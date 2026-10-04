Pelatih kepala Belanda Xavi Hernandez menghadapi laga krusial Grup 2 UEFA Nations League saat timnya menjamu Serbia di Philips Stadion. Belanda menempati posisi kedua klasemen, tertinggal dua poin dari pemuncak grup Yunani, setelah bangkit untuk mengamankan hasil imbang 2-2 di Thessaloniki pada Matchday 3.

Kemenangan di Eindhoven, ditambah Jerman kehilangan poin saat melawan Yunani, akan mengantarkan tim Xavi ke puncak Grup 2.

Meski menghadapi beberapa kendala cedera, tuan rumah tetap belum terkalahkan di kompetisi ini.