Vicario 6: jarang diuji pada babak pertama, kecuali saat dengan mudah menggagalkan tembakan yang terdefleksi. Pada babak kedua ia nyaris tidak bekerja karena lini pertahanan memblokir sedikit tembakan lawan, sementara Smit gagal menghukumnya dengan menendang bola melambung dari posisi yang sangat bagus. Ia tak bisa disalahkan atas gol yang masuk ke gawangnya, lalu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Meerdink pada pengujung waktu tambahan. Peluang itu tetap dianulir karena penyerang AZ tersebut berada dalam posisi offside.

Kalulu 6: bermain di sisi kanan, ia melindungi Kolo Muani dan sesekali mencoba mengalirkan bola kepadanya, tetapi jarang maju untuk melakukan overlap. Ia lebih aktif menyerang pada awal babak kedua, namun kesulitan menjelang akhir laga karena terlalu dalam bertahan di kotak penalti.

Gatti 7: mengenakan ban kapten, ia tampil waspada dan cermat sejak awal laga, dengan tekel-tekel yang bersih. Pada awal babak kedua, ia berhasil mencegah Daal melewatinya dan membelokkan tembakannya menjadi sepak pojok. Namun, ia terlalu berlama-lama menguasai bola saat serangan balik sehingga tim kehilangan peluang bagus. Beberapa menit kemudian, saat kembali ikut menyerang, ia salah mengirim umpan yang berpeluang membuat Alajbegovic mencetak gol. Ia tampil dominan pada menit ke-70 saat memotong bola di tepi kotak penaltinya, lalu membawa bola keluar dari pertahanan. Ia kemudian ditarik keluar dalam keadaan kelelahan dan menyerahkan ban kapten kepada Bremer (78' Bremer 5,5: masuk dan berusaha menunjukkan kekuatannya di tengah kotak penalti saat tim Belanda melancarkan serangan pada akhir laga, tetapi ia sangat kerepotan).

Lucumí 6: bermain di samping Gatti, ia berusaha lebih cermat dan tidak sesering melakukan pelanggaran seperti dalam beberapa penampilan terakhir. Setelah 80 menit yang secara umum berjalan tenang, ia mulai kesulitan menjelang akhir laga, seperti seluruh lini belakang Juventus.

Kelly 5: melengkapi trio bek tengah dalam pertahanan Spalletti. Ia bagus dalam menjaga lawan, tetapi kurang baik saat membuang bola dari area pertahanan dan membangun serangan kembali, hingga memicu kemarahan Spalletti di bangku cadangan. Ia turut bersalah, bersama Cabal, atas gol AZ yang mengubah skor menjadi 2-1.

Sarr 6: tampil solid dan banyak berlari. Ia tidak sering menyentuh bola, tetapi berperan penting dalam menghubungkan lini-lini, membantu pertahanan, dan merebut kembali bola.

T.Koopmeiners 7: sang putra yang kembali ke Alkmaar mencetak gol indah lewat sepakan voli kaki kiri, tanpa merayakannya setelah melihat bola masuk ke gawang. Pada babak kedua, ia tidak berani mencoba mencungkil bola dari luar kotak penalti setelah De Busser melakukan kesalahan saat mengolah bola dengan kaki dan kiper tim Belanda itu berada jauh dari gawang. Ia juga patut diapresiasi atas beberapa keberhasilannya merebut kembali bola pada momen penting.

Cambiaso 5,5: memulai laga sebagai gelandang sayap, lalu turun saat bertahan sehingga Juventus bermain dengan lima pemain di lini belakang: Kalulu di kanan bersama tiga bek tengah. Ia sedikit kesulitan pada awal babak kedua, menerima kartu kuning, dan diganti saat pertandingan menyisakan setengah jam (60' Cabal 5: masuk dan menjaga sisi kiri dengan mantap tanpa mengambil risiko, serta sesekali bergeser ke kanan untuk bertukar posisi dengan Kalulu. Ia turut bersalah, bersama Kelly, atas gol AZ yang mengubah skor menjadi 2-1).

Woltemade 5,5: seperti biasa, pergerakannya kaku dan umpannya sering tidak akurat. Malam ini ia menjadi ujung tombak Juventus, dengan Kolo Muani di kanan dan Alajbegovic di kiri. Dalam proses gol Kolo Muani, ia berperan baik dalam kerja sama umpan satu-dua dengan pemain asal Prancis itu (78' Ekhator 5,5: menjalani debutnya, lebih banyak membantu pertahanan daripada menyerang, dan juga menerima kartu kuning).

Alajbegovic 6,5: tim lebih banyak menyerang dari kanan melalui Kolo Muani dan lebih jarang melalui sisinya. Ia menunjukkan kemampuannya pada pertengahan babak pertama lewat tembakan keras kaki kanan yang melambung tipis di atas mistar, lalu menguasai bola dalam beberapa kesempatan dengan ketenangan seorang pemain berpengalaman. Pada babak kedua, ia berada di posisi bagus dalam beberapa kesempatan untuk melepaskan tembakan ke gawang, tetapi Koopmeiners dan kemudian Gatti salah mengirim umpan terakhir (60' Boga 6: menunjukkan beberapa akselerasi khasnya).

Kolo Muani 7,5: mengawali laga dengan tembakan kaki kanan menyilang yang melewati gawang sangat dekat dengan tiang. Lalu, dari posisi sayap kanan, ia memberikan assist apik untuk gol Koopmeiners. Ia kemudian menjadi pencetak gol kedua Juventus melalui tembakan kaki kiri yang bagus, setelah gigih merebut kembali bola dan bekerja sama lewat umpan satu-dua dengan Woltemade. Pada babak kedua, ia tetap memulai serangan dari kanan, tetapi kemudian bergerak ke seluruh lini depan dan kerap mengungguli lawan yang menjaganya dalam adu kecepatan (86' Douglas Luiz: tanpa nilai).

Pelatih Spalletti 6,5: ia mempersiapkan pertandingan dengan baik, terutama melalui perubahan menempatkan Kolo Muani di kanan. Entah ini hanya ide untuk satu malam atau akan menjadi titik balik musim ini, baik bagi penyerang asal Prancis tersebut maupun Spalletti sendiri. Awal babak kedua juga ditangani dengan baik, tetapi tim gagal mencetak gol penentu dan sangat kesulitan menjelang akhir laga. Pergantian pemain pun tidak membantu Spalletti.