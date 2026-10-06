Lanskap tata kelola sepakbola internasional diguncang oleh pengajuan resmi dari Federasi Sepakbola Norwegia (NFF), yang secara resmi telah melayangkan pengaduan etik tiga poin terkait perilaku Presiden FIFA Infantino.

NFF menyampaikan kekhawatiran serius atas sejumlah insiden besar, mulai dari pemberian penghargaan perdamaian yang kontroversial hingga intervensi dalam urusan disipliner yang melibatkan pemain aktif, yang memicu tuntutan agar Komite Etik FIFA turun tangan.

Perkembangan ini menjadi konfrontasi langsung dari sebuah asosiasi anggota terhadap kepemimpinan badan pengatur global tersebut, sekaligus menyoroti keretakan yang kian membesar dalam struktur administrasi olahraga ini.



