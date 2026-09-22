Azzurra Gallo, kapten Italia U-20: "Spanyol kuat, tetapi kami ingin memenangi Piala Dunia sambil menari reggaeton"

"Suatu hari saya ingin melihat seorang perempuan memimpin Federasi Sepakbola. Pergerakan kami berkembang pesat, tetapi masih banyak yang harus dikerjakan terkait kesenjangan gaji dengan rekan-rekan pria kami. Saya senang dengan aturan baru FIFA, yang mulai Piala Dunia ini mewajibkan federasi menunjuk seorang perempuan sebagai pelatih kepala atau asisten di semua tim nasional putri: kami merasa lebih terwakili. Hubungan dengan pelatih tim nasional Matteucci dan wakilnya, Lisi, sangat baik".