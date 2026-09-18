Babak baru dalam saga transfer Julian Alvarez! Bintang Atletico itu 'siap mengganti agen' saat Arsenal dan Barcelona masih berminat

Dampak dari bursa transfer musim panas yang penuh gejolak tampaknya telah memakan korban pertama di lingkaran dalam Alvarez. Laporan dari Onda Cero menyebut penyerang Atletico Madrid itu siap mengakhiri kerja sama jangka panjangnya dengan Fernando Hidalgo, perwakilan yang mengawasi perjalanannya naik dari River Plate menuju status bintang di Eropa.

Dalam langkah yang menegaskan keinginannya untuk memulai lembaran baru, Alvarez dikabarkan sedang mengevaluasi proposal untuk bergabung dengan "The Elegant Game", sebuah agensi manajemen olahraga yang tengah berkembang dan dipimpin mantan playmaker Paris Saint-Germain serta Argentina, Javier Pastore. Agensi tersebut sudah memiliki deretan talenta Argentina yang signifikan, terutama gelandang Chelsea Enzo Fernandez.



