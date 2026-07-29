Setelah kiprah Tim Nasional Putra Amerika Serikat di Piala Dunia berakhir, Mauricio Pochettino mengatakan bahwa baik dirinya maupun U.S. Soccer membutuhkan waktu. Momen setelah kekalahan tim dari Belgia bukanlah saat yang tepat untuk menentukan masa depan. Keputusan itu akan datang belakangan. Untuk sementara, yang dibutuhkan adalah "beristirahat dan bersantai".

Nah, tampaknya masa untuk beristirahat itu mulai mendekati akhir. Laporan muncul pada Rabu bahwa Pochettino hampir mencapai kesepakatan untuk tetap bertahan sebagai pelatih USMNT untuk satu siklus lagi. Menurut The Athletic, pembicaraan masih berlangsung agar Pochettino kembali menangani tim dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026.

Mudah untuk melihat mengapa kedua pihak ingin melanjutkan hubungan ini. Dalam diri Pochettino, U.S. Soccer memiliki nama besar sebagai wajah program tersebut dan, sejujurnya, sepak bola Amerika. Di U.S. Soccer, Pochettino menemukan lingkungan kerja yang tampaknya ia nikmati dan, menjelang siklus kedua, sebuah situasi yang akan memungkinkannya meninggalkan jejaknya di seluruh masa depan sepak bola sebuah negara dengan cara yang tidak bisa dilakukan pelatih klub mana pun.

Meski begitu, ada banyak pertanyaan seiring kesepakatan ini tampaknya mendekati garis akhir. Dengan itu dalam benak, GOAL mengulas pertanyaan-pertanyaan besar menjelang potensi masa jabatan kedua Pochettino...