat manfaat dari masa peminjaman di klub lain. Namun, ia memanfaatkan waktunya di luar sorotan dengan baik, menghabiskan empat jam seminggu untuk belajar bahasa Inggris.

    "Dia tidak berbicara seperti William Shakespeare, tapi dia semakin baik," kata Guardiola baru-baru ini. "Dia memahami apa yang kami inginkan dan setiap kali dia semakin baik. Dia sangat cerdas. Saya pikir dia bisa berkembang - dia selalu terbuka. Saya sudah mengatakan bahwa Manchester City memiliki seorang pemain dan bek tengah untuk bertahun-tahun ke depan."

    Kedalaman skuad

    Setelah setahun penuh perubahan, barisan bek tengah City tampak dalam kondisi prima, yang terdiri dari empat pemain luar biasa: Ruben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol (pemain asal Kroasia ini absen sejak Januari akibat patah kaki), dan Khusanov.

    Pertanyaannya adalah pasangan mana yang pada akhirnya akan dipilih oleh Guardiola - atau siapa pun yang menggantikannya. Khusanov menghadapi tantangan untuk menggantikan Dias, bek paling berpengalaman City, dan rekrutan terbaru Guehi sebagai pasangan pilihan utama saat ini. Gvardiol telah kembali ke posisi tengah sebelum cedera, tetapi memiliki pengalaman luas bermain sebagai bek kiri dan karenanya masih bisa ditempatkan di sisi lapangan.

    Khusanov juga bisa bermain sebagai bek kanan, yang dilakukannya dengan efektif dalam kemenangan 3-0 atas Manchester United pada September, namun tidak begitu baik pada leg pertama melawan Real Madrid. Dengan City yang terbiasa memainkan 60 pertandingan atau lebih per musim, mereka membutuhkan barisan pertahanan yang dalam, dan Khusanov akan terbukti sangat berguna bagi upaya mereka untuk terus bersaing di semua kompetisi.


    'Kompas yang menunjuk arah'

    Pemain ini tampaknya tidak sombong dan tidak mungkin akan protes karena tidak diturunkan di setiap pertandingan. Guardiola mengungkapkan bahwa Khusanov tidak membawa perlengkapan mandi ke pertandingan, karena fokus utamanya hanyalah bermain. Klub sebelumnya, Lens, juga terkesan dengan kedewasaannya setelah merekrutnya dengan harga hanya €100.000 saat berusia 19 tahun.

    "Saya terkejut melihat penampilannya dan cara bermainnya seolah-olah dia bukan berusia 19 tahun, melainkan 25 tahun," kata pelatih saat itu, Franck Haise. "Dia bertindak seperti pemain dewasa yang sudah matang. Dia mengejutkan kami dengan kemampuan teknis dan kekuatan fisiknya."

    Pelatih Uzbekistan Fabio Cannavaro, bek terakhir yang memenangkan Ballon d’Or setelah memimpin Italia meraih gelar Piala Dunia pada 2026, menyebut Khusanov, "tentu salah satu pemain paling representatif tim nasional, seorang pemimpin yang patut diteladani meski baru berusia 22 tahun. Sebuah kompas yang menunjuk arah."

    Khusanov mungkin tampak pemalu dan pendiam, tetapi tindakannya, baik itu mengejar lawan atau melakukan tekel dengan penuh tenaga, berbicara dengan lantang. Dan orang-orang mulai memperhatikan. Para penggemar City yang ramai di kereta dapat mengharapkan lebih banyak momen yang bisa dinikmati dari pembunuh berwajah bayi mereka sendiri.

