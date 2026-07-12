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World Cup stars transfers GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Ayyoub Bouaddi, Gilberto Mora, dan 10 bintang Piala Dunia diprediksi akan pindah klub pada musim panas ini setelah tampil mengesankan di Amerika Utara

Analysis
World Cup
A. Bouaddi
Y. Diomande
G. Mora
B. Guimaraes
E. Just
A. Nusa
M. Mbokazi
T. Muharemovic
J. Quinones
C. Summerville
Morocco
Ivory Coast
Netherlands
Mexico
South Africa
Norway
Brazil
New Zealand
Bosnia and Herzegovina
FEATURES

Piala Dunia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah arah karier secara total. Tak ada panggung yang lebih megah dalam dunia sepak bola, yang berarti penampilan mengesankan akan menuai pujian dan sorotan yang sama sekali tak mungkin didapat di arena lain mana pun. Akibatnya, pasar transfer cenderung menjadi sangat ramai menjelang dan selama Piala Dunia, karena klub-klub berlomba-lomba untuk merekrut pemain berbakat yang sebelumnya tak terdeteksi atau bintang-bintang yang tiba-tiba menonjol.

Musim panas ini pun tak akan berbeda. Piala Dunia 2026 merupakan ajang terbesar dalam sejarah sepak bola, dan semakin banyaknya pertandingan serta tim berarti semakin banyak pemain yang menarik perhatian para pencari bakat, pelatih, dan klub di seluruh dunia.

Sebagai contoh, Newcastle baru saja menyepakati biaya transfer sebesar £51,5 juta ($69 juta) dengan Freiburg untuk Johan Manzambi, penyerang serba bisa berusia 20 tahun yang memainkan peran kunci dalam perjalanan Swiss hingga perempat final.

Namun, siapa lagi yang mungkin telah tampil cukup impresif di Amerika Utara sehingga layak mendapatkan transfer musim panas ini? GOAL memilih 10 pemain yang tampil mengesankan dan kemungkinan besar akan pindah dalam beberapa hari, minggu, atau bulan mendatang…

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Elijah Just (Selandia Baru)

    Motherwell tidak akan terburu-buru mencari pembeli untuk Elijah Just, yang baru mereka datangkan dari klub Denmark Horsens musim panas lalu, tetapi prospek ini tentu saja lebih menarik sekarang setelah pemain sayap asal Selandia Baru itu, seperti yang dikatakan Chris Sutton, “menambah beberapa angka nol” pada nilai pasarnya dengan mencetak tiga gol di Piala Dunia.

    Menurut laporan terbaru, juara Skotlandia Celtic dan klub Ligue 1 Toulouse kini sama-sama mempertimbangkan tawaran untuk Just, yang mencetak tujuh gol pada musim debutnya di Fir Park dan mungkin akan dijual seharga £4 juta setahun setelah didatangkan dengan biaya sepersepuluh dari angka tersebut.

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  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbekezeli Mbokazi (Afrika Selatan)

    Agen Mbekezeli Mbokazi, Basia Michaels, mengungkapkan bahwa beberapa "klub ternama" telah menanyakan kemungkinan merekrut kliennya pada musim panas ini — dan tentu saja kita bisa memahami alasannya.

    Bek Chicago Fire berusia 20 tahun ini bermain penuh selama perjalanan bersejarah Afrika Selatan hingga babak gugur Piala Dunia, dan Napoli serta Nottingham Forest dikabarkan termasuk di antara banyak klub yang tertarik pada pemain jebolan Orland Pirates ini.

    “Saya benar-benar tidak pernah membayangkan akan berbicara dengan beberapa orang yang sedang saya ajak bicara saat ini,” kata Michaels kepada Sportsboom. “Namun, bagi saya, yang terpenting adalah menempatkannya di liga lima besar. Saya yakin Mbokazi layak bermain di Liga Champions, tidak diragukan lagi.”

