Sebagaimana dilaporkan oleh Sport Bild, Tottenham Hotspur kini menjadi klub ketiga dari Liga Premier yang menyatakan minatnya untuk merekrut pemain berusia 19 tahun tersebut pada jendela transfer mendatang.
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Babak berikutnya dalam drama transfer: Klub papan atas baru dikabarkan ikut bersaing untuk merekrut Said El Mala dari Köln
Setelah nyaris terdegradasi ke divisi dua, Spurs kini sedang mengalami perombakan, dan El Mala berpotensi menjadi salah satu pilar lini serang yang baru dibentuk.
Menurut laporan tersebut, laporan pemantauan mengenai penyerang asal Köln ini sangat disukai oleh pelatih baru Tottenham, Roberto De Zerbi. Oleh karena itu, “ada beberapa indikasi” bahwa klub asal London tersebut akan mencoba merekrut El Mala.
Köln berharap dapat meraup keuntungan dari penjualan El Mala pada musim panas ini, jika pemain muda berusia 19 tahun itu benar-benar ingin meninggalkan klub asal Kota Katedral tersebut.
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El Mala: Transfer ke Brighton dan Brentford gagal
Awalnya, minat Brighton & Hove Albion pupus, padahal The Seagulls sudah ingin mendatangkan pemain serang tersebut pada musim panas dan musim dingin lalu. Baru-baru ini, El Mala kabarnya sendiri menolak tawaran pindah ke FC Brentford, meskipun klub Liga Premier tersebut bersedia mengeluarkan dana hingga 50 juta euro untuknya.
Jumlah tersebut konon telah ditetapkan oleh Effzeh sebagai batas maksimal untuk pemain berusia 19 tahun itu. Namun, pihak klub di kota katedral tersebut secara tegas tidak ingin menetapkan batas waktu bagi sang pemain serang untuk mengambil keputusan. Lagipula, masih ada kemungkinan bahwa El Mala membatalkan kepindahannya dan menghabiskan satu musim lagi di Bundesliga.
El Mala sendiri saat ini sedang berlibur, setelah ia tidak dipanggil sebagai pemain pengganti untuk Piala Dunia oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann, meskipun Lennart Karl mengalami cedera. Assan Ouedraogo kemudian berangkat ke AS untuk menggantikan El Mala.