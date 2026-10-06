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Badai baru untuk FIFA! Norwegia ajukan pengaduan etik yang mempertanyakan perilaku Gianni Infantino
Norwegia menuntut penyelidikan terhadap kepemimpinan Infantino
Lanskap tata kelola sepakbola internasional diguncang oleh pengajuan resmi dari Federasi Sepakbola Norwegia (NFF), yang secara resmi telah melayangkan pengaduan etik tiga poin terkait perilaku Presiden FIFA Infantino.
NFF menyampaikan kekhawatiran serius atas sejumlah insiden besar, mulai dari pemberian penghargaan perdamaian yang kontroversial hingga intervensi dalam urusan disipliner yang melibatkan pemain aktif, yang memicu tuntutan agar Komite Etik FIFA turun tangan.
Perkembangan ini menjadi konfrontasi langsung dari sebuah asosiasi anggota terhadap kepemimpinan badan pengatur global tersebut, sekaligus menyoroti keretakan yang kian membesar dalam struktur administrasi olahraga ini.
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Infantino menghadapi sorotan terkait dugaan penyalahgunaan jabatan
Inti dari pengaduan tersebut adalah pertanyaan apakah Infantino telah "menyalahgunakan" posisinya untuk memfasilitasi aliansi politik atau proyek keuangan yang melewati pengawasan tradisional. Federasi itu telah meminta penyelidikan menyeluruh terkait apakah presiden dan pejabat senior lainnya melanggar kode etik organisasi melalui tindakan mereka baru-baru ini. Ini bukan sekadar permintaan untuk peninjauan internal; ini adalah tuntutan akuntabilitas yang diperhitungkan dan mencakup banyak departemen di dalam FIFA.
Dengan membawa isu-isu ini ke Komite Etik, NFF mendorong adanya penjelasan yang transparan tentang bagaimana keputusan dibuat di level paling atas dalam piramida sepakbola, terutama ketika keputusan-keputusan itu tampak bersinggungan dengan agenda politik global dan modal swasta.
Langkah ofensif Federasi Sepakbola Norwegia telah maju selangkah dengan turut merujuk masalah ini ke komite tata kelola, audit, dan kepatuhan. Rujukan tambahan ini bertujuan untuk menentukan "apakah pengambilan keputusan, pengawasan, dan kontrol internal FIFA berjalan sebagaimana mestinya, dan apakah kegagalan tata kelola memungkinkan hal-hal yang diangkat itu terjadi."
Kontroversi seputar Donald Trump
Salah satu elemen paling mencolok dari keluhan NFF melibatkan pemberian FIFA Peace Prize yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Presiden AS Donald Trump. Penghargaan itu, yang dibentuk pada November, dimaksudkan untuk "memberi penghargaan kepada individu yang telah mengambil tindakan luar biasa dan istimewa bagi perdamaian dan dengan melakukannya telah menyatukan orang-orang di seluruh dunia."
Trump menerima penghargaan perdana tersebut saat drawing Piala Dunia Desember, sebuah langkah yang langsung menuai kritik dari berbagai kelompok advokasi dan negara anggota. NFF secara khusus mempertanyakan legitimasi penghargaan ini, dengan menyatakan dalam keluhan mereka bahwa hal itu "menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penghargaan itu dibuat dan diberikan, apakah Dewan FIFA seharusnya terlibat, dan apakah proses tersebut konsisten dengan kewajiban netralitas politik FIFA."
- Getty Images Sport
Kasus Balogun memunculkan pertanyaan tentang netralitas politik
Keluhan itu juga mengulas lebih jauh detail kasus disipliner yang melibatkan striker USMNT Folarin Balogun selama Piala Dunia 2026. Balogun menerima kartu merah dalam kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, yang seharusnya memicu skorsing otomatis satu pertandingan. Namun, larangan itu secara misterius ditangguhkan, sehingga sang penyerang diizinkan tampil pada babak berikutnya melawan Belgia.
Laporan kemudian muncul bahwa penangguhan larangan itu terjadi setelah panggilan telepon langsung dari Donald Trump kepada Infantino, yang meminta peninjauan atas keputusan disipliner tersebut. NFF mencatat bahwa pemberian penghargaan perdamaian itu, ditambah dengan dukungan publik Infantino terhadap Trump, "menimbulkan persoalan berdasarkan ketentuan kode (etik) mengenai penyalahgunaan jabatan dan netralitas politik."
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