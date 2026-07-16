"Serius? Kami adalah klub sepak bola Inggris. Penampilan klubku sangat buruk. Benar-benar buruk," tulis seorang penggemar, misalnya. Seorang pendukung lain mempertanyakan makna di balik strategi media sosial tersebut: "Kenapa sih kalian memposting ini sebagai klub Inggris, padahal dia mencetak gol ke gawang Inggris?"

Seorang pendukung Chelsea lainnya mengkritik: “Ini sekali lagi membuktikan betapa kalian sudah kehilangan kontak dengan kenyataan saat ini... Kapten kalian pasti akan senang melihat postingan ini.”

Hubungan yang memang sudah tegang antara sebagian suporter dan gelandang asal Argentina itu semakin memperparah situasi. Fernandez belakangan ini menjadi sorotan tajam di Stamford Bridge, baik di dalam maupun di luar lapangan. Seorang pengguna dengan jelas mengungkapkan ketidaksesuaian ini dalam komentarnya: "Cobalah pahami suasana hati kami—ini benar-benar menjijikkan. Terutama jika pemain ini seolah-olah meludahi wajah kami di setiap kesempatan."