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Pochettino ColumnGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Babak kedua Mauricio Pochettino bersama USMNT: Lima pertanyaan terbesar saat perpanjangan kontrak hingga 2030 dilaporkan kian dekat, dari gerakan pemain muda hingga kaitan yang tak terelakkan dengan klub

Analysis
USA
M. Pochettino
FEATURES
J. Hall
Z. Gozo

Dengan Mauricio Pochettino dikabarkan kian dekat dengan kontrak baru hingga 2030, GOAL mengulas keputusan terkait kumpulan pemain, peran yang diperluas, dan hubungan dengan klub yang bisa menentukan siklus keduanya bersama timnas Amerika Serikat.

Setelah kiprah Tim Nasional Putra Amerika Serikat di Piala Dunia berakhir, Mauricio Pochettino mengatakan bahwa baik dirinya maupun U.S. Soccer membutuhkan waktu. Momen setelah kekalahan tim dari Belgia bukanlah saat yang tepat untuk menentukan masa depan. Keputusan itu akan datang belakangan. Untuk sementara, yang dibutuhkan adalah "beristirahat dan bersantai".

Nah, tampaknya masa untuk beristirahat itu mulai mendekati akhir. Laporan muncul pada Rabu bahwa Pochettino hampir mencapai kesepakatan untuk tetap bertahan sebagai pelatih USMNT untuk satu siklus lagi. Menurut The Athletic, pembicaraan masih berlangsung agar Pochettino kembali menangani tim dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026.

Mudah untuk melihat mengapa kedua pihak ingin melanjutkan hubungan ini. Dalam diri Pochettino, U.S. Soccer memiliki nama besar sebagai wajah program tersebut dan, sejujurnya, sepak bola Amerika. Di U.S. Soccer, Pochettino menemukan lingkungan kerja yang tampaknya ia nikmati dan, menjelang siklus kedua, sebuah situasi yang akan memungkinkannya meninggalkan jejaknya di seluruh masa depan sepak bola sebuah negara dengan cara yang tidak bisa dilakukan pelatih klub mana pun.

Meski begitu, ada banyak pertanyaan seiring kesepakatan ini tampaknya mendekati garis akhir. Dengan itu dalam benak, GOAL mengulas pertanyaan-pertanyaan besar menjelang potensi masa jabatan kedua Pochettino...

  • imago-sport-1074027431.jpgAlberto Gardin

    Berapa lama ini berlangsung?

    Selama satu setengah tahun masa kepemimpinannya sebagai pelatih tim nasional putra Amerika Serikat, Pochettino kerap menghiasi berita utama. AC Milan, Tottenham, Manchester United, Real Madrid, semuanya pernah dikaitkan dengan pria Argentina itu pada satu waktu atau lainnya.

    Jadi, meskipun kontrak yang dilaporkan disebut akan berlangsung hingga 2030, wajar jika muncul pertanyaan apakah semua pihak yang terlibat benar-benar akan sampai ke titik itu pada akhirnya.

    Mengingat status Pochettino di sepakbola, kaitan dengan klub-klub besar tidak akan hilang, yang berarti baik dirinya maupun U.S. Soccer harus hidup dalam situasi di mana mereka terus-menerus menepis rumor. Setidaknya sampai salah satunya, mungkin, menjadi kenyataan, karena pada satu titik nanti bisa saja ada tawaran pekerjaan di tempat lain yang terlalu bagus untuk ditolak.

    Apakah tawaran itu akan pernah datang? Mungkin ya, mungkin tidak, tetapi itu akan tetap menjadi alur cerita sepanjang masa jabatan Pochettino.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apa selanjutnya untuk kumpulan pemain?

    Salah satu alasan ada keraguan untuk membawa kembali pelatih untuk periode kedua adalah faktor kedekatan. Dalam sepak bola internasional, kumpulan pemain harus diperbarui, dan sering kali itu perlu dilakukan tanpa kompromi. Kebanyakan pelatih tidak punya keberanian untuk melakukannya karena banyak yang kesulitan beralih dari pemain-pemain yang mereka percaya.

    Pochettino tidak memiliki masalah untuk bersikap tegas dalam pengambilan keputusannya, tetapi ketika ia bersiap menambahkan kehidupan baru ke kumpulan pemain, bagaimana ia melakukannya?

    Ada bintang-bintang muda yang sedang menanjak, pemain seperti Zavier Gozo dan Julian Hall, yang telah layak mendapat kesempatan. Namun, jumlah tempat dalam skuad pada sebuah pemusatan latihan terbatas, jadi agar wajah-wajah baru itu bisa masuk ke persaingan, satu yang lebih tua harus pergi. Aman untuk berasumsi bahwa Tim Ream adalah salah satu yang akan disingkirkan secara bertahap, tetapi memilih posisi lain untuk diperbarui tidak akan mudah mengingat profil usia dalam skuad saat ini.

    Sementara itu, ada juga pemain-pemain yang dicoret dari skuad Piala Dunia, nama-nama seperti Diego Luna, Tanner Tessmann, dan Yunus Musah, yang kemungkinan perlu diintegrasikan kembali. Percakapan dengan para pemain itu sudah pasti akan canggung. Kembalinya Pochettino kemungkinan berdampak pada pemain-pemain di kelompok ini lebih daripada kebanyakan yang lain karena sekarang mereka harus kembali berusaha mengesankan staf yang tidak membawa mereka ikut serta pada musim panas lalu.

