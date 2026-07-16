Suasana di dunia sepak bola Inggris memang mudah memanas ketika menyangkut tim nasional. Namun, ketika klub sendiri seolah-olah memberi tepuk tangan kepada lawan, bagi banyak pendukung, hal itu sudah melampaui batas. Bagian humas FC Chelsea justru telah menyinggung masalah yang sangat sensitif ini.
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Badai kritik setelah drama Piala Dunia! FC Chelsea membuat para penggemarnya marah dengan postingan tentang bintang Argentina - dan segera menghapusnya
Setelah Three Lions tersingkir secara dramatis di babak semifinal Piala Dunia di Atlanta, klub asal London itu mengunggah sebuah foto di akun media sosial mereka yang memperlihatkan gelandang mereka, Enzo Fernandez, sedang merayakan gol. Postingan tersebut hanya disertai nama sang pemain dan emoji ledakan.
Reaksi para pendukung mereka pun langsung berdatangan dengan sangat keras. Tuduhan kurangnya kepekaan langsung muncul, karena gol yang dicetak Fernandez berperan besar dalam tersingkirnya Inggris.
- AFP
Chelsea membuat para penggemarnya marah dengan postingan tentang Enzo Fernandez
Dalam pertandingan yang berlangsung sengit di Mercedes-Benz Stadium, Inggris sempat memimpin terlebih dahulu berkat gol Anthony Gordon dan hampir saja melaju ke final. Fernandez, yang beberapa kali melepaskan tembakan berbahaya dari jarak jauh sepanjang pertandingan, akhirnya menyelamatkan juara dunia bertahan itu lima menit menjelang akhir waktu normal dengan tendangan keras dari tepi kotak penalti, yang tak mampu dihentikan oleh kiper Jordan Pickford.
Di masa tambahan waktu, Lautaro Martinez menyegel skor akhir 2-1 yang pahit bagi Inggris melalui sundulan setelah menerima umpan silang dari Lionel Messi. Fakta bahwa klub mereka sendiri merayakan pencetak gol dari rival olahraga mereka membuat para penggemar Chelsea sangat marah. Kolom komentar pun dalam waktu singkat dipenuhi dengan pernyataan-pernyataan kemarahan.
Bagaimana reaksi para penggemar Chelsea terhadap postingan Fernandez?
"Serius? Kami adalah klub sepak bola Inggris. Penampilan klubku sangat buruk. Benar-benar buruk," tulis seorang penggemar, misalnya. Seorang pendukung lain mempertanyakan makna di balik strategi media sosial tersebut: "Kenapa sih kalian memposting ini sebagai klub Inggris, padahal dia mencetak gol ke gawang Inggris?"
Seorang pendukung Chelsea lainnya mengkritik: “Ini sekali lagi membuktikan betapa kalian sudah kehilangan kontak dengan kenyataan saat ini... Kapten kalian pasti akan senang melihat postingan ini.”
Hubungan yang memang sudah tegang antara sebagian suporter dan gelandang asal Argentina itu semakin memperparah situasi. Fernandez belakangan ini menjadi sorotan tajam di Stamford Bridge, baik di dalam maupun di luar lapangan. Seorang pengguna dengan jelas mengungkapkan ketidaksesuaian ini dalam komentarnya: "Cobalah pahami suasana hati kami—ini benar-benar menjijikkan. Terutama jika pemain ini seolah-olah meludahi wajah kami di setiap kesempatan."
- Getty Images
Xabi Alonso merencanakan strategi bersama wakil kapten Enzo Fernandez
Latar belakang ketidaksukaan ini adalah spekulasi yang terus berulang mengenai kemungkinan kepergian pemain asal Argentina tersebut dari London lebih awal. Di masa lalu, Fernandez pernah secara terbuka menunjukkan ketertarikannya untuk tinggal di Spanyol; selain itu, ada juga rumor konkret mengenai minat dari Real Madrid. Rayuan-rayuan ini tidak luput dari perhatian pihak klub: Pada bulan April, Chelsea menjatuhkan sanksi skorsing internal selama dua pertandingan kepada pemain timnas tersebut karena wawancara-wawancara yang ia berikan terkait kepindahannya.
Terlepas dari gejolak terbaru dan reaksi keras para penggemar—yang pada akhirnya mendorong Chelsea untuk menghapus postingan media sosial tersebut—klub tetap berencana mempertahankan gelandang tersebut. Pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso, baru-baru ini secara terbuka menekankan bahwa ia sangat ingin melihat wakil kapten The Blues itu tetap berada dalam skuadnya pada musim depan.
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