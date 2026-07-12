Ayyoub Bouaddi, Gilberto Mora, dan 10 bintang Piala Dunia diprediksi akan pindah klub pada musim panas ini setelah tampil mengesankan di Amerika Utara

Musim panas ini pun tak akan berbeda. Piala Dunia 2026 merupakan ajang terbesar dalam sejarah sepak bola, dan semakin banyaknya pertandingan serta tim berarti semakin banyak pemain yang menarik perhatian para pencari bakat, pelatih, dan klub di seluruh dunia.

Sebagai contoh, Newcastle baru saja menyepakati biaya transfer sebesar £51,5 juta ($69 juta) dengan Freiburg untuk Johan Manzambi, penyerang serba bisa berusia 20 tahun yang memainkan peran kunci dalam perjalanan Swiss hingga perempat final.

Namun, siapa lagi yang mungkin telah tampil cukup impresif di Amerika Utara sehingga layak mendapatkan transfer musim panas ini? GOAL memilih 10 pemain yang tampil mengesankan dan kemungkinan besar akan pindah dalam beberapa hari, minggu, atau bulan mendatang…