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'Bab yang sangat istimewa' - bek Real Madrid Antonio Rüdiger resmi pensiun dari sepak bola internasional bersama Jerman
Menutup perjalanan internasional selama 12 tahun
Rüdiger telah secara terbuka mengonfirmasi keputusannya untuk pensiun dari sepakbola internasional. Bek tersebut menjalani debutnya untuk Jerman pada 2014 dan kemudian mencatatkan 86 penampilan, dengan mencetak tiga gol sepanjang periode 12 tahun.
Selama karier internasionalnya, Rüdiger mewakili Jerman di enam turnamen besar dan menjuarai Piala Konfederasi 2017. Bek tengah itu merasa inilah waktu yang tepat untuk mengakhiri perjalanannya bersama tim nasional, sehingga talenta-talenta yang sedang muncul bisa melangkah maju. Rüdiger merilis pernyataan komprehensif yang merinci masa baktinya yang berkesan serta menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang membentuk perjalanannya di level internasional selama satu dekade terakhir.
Berbicara dalam sebuah bab khusus
Dalam pernyataan resminya, Rüdiger berbicara tentang kebanggaannya mewakili Jerman. "Setelah merenung, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengakhiri karier saya bersama tim nasional dan memberi jalan kepada generasi yang lebih muda.
Saat pertama kali saya mengenakan seragam DFB pada 2014, saya tidak pernah membayangkan bahkan dalam mimpi terliar saya bahwa itu pada akhirnya akan membawa saya mencatatkan 86 penampilan internasional," kata Rüdiger.
"Meskipun gelar besar luput dari kami pada turnamen-turnamen terakhir dan kami menderita beberapa kekalahan yang menyakitkan, masa ini merupakan bab yang sangat istimewa bagi saya, yang akan membentuk saya selamanya."
Terima kasih kepada rekan setim dan manajer
Rüdiger memastikan untuk mengakui dukungan luar biasa yang ia terima sepanjang waktunya bersama Jerman. "Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan setim saya: untuk setiap tekel yang kami hadapi bersama dan kebersamaan di ruang ganti serta tempat menginap, dan di atas segalanya, untuk persahabatan yang akan bertahan jauh melampaui sepakbola," tambah Rüdiger.
Ia juga memuji, "Seluruh staf pelatih dan pendukung: Terima kasih atas kepercayaan Anda selama bertahun-tahun dan pekerjaan yang telah Anda lakukan di balik layar. Terima kasih khusus untuk Jogi Löw, Hansi Flick, dan Julian Nagelsmann, yang mendampingi dan memengaruhi saya dalam perjalanan saya bersama DFB, dan juga untuk mentor saya di tim nasional U, Horst Hrubesch. Dan tentu saja untuk kalian para penggemar: Terima kasih atas dukungan kalian, terutama untuk atmosfer unik di Piala Eropa kandang kami 2024."
- (C)Getty Images
Apa langkah selanjutnya untuk Rüdiger?
Setelah pensiun dari tim nasional, Rüdiger kini akan mendedikasikan seluruh energinya untuk karier di level klub. "Sebuah babak baru dimulai untuk saya sekarang, di mana saya akan sepenuhnya fokus pada klub saya. Terima kasih atas perjalanan kita bersama. Salam, Toni," pungkasnya.
Real Madrid memiliki jadwal yang padat di depan, dan mundur dari tugas internasional akan memungkinkan Rüdiger mengelola kebugarannya serta tetap menjadi figur kunci di lini pertahanan mereka.
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