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tarik Muharemovic (Bosnia dan Herzegovina)

    Gazzetta dello Sport melaporkan sesaat sebelum Piala Dunia dimulai bahwa tidak hanya Inter yang mengincar bek tengah Bosnia dan Herzegovina, Tarik Muharemovic, tetapi Juventus juga sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan kembali seorang pemain yang mereka lepas ke Sassuolo melalui transfer permanen tahun lalu.

    Namun, kedua raksasa Serie A tersebut kini menyesali keputusan mereka yang tidak mengambil langkah konkret saat masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya dengan harga murah — karena Sassuolo telah menaikkan harga yang diminta untuk Muharemovic, yang telah menarik minat klub-klub Liga Premier seperti Sunderland berkat penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia.

    Muharemovic kabarnya masih lebih memilih pindah ke San Siro, sementara perlu dicatat bahwa Juve telah memasukkan klausul 50 persen dari hasil penjualan di kontraknya dengan Sassuolo. Namun, uanglah yang menggerakkan pasar modern, dan kini muncul dugaan bahwa bek berusia 23 tahun itu pada akhirnya akan berlabuh di liga terkaya di dunia.

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  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    Julian Quinones (Meksiko)

    Julian Quinones telah mengukuhkan harapannya untuk pindah pada musim panas ini dengan mengungguli Ivan Toney dan Cristiano Ronaldo dalam perebutan gelar Sepatu Emas Liga Pro Arab Saudi musim lalu, berkat 33 gol yang dicetaknya hanya dalam 31 penampilan. Namun, pemain sayap kiri yang produktif ini mungkin kini telah menunjukkan performa yang cukup untuk mendapatkan kesempatan pindah ke Inggris setelah mencetak gol dalam empat dari lima pertandingan Meksiko di Piala Dunia.

    Quinones baru saja menandatangani kontrak baru dengan Al-Qadsiah pada bulan Mei, sehingga klub asal Arab Saudi tersebut tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya dan karenanya dapat meminta biaya transfer yang layak untuk pemain berusia 29 tahun yang baru bersinar ini, namun kabarnya ia akan langsung memanfaatkan kesempatan untuk bermain di Liga Premier.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gilberto Mora (Meksiko)

    Liverpool dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut Gilberto Mora, namun hal itu tidak akan mudah mengingat pemain berusia 17 tahun itu kini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang muda paling menjanjikan di dunia sepak bola saat ini.

    Mora memulai kampanye Piala Dunia Meksiko dari bangku cadangan, namun setelah tampil mengesankan dalam laga terakhir fase grup melawan Ceko, bintang muda asal Tijuana ini mempertahankan posisinya di starting line-up untuk pertandingan melawan Ekuador dan Inggris.

    Mora jelas masih merupakan talenta yang sangat mentah, namun potensinya yang luar biasa sudah terlihat jelas, itulah sebabnya Liverpool mungkin harus bersaing dengan klub-klub seperti Manchester City, Arsenal, Barcelona, dan Real Madrid untuk mendapatkan pemain muda yang kini dikabarkan bernilai €40 juta.


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    Antonio Nusa (Norwegia)

    Erling Haaland menggemparkan Amerika Serikat musim panas ini, baik di dalam maupun di luar lapangan, namun ia bukanlah satu-satunya pemain Norwegia yang menarik perhatian. Antonio Nusa telah mengingatkan semua orang mengapa ia sudah lama diramalkan akan pindah ke Liga Premier berkat penampilan-penampilan memukau di sayap kiri tim asuhan Stale Solbakken.

    Setelah pada akhirnya memutuskan untuk tidak merekrut Nusa selama jendela transfer Januari, Tottenham tampaknya kini siap mengajukan tawaran resmi kepada RB Leipzig untuk pemain berusia 21 tahun tersebut, meskipun dikabarkan bahwa Arsenal sedang mempertimbangkan untuk "mencuri" transfer rival mereka di London Utara ini, setelah sebelumnya merebut Eberechi Eze dari Spurs musim panas lalu.

