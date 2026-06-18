Pengundian babak play-off kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia Sepak Bola Wanita 2027 telah dilaksanakan. Dua babak sistem gugur akan menentukan tujuh slot untuk Piala Dunia dan satu slot untuk babak play-off antar-konfederasi. Babak play-off kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia Wanita akan diikuti oleh 32 tim dalam dua putaran sistem kandang-tandang. Keempat juara Liga A—Denmark, Prancis, Jerman, dan Spanyol—telah memastikan tiket ke Brasil 2027.
Getty Images
Diterjemahkan oleh
Babak Playoff Piala Dunia 2027: Italia akan berhadapan dengan Belarus, jika Serbia atau Finlandia lolos
ITALIA SEBAGAI UNGGULAN
Italia, yang masuk ke Jalur 1 sebagai unggulan, diundi untuk menghadapi Belarusia dan akan memainkan pertandingan leg kedua di kandang sendiri. Lawan tim nasional putri Italia tersebut menempati peringkat ke-52 dalam peringkat FIFA.
JIKA Lolos, Finlandia atau Serbia
Babak pertama babak play-off, yang terdiri dari pertandingan leg pertama dan leg kedua, akan digelar pada 9 dan 13 Oktober 2026. Sedangkan babak kedua, yang juga terdiri dari pertandingan leg pertama dan leg kedua, akan digelar pada 1 dan 5 Desember 2026. Sedangkan babak play-off antar-konfederasi akan digelar pada Februari 2027. Jika berhasil mengalahkan Belarus, pada babak kedua tim Azzurre akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Finlandia dan Serbia.