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'Babak yang sangat spesial' - Bek Real Madrid Antonio Rüdiger resmi pensiun dari sepakbola internasional bersama Jerman
Menutup perjalanan internasional selama 12 tahun
Rüdiger telah secara terbuka mengonfirmasi keputusannya untuk pensiun dari sepakbola internasional. Bek tersebut menjalani debutnya untuk Jerman pada 2014 dan kemudian mencatatkan 86 penampilan, dengan mencetak tiga gol sepanjang periode 12 tahun.
Selama karier internasionalnya, Rüdiger mewakili Jerman di enam turnamen besar dan menjuarai Piala Konfederasi 2017. Bek tengah itu merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri perjalanannya bersama tim nasional, agar talenta-talenta yang sedang muncul bisa melangkah maju. Rüdiger mengeluarkan pernyataan komprehensif yang merinci masa baktinya yang berkesan dan menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang membentuk perjalanannya di level internasional selama satu dekade terakhir.
Berbicara dalam sebuah bab khusus
Dalam pernyataan resminya, Rüdiger berbicara tentang kebanggaannya mewakili Jerman. "Setelah melalui sedikit refleksi, kini saatnya bagi saya untuk mengakhiri karier saya bersama tim nasional dan memberi jalan bagi generasi yang lebih muda.
Saat pertama kali mengenakan jersey DFB pada 2014, saya tidak pernah membayangkan dalam mimpi terliar saya bahwa itu pada akhirnya akan membawa saya mencatatkan 86 penampilan internasional," ujar Rüdiger.
"Meski gelar besar luput dari kami di turnamen-turnamen terakhir dan kami menelan beberapa kekalahan yang menyakitkan, periode ini telah menjadi bab yang sangat istimewa bagi saya, yang akan membentuk diri saya selamanya."
Ucapan terima kasih kepada rekan setim dan manajer
Rüdiger memastikan untuk mengakui besarnya dukungan yang ia terima sepanjang waktunya bersama Jerman. "Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan setim saya: untuk setiap tekel yang kami perjuangkan bersama dan kebersamaan di ruang ganti serta tempat menginap, dan yang terpenting, untuk persahabatan yang akan bertahan jauh melampaui sepakbola," tambah Rüdiger.
Ia juga memuji, "Seluruh staf pelatih dan pendukung: terima kasih atas kepercayaan selama bertahun-tahun dan pekerjaan yang telah kalian lakukan di balik layar. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada Jogi Löw, Hansi Flick, dan Julian Nagelsmann, yang mendampingi dan memengaruhi saya dalam perjalanan bersama DFB, serta kepada mentor saya di tim nasional junior, Horst Hrubesch. Dan tentu saja untuk kalian para penggemar: terima kasih atas dukungan kalian, terutama untuk atmosfer unik di kandang kami pada Euro 2024."
- (C)Getty Images
Apa langkah selanjutnya untuk Rüdiger?
Setelah pensiun dari tim nasional, Rüdiger kini akan mencurahkan seluruh energinya untuk karier di level klub. "Babak baru kini dimulai bagi saya, di mana saya akan sepenuhnya fokus pada klub saya. Terima kasih atas perjalanan kita bersama. Salam, Toni," tutupnya.
Real Madrid memiliki jadwal yang padat ke depan, dan mundur dari tugas internasional akan memungkinkan Rüdiger mengelola kebugarannya serta tetap menjadi figur kunci di lini pertahanan mereka.
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