Getty Images Sport
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Babak baru dalam saga transfer Julian Alvarez! Bintang Atletico itu 'siap mengganti agen' saat Arsenal dan Barcelona masih berminat
Pergantian agen ada dalam rencana untuk Alvarez
Dampak dari bursa transfer musim panas yang penuh gejolak tampaknya telah memakan korban pertama di lingkaran dalam Alvarez. Laporan dari Onda Cero menyebut penyerang Atletico Madrid itu siap mengakhiri kerja sama jangka panjangnya dengan Fernando Hidalgo, perwakilan yang mengawasi perjalanannya naik dari River Plate menuju status bintang di Eropa.
Dalam langkah yang menegaskan keinginannya untuk memulai lembaran baru, Alvarez dikabarkan sedang mengevaluasi proposal untuk bergabung dengan "The Elegant Game", sebuah agensi manajemen olahraga yang tengah berkembang dan dipimpin mantan playmaker Paris Saint-Germain serta Argentina, Javier Pastore. Agensi tersebut sudah memiliki deretan talenta Argentina yang signifikan, terutama gelandang Chelsea Enzo Fernandez.
- AFP
Arsenal dan Barcelona masih dalam perburuan
Meski bursa transfer musim panas telah resmi ditutup, minat terhadap Alvarez dari Premier League dan La Liga belum mereda. Manajer Arsenal Mikel Arteta diyakini sudah lama mengagumi penyerang serbabisa itu, dan melihatnya sebagai profil ideal untuk memperkuat lini serang Arsenal.
Barcelona juga tetap serius dalam perburuan ini, meski raksasa Catalan itu merampungkan kesepakatan pada akhir Agustus untuk merekrut Gabriel Jesus dari Arsenal. Bagi Alvarez, kepindahan ke Camp Nou kerap disebut sebagai "kepindahan impiannya", dan kubu sang pemain menyadari bahwa Hansi Flick selalu mencari tambahan kekuatan elite.
Hubungan yang renggang di Metropolitano
Atmosfer di sekitar Alvarez di Atletico Madrid menjadi semakin berat menyusul terbukanya saga transfernya ke publik. Pada pekan-pekan penutupan bursa Agustus, hubungan antara sang pemain dan suporter Atletico mencapai titik puncak keretakan. Sang penyerang mendapat cemoohan dari tribun dan bahkan dihalangi untuk mendekati para pendukung saat memberi apresiasi seusai pertandingan.
Gesekan ini semakin terlihat dari bahasa tubuh sang pemain saat menjalankan tugas resmi klub. Para suporter dengan cepat menyoroti di media sosial bahwa Alvarez tampak jelas tidak bahagia dalam foto promosinya untuk musim baru, dengan beberapa fans bercanda menyebut gambar-gambar itu sebagai "foto sandera."
- Getty Images Sport
Menjelang bursa transfer Januari
Dengan pergantian agen yang kian dekat, semua mata kini tertuju pada bagaimana Alvarez menangani periode menjelang bursa musim dingin. Sang penyerang saat ini sedang menjalani program pemulihan intensif yang melibatkan sesi di gym dan latihan bersama fisioterapis untuk memastikan ia bugar menghadapi laga-laga krusial yang akan datang. Tekadnya untuk kembali ke starting XI terlihat jelas, tetapi narasi di balik potensi kepergian akan terus mendominasi headline di Spanyol dan Inggris seiring mendekatnya tahun baru.
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