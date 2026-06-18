Babak Playoff Piala Dunia 2027: Italia akan berhadapan dengan Belarus, jika Serbia atau Finlandia lolos

Babak pertama babak play-off, yang terdiri dari pertandingan leg pertama dan leg kedua, akan digelar pada 9 dan 13 Oktober 2026. Sedangkan babak kedua, yang juga terdiri dari pertandingan leg pertama dan leg kedua, akan digelar pada 1 dan 5 Desember 2026. Sedangkan babak play-off antar-konfederasi akan digelar pada Februari 2027. Jika berhasil mengalahkan Belarus, pada babak kedua tim Azzurre akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Finlandia dan Serbia.