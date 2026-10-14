Kekecewaan itu tidak hanya menyangkut kepemimpinan wasit. Lisandro Martinez melontarkan kritik tajam dalam wawancara seusai pertandingan. Bek Argentina itu secara langsung menyalahkan direktur sepakbola Jason Wilcox atas aktivitas transfer klub pada musim panas.

“Sangat buruk [penampilannya], sangat buruk,” kata Martinez dengan geram. “Saya harus benar-benar mengendalikan diri, tetapi terkadang itu mencerminkan kondisi klub kami saat ini. Kami menjalani musim yang fantastis musim lalu dan sekarang kami berharap lebih dari jajaran atas, dari pimpinan, agar ada lebih banyak pemain untuk bersaing karena banyak sekali tim juga mendatangkan banyak pemain. Atletico punya tim yang luar biasa dan mereka pantas menang hari ini.”

Ketika ditanya lebih lanjut apakah United saat ini memiliki skuad yang mampu bersaing di Liga Champions, bek tengah itu kembali menegaskan kritiknya terhadap jajaran petinggi klub.

Ia menambahkan: “Sejujurnya, saya berharap lebih. Saya berharap lebih banyak [investasi]. Ya, 100 persen. Saya berharap lebih dari direktur teknik kami. Kami harus jujur dan sebagai pemain kami juga harus berbuat lebih, tetapi penting pula untuk membangun skuad yang kuat agar siap menghadapi malam seperti ini.”



