Setelah nyaris terdegradasi ke divisi dua, Spurs kini sedang mengalami perombakan, dan El Mala berpotensi menjadi salah satu pilar lini serang yang baru dibentuk.

Menurut laporan tersebut, laporan pemantauan mengenai penyerang asal Köln ini sangat disukai oleh pelatih baru Tottenham, Roberto De Zerbi. Oleh karena itu, “ada beberapa indikasi” bahwa klub asal London tersebut akan mencoba merekrut El Mala.

Köln berharap dapat meraup keuntungan dari penjualan El Mala pada musim panas ini, jika pemain muda berusia 19 tahun itu benar-benar ingin meninggalkan klub asal Kota Katedral tersebut.