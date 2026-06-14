Ayyoub Bouaddi, yang dikaitkan dengan Arsenal, menanggapi pertanyaan seorang jurnalis mengenai apakah bintang Maroko itu akan bergabung dengan Liga Premier setelah penampilan gemilangnya melawan Brasil

Terlepas dari berbagai spekulasi seputar masa depannya, Bouaddi tetap tenang saat menjalani turnamen internasional besar pertamanya. Ketika ditanya mengenai minat besar dari Liga Premier dan kemungkinan pindah ke Arsenal, pemain sensasional berusia 18 tahun ini berusaha keras agar tidak teralihkan perhatiannya. Ia menegaskan bahwa meskipun menyadari adanya minat tersebut, prioritas utamanya saat ini tetap pada tim nasional dan perjuangan mereka di Piala Dunia.

"Untuk saat ini, saya hanya fokus pada Piala Dunia dan saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini sekarang," kata Bouaddi kepada jurnalis The Athletic, David Ornstein, setelah pertandingan. "Tentu saja, saya sangat senang mengetahui bahwa beberapa klub tertarik pada saya. Namun, untuk saat ini, saya hanya fokus pada Piala Dunia bersama Maroko dan kami akan berusaha memberikan yang terbaik." Itu adalah respons yang sangat matang dari seorang pemain yang akan berusia 19 tahun pada bulan Oktober dan saat ini sedang menempuh pendidikan sarjana matematika di samping karier profesionalnya.