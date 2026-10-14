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'B******, memalukan! Saya tak bisa berkata-kata!' Amad Diallo meluapkan amarah dengan umpatan kasar saat keresahan di skuad Manchester United memuncak setelah kalah dari Atletico Madrid
Pukulan awal dan kartu merah Yoro memicu keruntuhan
Skuad asuhan Michael Carrick bertandang ke Metropolitano dengan tekad membangkitkan kiprah mereka yang tersendat, tetapi langsung mendapat pukulan. Mereka kebobolan dalam 50 detik pertama, mengawali malam yang buruk di kompetisi Eropa.
Meski dikejutkan gol cepat itu, tim tamu menciptakan beberapa peluang untuk menyamakan kedudukan sebelum kartu merah kontroversial yang diterima Leny Yoro menghentikan momentum mereka. Atletico memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan Ademola Lookman akhirnya memastikan kemenangan saat pertandingan menyisakan 11 menit.
Keputusan-keputusan wasit yang diperdebatkan membuat kubu United geram. Melalui Snapchat seusai pertandingan, pemain sayap Amad tak menahan diri saat mengomentari kepemimpinan wasit. Ia menulis: "S*****n, memalukan sekali. Saya tak bisa berkata-kata."Snapchat/@coloelpopo
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Martinez kecam keras petinggi United
Kekecewaan itu tidak hanya menyangkut kepemimpinan wasit. Lisandro Martinez melontarkan kritik tajam dalam wawancara seusai pertandingan. Bek Argentina itu secara langsung menyalahkan direktur sepakbola Jason Wilcox atas aktivitas transfer klub pada musim panas.
“Sangat buruk [penampilannya], sangat buruk,” kata Martinez dengan geram. “Saya harus benar-benar mengendalikan diri, tetapi terkadang itu mencerminkan kondisi klub kami saat ini. Kami menjalani musim yang fantastis musim lalu dan sekarang kami berharap lebih dari jajaran atas, dari pimpinan, agar ada lebih banyak pemain untuk bersaing karena banyak sekali tim juga mendatangkan banyak pemain. Atletico punya tim yang luar biasa dan mereka pantas menang hari ini.”
Ketika ditanya lebih lanjut apakah United saat ini memiliki skuad yang mampu bersaing di Liga Champions, bek tengah itu kembali menegaskan kritiknya terhadap jajaran petinggi klub.
Ia menambahkan: “Sejujurnya, saya berharap lebih. Saya berharap lebih banyak [investasi]. Ya, 100 persen. Saya berharap lebih dari direktur teknik kami. Kami harus jujur dan sebagai pemain kami juga harus berbuat lebih, tetapi penting pula untuk membangun skuad yang kuat agar siap menghadapi malam seperti ini.”
Rekrutan baru menghadapi tekanan di tengah ketegangan ruang ganti
Penilaian pedas Martinez dipastikan menambah tekanan terhadap rekrutan musim panas Youri Tielemans, Andrey Santos, dan Carlos Baleba, yang semuanya menjadi starter di ibu kota Spanyol. Suasana di dalam tim belakangan ini juga mendapat sorotan tajam, sementara sikap kapten Bruno Fernandes turut menuai kritik.
Ketika ditanya tentang pernyataan keras Martinez, Tielemans enggan terlibat dalam perdebatan. "Saya tidak mau berkomentar soal itu," kata sang gelandang. "Saya tidak tahu."
Sementara itu, Santos meminta maaf kepada para pendukung yang datang ke Spanyol seraya menegaskan bahwa para pemain tetap mendukung manajer mereka. "Saya hanya ingin meminta maaf kepada semua orang yang telah datang ke Spanyol," kata Santos. "Tentu saja, seperti yang sudah saya katakan, kami ingin memenangi setiap pertandingan. Sekarang saatnya bekerja keras dan kembali meraih kemenangan."
Menegaskan dukungannya kepada Carrick, ia menambahkan: "Tentu saja, kami percaya kepada manajer, kami percaya kepada staf, kami percaya kepada para pemain kami. Seperti yang saya katakan tadi, kami sedang berada dalam masa sulit, tetapi kami harus bekerja untuk mengubah keadaan ini."
- Getty Images Sport
Ujian berat menanti di Elland Road
Dampak dari lawatan ke Eropa yang merugikan ini membuat Carrick menghadapi suasana yang semakin tidak kondusif menjelang akhir pekan yang menentukan. United harus segera membenahi diri sebelum bertandang ke Elland Road untuk menghadapi rival sengit Leeds United pada Minggu.
Hasil apa pun selain kemenangan di Yorkshire bisa menjadi petaka bagi jajaran staf pelatih saat ini. Dengan tanda-tanda perpecahan dalam skuad yang mulai terlihat di depan publik, Carrick harus menemukan cara untuk membangkitkan semangat para pemainnya dan menyelamatkan musim yang kian terancam lepas kendali.
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