Vicario 6: jarang diuji pada babak pertama, kecuali saat dengan mudah menggagalkan tembakan yang berbelok arah. Pada babak kedua, ia nyaris tak perlu beraksi karena lini pertahanan membendung beberapa tembakan lawan, sementara Smit gagal memanfaatkan peluang dari posisi yang sangat bagus dengan menendang bola terlalu tinggi. Ia tak bisa disalahkan atas gol yang bersarang di gawangnya. Vicario kemudian melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Meerdink pada pengujung masa tambahan waktu, meski peluang itu akhirnya dianulir karena penyerang AZ tersebut offside.

Kalulu 6: di sisi kanan, ia melindungi Kolo Muani dan sesekali berusaha memberinya umpan, tetapi jarang maju untuk melakukan overlap. Ia lebih aktif menyerang pada awal babak kedua, namun kesulitan menjelang akhir laga karena terlalu mundur ke dalam kotak penalti.

Gatti 7: mengenakan ban kapten, ia tampil waspada dan cermat sejak awal pertandingan, dengan tekel-tekel yang bersih. Pada awal babak kedua, ia berhasil mencegah Daal melewatinya dan membelokkan tembakannya menjadi sepak pojok. Namun, ia terlalu berlama-lama menguasai bola saat serangan balik sehingga tim kehilangan peluang bagus. Beberapa menit kemudian, saat kembali maju, ia salah mengirim umpan yang bisa memberi Alajbegovic peluang mencetak gol. Pada menit ke-70, ia tampil dominan saat lebih dulu merebut bola di tepi kotak penaltinya, lalu membawanya keluar dari area pertahanan. Ia kemudian ditarik keluar dalam keadaan kelelahan dan menyerahkan ban kapten kepada Bremer (Menit 78 Bremer 5,5: masuk dan berusaha menunjukkan kekuatannya di tengah kotak penalti saat para pemain Belanda melancarkan tekanan terakhir, tetapi ia cukup kewalahan).

Lucumí 6: bermain di samping Gatti, ia berusaha lebih cermat dan tidak terlalu sering melakukan pelanggaran dibandingkan penampilan-penampilan sebelumnya. Setelah 80 menit yang secara keseluruhan berjalan tenang, ia mulai kesulitan pada akhir pertandingan, seperti seluruh lini belakang Juventus.

Kelly 5: melengkapi trio bek tengah dalam pertahanan Spalletti. Ia tampil baik saat menjaga lawan, tetapi kurang bagus ketika melepaskan diri dari tekanan dan membangun kembali serangan, hingga membuat Spalletti murka di bangku cadangan. Ia turut bersalah, bersama Cabal, atas gol AZ yang mengubah skor menjadi 2-1.

Sarr 6: tampil solid dan banyak berlari. Ia tidak banyak menyentuh bola, tetapi berperan penting dalam menghubungkan antarlini, membantu pertahanan, dan merebut kembali bola.

T.Koopmeiners 7: sang anak hilang kembali ke Alkmaar-nya dengan mencetak gol indah melalui tendangan voli kaki kiri, lalu tidak merayakannya setelah melihat bola masuk ke gawang. Pada babak kedua, ia tidak berani mencoba mencungkil bola dari luar kotak penalti setelah De Busser melakukan kesalahan dengan kakinya dan kiper Belanda itu berada jauh dari gawang. Ia juga patut diapresiasi karena dua kali merebut kembali bola pada momen penting.

Cambiaso 5,5: mengawali laga sebagai gelandang sayap, lalu turun saat bertahan sehingga Juventus bermain dengan lima bek, bersama Kalulu di kanan dan tiga bek tengah. Ia sedikit kesulitan pada awal babak kedua, mendapat kartu kuning, dan diganti setengah jam menjelang pertandingan berakhir (Menit 60 Cabal 5: masuk dan menjaga sisi kiri dengan percaya diri tanpa mengambil risiko, serta bergeser ke kanan bila diperlukan dengan bertukar posisi bersama Kalulu. Ia turut bersalah, bersama Kelly, atas gol AZ yang mengubah skor menjadi 2-1).

Woltemade 5,5: seperti biasa, pergerakannya kurang luwes dan umpannya kerap tidak akurat. Malam ini, ia menjadi penyerang tengah Juve, dengan Kolo Muani di kanan dan Alajbegovic di kiri. Dalam proses gol Kolo Muani, ia tampil apik saat melakukan kombinasi satu-dua dengan pemain Prancis itu (Menit 78 Ekhator 5,5: menjalani debutnya dengan lebih banyak membantu pertahanan ketimbang menyerang, serta mendapat kartu kuning).

Alajbegovic 6,5: tim lebih sering membangun serangan di sisi kanan melalui Kolo Muani dan lebih jarang melalui sisinya. Ia menunjukkan aksinya pada pertengahan babak pertama lewat tembakan keras kaki kanan yang melambung tipis di atas mistar, lalu menguasai bola beberapa kali dengan ketenangan seorang pemain berpengalaman. Pada babak kedua, ia berada di posisi bagus dalam dua kesempatan untuk melepaskan tembakan ke gawang, tetapi Koopmeiners dan kemudian Gatti gagal memberikan umpan terakhir yang tepat (Menit 60 Boga 6: menunjukkan beberapa akselerasi khasnya).

Kolo Muani 7,5: mengawali laga dengan tembakan kaki kanan menyilang yang meleset tipis di samping tiang. Bermain di sayap kanan, ia kemudian memberikan assist bagus untuk gol Koopmeiners. Setelah itu, ia sendiri menjadi pemeran utama dengan mencetak gol kedua Juventus lewat tembakan kaki kiri yang apik, setelah gigih merebut kembali bola dan bekerja sama dengan Woltemade. Pada babak kedua, ia tetap mengawali pergerakannya dari kanan, tetapi kemudian menjelajah ke seluruh lini depan dan kerap melewati lawan yang langsung menjaganya berkat kecepatannya (Menit 86 Douglas Luiz: tanpa nilai).

Pelatih Spalletti 6,5: ia mempersiapkan pertandingan dengan baik, terutama lewat keputusan baru memainkan Kolo Muani di kanan. Entah itu hanya gagasan untuk satu malam atau titik balik musim ini, baik bagi penyerang Prancis tersebut maupun Spalletti sendiri. Tim juga tampil baik pada awal babak kedua, tetapi gagal memberikan pukulan penentu dan sangat kesulitan menjelang akhir laga, ketika pergantian pemain tidak membantu Spalletti.