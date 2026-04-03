Bagaimana Abdukodir Khusanov bangkit kembali dan menjadi pahlawan baru yang digemari di Man City — serta bagaimana perannya dalam skema pertahanan klub di masa depan

Antusiasme para penggemar yang meluap-luap terhadap pemain internasional Uzbekistan yang tampak sederhana namun mampu melakukan tekel-tekel keras itu terus berlanjut saat kereta, yang tak lama kemudian mulai terasa seperti masa-masa akhir Kekaisaran Romawi, melaju kencang ke utara. "Orang-orang Uzbekistan menyukainya, dia adalah Gareth Bale-nya mereka," kata seorang lainnya.

Lalu ada momen penghargaan bagi orang-orang yang telah menemukan permata ini dari Lens dan membawanya ke City seharga £31 juta pada Januari 2025: "Kerja yang luar biasa dari para pencari bakat kami!"

Para pemandu bakat itu tentu bisa bangga karena Khusanov, yang jelas merupakan rekrutan terbaik City pada Januari 2025 di tengah gelombang belanja sebesar £180 juta, bisa jadi salah satu kesepakatan paling cerdas yang dibuat oleh Txiki Begiristain selama 13 tahun bersama klub sebelum ia hengkang pada 2025.

Khusanov baru tampil 31 kali untuk Lens saat ia pindah dan bahkan lebih sedikit lagi saat City mulai melihat potensinya. Rekrutmennya terwujud berkat kolaborasi di seluruh jaringan pemandu bakat City, karena para pemandu bakat di Prancis langsung terkesan saat melihat Khusanov beraksi, meyakini dia sebagai pemain muda dengan banyak potensi dan atribut yang bisa membawanya jauh

Dijelaskan sebagai pemain yang sangat agresif namun dalam arti positif, ia meninggalkan kesan mendalam pada seluruh jaringan pemandu bakat City, dan upaya besar dilakukan untuk mendatangkannya pada Januari lalu, tepat saat klub-klub seperti Newcastle, Real Madrid, dan Manchester United mulai menunjukkan minat.

Khusanov memiliki semua sifat yang disukai penggemar sepak bola Inggris: Kecepatan, agresivitas, kekuatan, dan semangat. Dan ketika City berada dalam posisi terdesak dalam pertandingan, tidak ada pemandangan yang lebih mendebarkan daripada melihat Khusanov mengejar lawannya dan melakukan tekel untuk merebut kembali bola.