Rüdiger telah secara terbuka mengonfirmasi keputusannya untuk pensiun dari sepakbola internasional. Bek tersebut menjalani debutnya untuk Jerman pada 2014 dan kemudian mencatatkan 86 penampilan, dengan mencetak tiga gol sepanjang periode 12 tahun.

Selama karier internasionalnya, Rüdiger mewakili Jerman di enam turnamen besar dan menjuarai Piala Konfederasi 2017. Bek tengah itu merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri perjalanannya bersama tim nasional, agar talenta-talenta yang sedang muncul bisa melangkah maju. Rüdiger mengeluarkan pernyataan komprehensif yang merinci masa baktinya yang berkesan dan menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang membentuk perjalanannya di level internasional selama satu dekade terakhir.



