Azzurra Gallo, kapten tim nasional Italia U-20 yang sedang berlaga di Piala Dunia (besok semifinal melawan Spanyol), berbicara secara eksklusif kepada Repubblica: "Menjadi kapten adalah tanggung jawab yang saya rasakan, terhadap tim dan negara. Mengenakan ban kapten ini berarti hadir bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga secara manusiawi, di dalam dan di luar lapangan. Menyenangkan ketika rekan-rekan setim percaya kepada saya. Apa yang kami bangun sebelumnya tak terbayangkan".
Azzurra Gallo, kapten Italia U-20: "Spanyol kuat, tetapi kami ingin memenangi Piala Dunia sambil menari reggaeton"
Suasana di luar lapangan
"Kami menemukannya di sela-sela satu pertandingan ping pong dan satu permainan burraco. Lalu di meja makan, saat kami makan bersama. Pada momen itu, di antara satu candaan dan candaan lainnya, saya merasakan energi yang berbeda. Rasanya seperti waktu berhenti berjalan. Saya tidak perlu melihat jam: itu sangat indah".
PEREMPUAN DI PUNCAK FEDERASI SEPAK BOLA
"Suatu hari saya ingin melihat seorang perempuan memimpin Federasi Sepakbola. Pergerakan kami berkembang pesat, tetapi masih banyak yang harus dikerjakan terkait kesenjangan gaji dengan rekan-rekan pria kami. Saya senang dengan aturan baru FIFA, yang mulai Piala Dunia ini mewajibkan federasi menunjuk seorang perempuan sebagai pelatih kepala atau asisten di semua tim nasional putri: kami merasa lebih terwakili. Hubungan dengan pelatih tim nasional Matteucci dan wakilnya, Lisi, sangat baik".
Spanyol kuat
"Mereka kuat, kami tahu itu, tetapi mereka tidak membuat kami takut. Kami bisa bersaing dengan mereka"
Bagaimana merayakannya
"Di ruang ganti kami menari dengan reggaeton dan musik Spanyol"
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