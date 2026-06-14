AFP
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Ayyoub Bouaddi, yang dikaitkan dengan Arsenal, menanggapi pertanyaan seorang jurnalis mengenai apakah bintang Maroko itu akan bergabung dengan Liga Premier setelah penampilan gemilangnya melawan Brasil
Arteta mengincar bintang muda Ligue 1
Arsenal telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengamankan tanda tangan pemain muda berbakat asal Maroko tersebut, dengan Mikel Arteta dilaporkan menjadikannya sebagai prioritas untuk memperkuat lini tengahnya. The Gunners telah memantau perkembangannya selama beberapa waktu, namun penampilannya melawan Selecao telah mempercepat minat mereka.
Arteta dikabarkan sangat mengagumi kemampuan teknis Bouaddi, dan yakin bahwa ia dapat langsung memberikan dampak positif di Emirates. Misi pemantauan yang gigih dari The Gunners kini telah berkembang menjadi upaya resmi, dengan klub tersebut telah menjalin komunikasi dengan perwakilan sang pemain selama beberapa bulan. Namun, mereka akan menghadapi persaingan ketat dengan klub-klub seperti Paris Saint-Germain dan Chelsea, yang juga terus memantau perkembangan sang gelandang.
- AFP
Bouaddi angkat bicara soal rumor transfer
Terlepas dari berbagai spekulasi seputar masa depannya, Bouaddi tetap tenang saat menjalani turnamen internasional besar pertamanya. Ketika ditanya mengenai minat besar dari Liga Premier dan kemungkinan pindah ke Arsenal, pemain sensasional berusia 18 tahun ini berusaha keras agar tidak teralihkan perhatiannya. Ia menegaskan bahwa meskipun menyadari adanya minat tersebut, prioritas utamanya saat ini tetap pada tim nasional dan perjuangan mereka di Piala Dunia.
"Untuk saat ini, saya hanya fokus pada Piala Dunia dan saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini sekarang," kata Bouaddi kepada jurnalis The Athletic, David Ornstein, setelah pertandingan. "Tentu saja, saya sangat senang mengetahui bahwa beberapa klub tertarik pada saya. Namun, untuk saat ini, saya hanya fokus pada Piala Dunia bersama Maroko dan kami akan berusaha memberikan yang terbaik." Itu adalah respons yang sangat matang dari seorang pemain yang akan berusia 19 tahun pada bulan Oktober dan saat ini sedang menempuh pendidikan sarjana matematika di samping karier profesionalnya.
Pertunjukan gemilang di lini tengah saat melawan Brasil
Antusiasme yang meluap-luap ini tentu saja beralasan, menyusul penampilannya di New Jersey yang tak sesuai dengan usianya yang masih belia. Bouaddi mengendalikan tempo pertandingan melawan tim Brasil yang dipenuhi bintang, dengan mencatatkan 87 sentuhan bola—terbanyak di timnya. Kesadaran spasialnya serta kemampuannya untuk lepas dari tekanan sangat menonjol, bahkan saat dibayangi oleh bintang Real Madrid, Vinicius Junior, di area penalti sendiri. Ia tak menunjukkan rasa takut, secara rutin melepaskan diri dan memastikan Maroko tetap menguasai bola.
Secara statistik, pemain Lille ini berada di liga tersendiri. Ia menyelesaikan 53 kali membawa bola sepanjang pertandingan, jauh lebih banyak daripada rekan setimnya. Kontribusinya di lini pertahanan juga sama mengesankannya, saat ia melakukan tekel dan memimpin tekanan agresif yang membuat lini tengah Brasil terlihat tidak terorganisir. Untuk seorang pemain yang berlaga di turnamen terbesar di planet ini, ketenangannya sungguh luar biasa.
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Lille mematok harga jual yang sangat tinggi
Upaya Arsenal untuk merekrutnya tidak akan murah, karena Lille sangat menyadari betapa berharganya pemain yang mereka miliki. Setelah tampil selama lebih dari 2.300 menit di Ligue 1 musim lalu, Bouaddi telah membuktikan bahwa ia mampu menghadapi tuntutan fisik di level sepak bola papan atas. Tim Prancis tersebut berada dalam posisi tawar yang kuat dan dilaporkan meminta biaya transfer sekitar €70 juta (£60,4 juta/$81 juta) untuk melepas lulusan akademi mereka pada musim panas ini. Dengan semakin dekatnya jadwal pertandingan Piala Dunia, nilainya bisa saja melonjak lebih tinggi lagi. Untuk saat ini, Arsenal dan Arteta harus menunggu hingga turnamen di Amerika Utara berakhir sebelum mereka dapat melakukan upaya terakhir untuk membawa bintang asal Maroko tersebut ke Liga Premier.