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    Crysencio Summerville (Belanda)

    Penjualan besar-besaran sudah dimulai di West Ham, dengan Matheus Fernandes bergabung ke Tottenham seharga £85 juta, dan tak akan lama lagi Crysencio Summerville akan mengikuti jejak pemain asal Portugal itu keluar dari London Stadium. Namun, satu kabar baik bagi The Hammers adalah bahwa pemain asal Belanda itu telah berhasil meningkatkan nilainya berkat penampilan dinamisnya bersama timnas Belanda di Piala Dunia.

    Meskipun hanya menjadi starter dalam dua dari empat pertandingan negaranya, Summerville secara langsung terlibat dalam empat gol — dua di antaranya dicetaknya sendiri — dan kini dikaitkan dengan transfer senilai £50 juta ke klub-klub seperti Liverpool, juara Liga Premier 2024-2025, setelah sebelumnya diminati oleh Fulham yang berada di papan tengah klasemen.


  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayyoub Bouaddi (Maroko)

    Cara Ayyoub Bouaddi yang sangat tenang dan terkendali dalam mengendalikan permainan Brasil pada laga pembuka Maroko di MetLife Stadium membuat takjub mereka yang belum mengenal permainannya. Namun, meskipun gelandang Lille ini baru berusia 18 tahun, ia sudah lama diprediksi akan bermain di level tertinggi, dan kini hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia bergabung dengan salah satu klub elit Eropa dengan nilai transfer yang sangat besar.

    Bouaddi dilaporkan sangat populer saat ini di Inggris, dengan klub-klub raksasa Liga Premier seperti Arsenal, Liverpool, dan Manchester United sama-sama tertarik untuk merekrut mantan pemain timnas Prancis U-21 ini, yang tampil sebagai starter dalam empat dari lima pertandingan Maroko di Amerika Utara.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Bruno Guimaraes (Brasil)

    Piala Dunia Bruno Guimaraes berakhir dengan kekecewaan, setelah kapten Newcastle itu gagal mengeksekusi tendangan penalti di babak pertama saat Brasil tersingkir di babak 16 besar oleh Norwegia. Namun, Bruno sama sekali tidak bisa disalahkan atas tersingkirnya Selecao yang mengejutkan itu. Faktanya, tim Brasil yang tampil buruk itu bahkan tidak akan bisa melaju sejauh itu seandainya bukan karena pemain berusia 28 tahun tersebut, yang menyumbang empat assist selama turnamen.

    Akibatnya, nilai pasar Bruno sama sekali tidak turun selama empat minggu terakhir. Justru sebaliknya, nilainya naik, itulah sebabnya ia kini diminta hengkang dari Newcastle agar bisa bergabung dengan juara Liga Premier Arsenal, yang berusaha mendapatkan gelandang tersebut dengan harga murah karena keinginan sang pemain untuk meninggalkan proyek yang sedang runtuh di St. James’ Park — namun kemungkinan besar tetap harus merogoh kocek setidaknya £80 juta untuk jasanya.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yan Diomande (Pantai Gading)

    Jika masih ada keraguan mengenai kemampuan Yan Diomande untuk bersinar di level tertinggi, keraguan itu sirna selama penampilan Pantai Gading di Piala Dunia. Pemain sayap RB Leipzig ini memang belum mencetak satu gol pun di Amerika Utara, dan hanya mencatatkan satu assist, namun ia berhasil memukau semua orang dengan trik-triknya serta kecepatan eksplosifnya dalam lima yard pertama.

    Liverpool sempat dianggap sebagai klub terdepan dalam perburuan untuk merekrut pemain berusia 19 tahun itu sebelum turnamen dimulai, namun kini tampaknya ia telah mantap memilih untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Leipzig telah sangat jelas menyatakan niat mereka untuk mempertahankan aset paling berharga mereka selama satu musim lagi, namun ekspektasi tetap bahwa Diomande akan pindah ke Parc des Princes dengan biaya transfer sembilan digit pada musim panas ini.