    Meremajakan kumpulan pemain adalah sebuah proses, dan itu berlangsung panjang sekaligus menyakitkan. Karena itu, akan menarik untuk melihat bagaimana Pochettino mengelolanya.

  • Pochettino Parlow Cone USMNT 2024Getty

    Seberapa besar keterlibatan Pochettino?

    CEO U.S. Soccer, JT Batson, sebelumnya sudah mengatakan bahwa Pochettino telah menggelar pembicaraan soal “perencanaan jangka panjang”, tetapi seperti apa wujudnya nanti?

    Saat ini, U.S. Soccer belum memiliki direktur olahraga setelah kepergian Matt Crocker, dan masih harus dilihat seperti apa strukturnya ketika perekrutan baru, atau beberapa perekrutan baru, dilakukan oleh Batson dan Presiden U.S. Soccer Cindy Parlow Cone. Ketika itu terjadi, Pochettino jelas akan punya suara dalam menentukan seperti apa masa depan, baik di level USMNT maupun di beberapa level di bawahnya.

    Itu bukan sesuatu yang menjadi fokus baginya dan stafnya dalam siklus 2026. Pada dasarnya, Pochettino direkrut untuk memenangi laga-laga Piala Dunia, bukan menciptakan ulang roda. Kali ini situasinya tidak akan seperti itu, karena comeback untuk perjalanan menuju 2030 melibatkan semacam penciptaan ulang roda. Mungkinkah itu justru menjadi bagian dari daya tariknya? Apakah kesempatan untuk meninggalkan jejaknya dalam sepak bola Amerika sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar pelatih menjadi salah satu alasan Pochettino ingin kembali?

    Itu bisa saja terjadi, karena Pochettino jelas akan memainkan peran besar dalam membentuk ulang permainan ini bukan hanya lewat taktik dan pemilihan pemain.

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  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    Bagaimana mekanisme keuangannya?

    Proses awal untuk merekrut Pochettino hanya bisa berjalan karena bantuan dari luar. Dibutuhkan kontribusi dari para dermawan untuk menuntaskan kesepakatan dengan Pochettino dengan menjadikannya pelatih dengan bayaran tertinggi dalam sejarah U.S. Soccer.

    Sekarang, tanpa gemerlap Piala Dunia yang digelar di kandang sendiri, bagaimana kondisi keuangannya? Sebagai perbandingan, pelatih baru Liverpool Andoni Iraola dilaporkan menerima bayaran lebih dari dua kali lipat dari $6 juta per tahun yang didapat Pochettino selama periode pertamanya. Bagaimana U.S. Soccer mampu membiayai Pochettino dan, bahkan jika mereka bisa, apakah mereka dapat memberinya angka yang membuat ini menjadi jangka panjang?

    Berbicara kepada para reporter di Atlanta, Batson mengatakan bahwa ia telah melakukan sejumlah percakapan dengan para donor dan dermawan mengenai era berikutnya U.S. Soccer. Sebagian dari percakapan itu berfokus pada pembenahan pengembangan pemain muda. Sebagian lainnya, tentu saja, terpusat pada pelatih kepala.

    Jadi, bagaimana U.S. Soccer akan mewujudkannya, dan pada akhirnya, apakah kondisi keuangannya akan cukup tepat untuk mempertahankan Pochettino jika sebuah klub besar benar-benar datang mengajukan tawaran?

  • Mauricio Pochettino Getty

    Apakah itu keputusan yang tepat?

    Pada akhirnya, inilah yang terbesar. Inilah pertanyaan yang paling penting. Dengan semua yang kita tahu, apakah ini langkah yang tepat untuk diambil semua pihak yang terlibat?

    Ada pencapaian-pencapaian yang jelas, yakni empat pertandingan pertama di Piala Dunia. Itu adalah beberapa penampilan terbaik yang pernah ditampilkan USMNT, dan Pochettino memang pantas mendapat pujian untuk itu. Setelah setahun meminta semua orang memercayai prosesnya, proses itu berhasil, dan membuat AS memainkan sepakbola yang fantastis.

    Titik rendahnya juga jelas. Laga melawan Belgia adalah kolaps yang akan selalu dikenang, momen jatuh tersungkur total yang menghapus begitu banyak pekerjaan sebelumnya. Orang yang melihat dari sisi negatif akan mengatakan itu meninggalkan noda pada era Pochettino. Orang yang melihat dari sisi positif akan mengatakan itu memberi Pochettino motivasi besar untuk bertahan dan membantu tim ini mengambil langkah berikutnya.

    Apakah dia orang yang tepat untuk melakukannya? Anda tidak akan pernah tahu pasti, tetapi semua tanda menunjukkan dia jelas bisa menjadi sosok itu. Sekarang, semuanya bergantung pada Pochettino dan U.S. Soccer untuk benar-benar mewujudkan ini dan membuat program USMNT lebih baik daripada sebelumnya.