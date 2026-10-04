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'Babak pertama tidak dapat diterima!' - Xavi dan Virgil van Dijk keluarkan peringatan keras untuk Belanda jelang penampilan ke-100
Xavi menyiapkan tim Belanda untuk ujian krusial melawan Serbia di Eindhoven
Pelatih kepala Belanda Xavi Hernandez menghadapi laga krusial Grup 2 UEFA Nations League saat timnya menjamu Serbia di Philips Stadion. Belanda menempati posisi kedua klasemen, tertinggal dua poin dari pemuncak grup Yunani, setelah bangkit untuk mengamankan hasil imbang 2-2 di Thessaloniki pada Matchday 3.
Kemenangan di Eindhoven, ditambah Jerman kehilangan poin saat melawan Yunani, akan mengantarkan tim Xavi ke puncak Grup 2.
Meski menghadapi beberapa kendala cedera, tuan rumah tetap belum terkalahkan di kompetisi ini.
- ANP
Pelatih memuji Van Dijk jelang caps ke-100 yang bersejarah
Berbicara jelang pertandingan, Xavi memberi penghormatan kepada kapten Virgil van Dijk, yang siap menjadi orang Belanda ke-11 yang mencapai 100 caps senior. Sang pelatih kepala menyoroti kualitas kepemimpinan Van Dijk dan pentingnya dia dalam skuad tim nasional.
Xavi mengungkapkan kepercayaan penuh kepada jangkar pertahanannya.
"Ini bisa menjadi hari yang emosional bagi Virgil," kata Xavi. "Saya sangat senang bekerja dengannya; dia adalah pemimpin sejati. Dia sangat cocok di sini. Seratus caps, itu luar biasa. Apakah dia akan bermain? Kita lihat besok."
Van Dijk menuntut reset taktik setelah ketakutan di Thessaloniki
Van Dijk memulai kebangkitan Belanda di Yunani setelah Oranje tertinggal saat jeda. Namun, bek itu menegaskan bahwa pencapaian pribadi harus dikesampingkan demi meningkatkan performa tim secara keseluruhan.
Sang kapten menekankan bahwa penampilan pada babak pertama harus meningkat secara signifikan.
"Ini pencapaian yang hebat, tetapi bukan itu fokus kami saat ini," kata Van Dijk. "Pertama-tama kami akan duduk bersama, karena babak pertama itu tidak bisa diterima."
- ANP
Belanda memburu poin maksimal dalam perburuan gelar Grup 2
Xavi dan para pemainnya mengalihkan perhatian mereka untuk mengamankan tiga poin melawan tim Serbia yang sedang kesulitan setelah kalah dalam tiga laga beruntun di fase grup. Tim Belanda itu sebelumnya mencatat kemenangan tandang 2-1 atas Serbia di Beograd pada awal kampanye ini.
Serbia saat ini berada di dasar Grup 2 tanpa poin.
Pertandingan ini dimulai di Philips Stadion, Eindhoven.
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